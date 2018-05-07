Деньги есть: правительство накопило триллион

Высокие цены на нефть принесут федеральному бюджету в мае порядка 320,6 млрд рублей дополнительного дохода, связанного с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозирует Минифин РФ. С учетом дополнительных 2,2 млрд руб., полученных сверх ожидаемых допдоходов от продажи нефти и газа,

в мае ведомство намерено направить на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 322,8 млрд руб.

Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд рублей, уточнили в Минфине.

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С 2017 года в РФ работает бюджетное правило, согласно которому главный финансовый документ страны рассчитан исходя из цены на нефть в $40 за баррель. Все дополнительные нефтегазовые доходы идут на пополнение резервов. На эти средства ЦБ покупает для Минфина валюту.

В прошлом году Минфин потратил на покупку валюты 829 млрд руб., в этом году с января по 5 апреля — 747,7 млрд руб. С 6 апреля по 8 мая Минфин планировал направить на валютные интервенции 240,7 млрд руб.

С учетом последнего раунда покупок, к 6 июня объем накоплений составит 1,311 трлн руб., а вместе с остатками прошлого года – 2,14 триллиона.

Если цены на нефть сильно не упадут, то к концу года совокупный объем резервов может достичь 3 трлн рублей.

В то же время, средства на пополнение резервов Минфин берет из текущих доходов, поэтому профицит бюджета (за первый квартал этого года он составил 344,35 млрд руб.) оказывается «бумажным», и правительству приходится занимать деньги на рынке.

Минфин уже объявил, что программа внутренних заимствований России на 2018 год может быть увеличена на сумму порядка 200 млрд рублей, сообщал журналистам глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. На данный момент ведомство планирует взять в долг 817 млрд рублей.

Возможное увеличение внутренних заимствований в министерстве объясняют тем, что «рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет». По словам чиновника Минфина, это «никак не связано с санкционной темой».

Доходы бюджета от экспорта нефти упали с 59% до 40%, потому что сверхдоходы сразу направляются на покупку валюты в рамках переводимых Минфином и ЦБ интервенций, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Цена отсечения остается на уровне $40 за баррель при том, что с начала года нефть ни разу не опускалась ниже $62,7, а весь апрель держалась выше $70.

По данным Минфина, средняя цена нефти российской марки Urals по итогам января – апреля 2018 года составила $ 66,15 за баррель. В апреле 2018 года баррель Urals стоил в среднем $69,08, что в 1,35 раза выше, чем в апреле 2017 года. В 2017 году средняя цена на Urals в январе – апреле составила $ 51,84 за баррель.

Политика Минфина не дает рублю укрепляться. По факту сейчас при нефти в районе $75 за баррель Brent рубль выглядит перепроданным, говорит Алексей Антонов.

По его мнению, при сохранении текущей конъюнктуры рынка энергоносителей, ЦБ и Минфин хватку «не ослабят и текущие уровни вполне могут стать новой нормой как минимум до конца второго квартала».

При сохранении текущей динамики на рынке энергоресурсов и нефти в диапазоне $73-$75,5 свехдоходы во втором квартале вполне могут продолжить активный рост, что позволит ЦБ и Минфину наращивать объемы интервенций,

полагает Антонов.

Директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов полагает, что компании-экспортеры могут в отдельные периоды сбрасывать большие объемы валюты. Банковская система в принципе в состоянии поглотить большие объемы долларов, но в отдельные периоды «не исключаются чисто технические сбои микроструктурного характера, способные подбрасывать курс доллара по отношению к рублю на заоблачные орбиты в середине диапазона от 70 до 80».

Директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов отмечает, что «покупки валюты Минфином - один из факторов для ослабления курса рубля, но не главный».

«Большую опасность для российской валюты имеет рост индекса доллара ко всем валютам развивающихся стран вследствие ужесточения монетарной политики США и сезонное ослабление счета текущих операций из-за конца отопительного сезона и сокращения экспортных поставок «Газпрома», - обращает внимание аналитик.

По данным Мосбиржи по состоянию на 16:00 мск курс доллара вырос на 0,3% составлял 62,8 рублей, евро подрос на 0,1%, до 74,9 рублей.