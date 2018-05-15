«Санкционный топор»: Госдума ответила Америке

Депутаты Госдумы 15 мая в первом чтении единогласно приняли проекты законов об ответных мерах в отношении иностранных государств и об установлении уголовной ответственности за исполнение западных санкций.

Согласно первой версии проекта закона об ответных санкциях депутаты предусмотрели, что ограничительные меры будут вводиться правительством Российской Федерации по решению президента России.

Правда, в ходе обсуждения нововведений в зале пленарного заседания прозвучало мнение, что и сейчас власти никто не мешает вводить какие-то ответные санкции, и ранее они справлялись с этим без дополнительного закона.

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«Проект федерального закона предоставляет правительству Российской Федерации полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных, прежде всего, на устранение Соединенными Штатами Америки так называемых актов недружественного характера», — говорится в пояснительной записке.

Согласно утвержденной первой версии законопроекта, предлагается ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольных и табачных продуктов, лекарственных препаратов, а также запретить въезд гражданам Америки и других стран по определенному списку.

Предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении. В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

Однако ко второму чтению число ограничений должно существенно сократиться: с 16 ответных мер до 6. Так, планируется исключить упоминание отраслей, товаров и услуг. В частности, контрсанкции не будут распространяться на лекарства.

«Предлагается записать норму еще более широкую, предусмотреть, что меры воздействия не могут распространяться на все жизненно важные товары», — сказал депутат Александр Жуков. Он добавил, что речь идет не только о лекарственных препаратах, так и медицинском оборудовании.

Сегодня в России 70% всех лекарственных средств составляют импортные продукты, при этом 80% из них поступает из санкционных стран, напомнил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Он также выступил за нецелесообразность запрета на ввоз лекарств. При этом Андрей Исаев привел в пример Швейцарию, которая не принимала и не примет антироссийских санкций. Он предположил, что Россия могла бы закупать лекарства оттуда.

Владимир Кашин добавил, что также хорошо было бы применять термин «жизненно необходимые товары» и в отношении растительного и животного мира, поскольку речь может идти о ведении сельского хозяйства. Жуков ответил, что не думает, что стоит расширять и уточнять термин. Также ко второму чтению было предложено исключить статью о запрете привлечения иностранных специалистов.

Бизнес поддерживает депутатскую инициативу об ответных мерах, но, как отметил глава «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с «Газетой.Ru», сейчас главное не навредить ни людям, ни российскому бизнесу. «На что мы обратили внимание, что исключили положение о нарушении интеллектуальных прав. Потому что это также бы привело к большому ущербу и для российских предпринимателей, ведь если ты отнимаешь исключительное право на товарную марку, на товарный знак, соответственно в страну может хлынуть серый импорт», — сказал он.

Вторым законопроектом депутаты предлагают установить уголовную ответственность за исполнение западных санкций со стороны россиян. Один из авторов нововведений Андрей Исаев, добавил, что речь не идет о том, чтобы наказать российских граждан, а «наказать противников».

При этом уголовная ответственность за исполнение санкций предусматривается как за совершение действий, повлекших ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или юридическими лицами, Российской Федерацией, субъектами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами операций или сделок, так и за совершение гражданином умышленных действий, говорится в пояснительной записке.

Речь идет о штрафах от 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от конкретного случая, размера заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, сроках лишении свободы от 3 до 4 лет, а также принудительных работах.

Второе чтение законопроектов назначено на 17 июня.

Несмотря на то, что депутаты подержали проект закона об ответных действиях в отношении антироссийской политики США и других стран, в депутатском корпусе есть опасения, как бы напротив, некоторые ограничения не сыграли против российской экономики. Так, депутат Николай Арефьев обратил внимание, что доля России в мировом ВВП составляет 3,7%, а Америки – 27%.

«Вряд ли Россия может укусить США своими 3,7%», — сказал представитель нижней палаты парламента. Тем не менее, большинство мнений сводится к тому, что сейчас

Россия достала «санкционный топор».

Последний раз США значительно расширили ограничительные меры против России в начале апреля. В «черный список» вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.