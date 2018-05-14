Шансов нет: почему не растет рубль

Очередную неделю рубль начал с падения. На официальных торгах во вторник, 15 мая, курс доллара вырос на 7 коп. и составил 61,92 руб. Курс евро вырос на 9 коп., до 73,87 руб.

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Падение для рубля стало в последнее время привычным. Российская валюта заметно обесценилась к доллару, евро и корзине ключевых иностранных валют в целом, свидетельствуют опубликованные недавно Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — апреле 2018 года». В частности, рубль в апреле ослаб к доллару по сравнению с предыдущим месяцем на 5,6% по номинальному курсу и на 5,5% — по реальному. По отношению к декабрю 2017 года рубль подешевел к доллару на 3,1% по номинальному курсу и на 3,3% — по реальному.

В начале мая на фоне высоких цен на нефть на короткий промежуток показалось, что рубль начал укрепляться. В частности, по данным официальных торгов ЦБ, курс доллара снизился 12 мая с 63,48 до 61,73 рублей.

Теперь эксперты не ожидают роста курса рубля и не считают, что начало периода уплаты налогов поможет российской валюте. В частности, 25 мая – последний срок для уплаты НДПИ, а 28 мая – налога на прибыль.

Уплата экспортерами этих налогов может способствовать кратковременному укреплению рубля, однако в целом она не окажет влияния на торги, считают эксперты.

Будет ли оказывать поддержку рублю другой мощный фактор – цены на нефть – пока неизвестно. Число буровых установок в США растет уже шесть недель подряд, что намекает на дальнейшее увеличение производства сырья в регионе, а выход Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном уже отыгран, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Также на этой неделе выйдет очередной отчет из США, и если в нем будет говориться о росте запасов и объемов добычи, то вполне можно рассчитывать на коррекцию цены на нефть до $75 за баррель, добавляет эксперт.

На данный момент фьючерс на нефть с поставками в июле торгуется в районе $78 за баррель.

Вероятность коррекции на рынке нефти, где в последнее время наблюдалось ралли из-за действий США в отношении так называемой ядерной сделки с Ираном, возрастает, и это может оказать определенное негативное воздействие на рубль,

говорит и Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade.

«С фундаментальной точки зрения российский рубль при текущих ценах на нефть выглядит перепроданным по любым метрикам. Хотя у рубля и есть пространство для укрепления, особенно во время налогового периода во второй половине мая, сейчас слишком много факторов, которые способствуют ослаблению национальной валюты», — констатирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер».

В частности, по словам эксперта, это общее снижение стоимости валют развивающихся стран на фоне высоких ставок по американским бумагам. Оно делает вложения в бумаги развивающихся стран менее интересными. Доходность десятилетних treasures выросла на 55 процентных пунктов, и сейчас они торгуются в районе 3%. При этом пойти на очередное увеличение ставки ФРС США может уже в первой половине июня.

По оценке аналитиков Bank of America Merrill Lynch, за последнее время инвесторы вывели из долговых бумаг развивающихся стран более $1 млрд. При этом крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, — iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF зафиксировал отток клиентских денег на $354 млн.

Также влиять на курс рубля в ближайшее время будут и покупки валюты Минфином.

С 10 мая Центробанк и Минфин выливают на рынок примерно по 16 млрд руб., что больше тех объемов, которые планировались ранее — примерно по 11 млрд руб. в день, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сейчас на рынок выплескиваются те объемы, которые рынок не получил в период высокой волатильности на волне санкций. До конца мая интервенции никуда не уйдут, это означает, что доллар не будет не ниже, чем 62,8-61,5 рублей за американскую валюту», — добавляет эксперт.

Также на курс рубля могут повлиять меры господдержки компаний, попавших под американские санкции. В правительство обратились три крупных игрока – En+ («Русал», ГАЗ) Олега Дерипаски, «Ренова» Виктора Вексельберга и «Силовые машины» Алексея Мордашова (ему также принадлежит «Северсталь»). Им, в частности, может быть представлена возможность рефинансировать в госбанках кредиты, ранее взятые за рубежом. Также они (и, возможно, другие экспортеры), могут получить право не возвращать валютную выручку в Россию.

«Можно сказать, что штрафы (за нерепатриацию) будут отменены, а само требование (репатриации валютной выручки) значительно либерализовано»,

— цитирует RNS слова замминистра финансов Алексей Моисеев.

Такая мера может привести к сокращению притока валюты в Россию. Это окажет дополнительное негативное давление на рубль.

«С момента выхода такого закона валюта будет в еще большем дефиците, поскольку компании под санкциями (внезапно!) будут страховать свои активы за рубежом», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», отмечает, что из-за санкций, а также новых пошлин на импорт металлов в США снизится и экспорт. Сейчас из-за высокой цены на нефть и высокого курса экспортеры меньше продают валюты, в то время, как Минфин наращивает ее покупки. При этом он полагает, что текущий слабый рубль всех устраивает, но специально ослаблять его никто не хочет.

«Я полагаю, что текущий курс устраивает и экспортеров и бюджет, и участники рынка не будут намеренно пытаться ослабить рубль», — думает аналитик.

При этом, по словам аналитиков, сильному укреплению рубля не поспособствует и чемпионат мира по футболу. Как ожидалось, во время первенства болельщики привезут в Россию от $0,5 млрд до $2 млрд. Чемпионат мира вряд ли окажет существенную поддержку рублю просто потому, что спрос на российскую валюту со стороны туристов не перекроет предложение со стороны ЦБ и Минфина, резюмирует Антонов.