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раздела Спорт

След простыл: руководство «ВИМ-Авиа» исчезло

Руководители банкротящейся компании «ВИМ-Авиа» пропали

Сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа» обеспокоены, что новый генеральный директор фирмы Андрей Лайко исчез вместе с заместителем Дмитрием Богачевым. Менеджеры уже несколько дней недоступны по мобильной связи. Выплата жалованья работникам авиакомпании оказалась под угрозой. Суммарная задолженность составляет около 700 млн рублей.

Новый генеральный директор обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрей Лайко пропал вместе со своим заместителем Дмитрием Богачевым. Сотрудники фирмы боятся, что исчезновение Лайко и Богачева ставит под угрозу судебное решение о выплате задолженности по зарплате — она составляет порядка 700 млн рублей.

В сообщении «ВИМ-Авиа» говорится, что ее сотрудники «крайне озабочены» тем, что гендиректор и его зам уже несколько дней недоступны по мобильной связи. Их местоположение в настоящий момент остается загадкой.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Татарстана решил ввести начальную процедуру банкротства в отношении «ВИМ-Авиа» и начал наблюдение за перевозчиком.

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В результате около 1300 сотрудников компании потеряли работу. На 7 мая было запланировано важное для них судебное заседание, на котором должна была рассматриваться очередность погашения долга «ВИМ-Авиа».

Отметим, что вопрос о скорейшем погашении задолженности по заработной плате находится на личном контроле Министерства труда и соцзащиты и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Еще в конце апреля замгендиректора «ВИМ-Авиа», пропавший Дмитрий Богачев обратился к коллективу авиакомпании, пообещав принять все возможные меры для изыскания средств и погашения образовавшейся задолженности «в приоритетном порядке».

При этом на судебном заседании ни гендиректор, ни его зам присутствовать не планировали — у них, якобы, отсутствуют денежные средства на командировку.

Напомним, что еще в середине осени 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять авиаперевозки в связи с финансовыми трудностями. По данным Росавиации, суммарная кредиторская задолженность авиакомпании — около 10 млрд рублей. В результате у «ВИМ-Авиа» был приостановлен сертификат эксплуатанта-перевозчика.

В декабре 2017 года Басманный суд в Москве заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и экс-финансового директора фирма Алевтину Калашникову. Ранее они сбежали из Российской Федерации и были объявлены в международный розыск по линии «Интерпола».

8 февраля директор Росавиации Александр Нерадько заявил, что долги по зарплате перед действующими сотрудниками авиакомпании «ВИМ-Авиа» должно выплачивать руководство компании.

Он отметил, что его ведомство обеспечило вывоз пассажиров «ВИМ-Авиа» после коллапса перевозчика.

«Долги по зарплате существуют с июля [2017 года]. В авиакомпании пока не уволились порядка 400 сотрудников они настаивают на том, чтобы им продолжали выплачивать заработную плату. Росавиация считает, что долги по заработной плате должны возвращаться в рамках существующего законодательства. Мы точно не имеем средств на выплату долгов по заработной плате»,

— подчеркнул главросавиатор, отметив, что долги должна закрывать сама компания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании. По данным следствия, руководство ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по зарплате составила почти полмиллиарда рублей. Также эта авиакомпания была признана финансовой пирамидой.

Из-за скандального случая с «ВИМ-Авиа» аналитический центр при правительстве России вместе с Министерством транспорта подготовили критерии оценки для того, чтобы разделить авиакомпании на три группы: с приемлемым, средним и высоким уровнем долга.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности»,

— говорится в заявлении Минтранса.

Отмечается, что целью данного предложения является повышение эффективности контроля для предотвращения щекотливых ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». По словам источника «Известий» в авиаотрасли, новая мера может привести к «расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая набрала большой объем чартерных перевозок, в конце мая прошлого года начала сокращать и массово задерживать чартерные рейсы по множеству популярных курортно-туристских направлений.

В самой компании «ВИМ-Авиа» нарушение графика полетов объясняли «невероятно высоким приростом пассажиропотока и задержками в прохождении техобслуживания самолетов».

После ряда совещаний с туроператорами и профильными ведомствами «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении своей чартерной программы, а по некоторым направлением ее полностью свернула, передав другим авиакомпаниям.