След простыл: руководство «ВИМ-Авиа» исчезло

Новый генеральный директор обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Андрей Лайко пропал вместе со своим заместителем Дмитрием Богачевым. Сотрудники фирмы боятся, что исчезновение Лайко и Богачева ставит под угрозу судебное решение о выплате задолженности по зарплате — она составляет порядка 700 млн рублей.

В сообщении «ВИМ-Авиа» говорится, что ее сотрудники «крайне озабочены» тем, что гендиректор и его зам уже несколько дней недоступны по мобильной связи. Их местоположение в настоящий момент остается загадкой.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Татарстана решил ввести начальную процедуру банкротства в отношении «ВИМ-Авиа» и начал наблюдение за перевозчиком.

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В результате около 1300 сотрудников компании потеряли работу. На 7 мая было запланировано важное для них судебное заседание, на котором должна была рассматриваться очередность погашения долга «ВИМ-Авиа».

Отметим, что вопрос о скорейшем погашении задолженности по заработной плате находится на личном контроле Министерства труда и соцзащиты и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Еще в конце апреля замгендиректора «ВИМ-Авиа», пропавший Дмитрий Богачев обратился к коллективу авиакомпании, пообещав принять все возможные меры для изыскания средств и погашения образовавшейся задолженности «в приоритетном порядке».

При этом на судебном заседании ни гендиректор, ни его зам присутствовать не планировали — у них, якобы, отсутствуют денежные средства на командировку.

Напомним, что еще в середине осени 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять авиаперевозки в связи с финансовыми трудностями. По данным Росавиации, суммарная кредиторская задолженность авиакомпании — около 10 млрд рублей. В результате у «ВИМ-Авиа» был приостановлен сертификат эксплуатанта-перевозчика.

В декабре 2017 года Басманный суд в Москве заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и экс-финансового директора фирма Алевтину Калашникову. Ранее они сбежали из Российской Федерации и были объявлены в международный розыск по линии «Интерпола».

8 февраля директор Росавиации Александр Нерадько заявил, что долги по зарплате перед действующими сотрудниками авиакомпании «ВИМ-Авиа» должно выплачивать руководство компании.

Он отметил, что его ведомство обеспечило вывоз пассажиров «ВИМ-Авиа» после коллапса перевозчика.

«Долги по зарплате существуют с июля [2017 года]. В авиакомпании пока не уволились порядка 400 сотрудников они настаивают на том, чтобы им продолжали выплачивать заработную плату. Росавиация считает, что долги по заработной плате должны возвращаться в рамках существующего законодательства. Мы точно не имеем средств на выплату долгов по заработной плате»,

— подчеркнул главросавиатор, отметив, что долги должна закрывать сама компания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании. По данным следствия, руководство ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по зарплате составила почти полмиллиарда рублей. Также эта авиакомпания была признана финансовой пирамидой.

Из-за скандального случая с «ВИМ-Авиа» аналитический центр при правительстве России вместе с Министерством транспорта подготовили критерии оценки для того, чтобы разделить авиакомпании на три группы: с приемлемым, средним и высоким уровнем долга.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности»,

— говорится в заявлении Минтранса.

Отмечается, что целью данного предложения является повышение эффективности контроля для предотвращения щекотливых ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». По словам источника «Известий» в авиаотрасли, новая мера может привести к «расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая набрала большой объем чартерных перевозок, в конце мая прошлого года начала сокращать и массово задерживать чартерные рейсы по множеству популярных курортно-туристских направлений.

В самой компании «ВИМ-Авиа» нарушение графика полетов объясняли «невероятно высоким приростом пассажиропотока и задержками в прохождении техобслуживания самолетов».

После ряда совещаний с туроператорами и профильными ведомствами «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении своей чартерной программы, а по некоторым направлением ее полностью свернула, передав другим авиакомпаниям.