На грани инфаркта: станет ли Аргентина второй Венесуэлой

В ближайшее время станет известно решение Международного валютного фонда (МВФ) по поводу выделения кредита Аргентине. На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры министра экономики Аргентины Николаса Духовне с главой МВФ Кристин Лагард. Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте аргентинского министерства, соглашение может быть достигнуто «начиная со следующей недели».

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«В последние дни мы сделали первые шаги к соглашению, которое позволит укрепить ликвидность аргентинской экономики. В рамках встречи с главой МВФ Кристиной Лагард мы пришли к соглашению, что продолжим начатый диалог и обмен необходимой информацией, чтобы детально обсудить, какого рода соглашение это будет», — говорится в официальном заявлении министерства.

Как говорил премьер-министр страны Маркос Пенья, Аргентина попросила рассмотреть соглашение для Аргентины «stand-by». «Это инструмент обладает необходимой гибкостью для достижения цели, которой мы добиваемся», — отмечал он.

Ранее информированные источники сообщили агентству Bloomberg, что речь может идти о кредите на $30 млрд. Предполагается, что финансирование Аргентине будет предоставлено в рамках стандартной процедуры МВФ, предполагающей выделение финансовой помощи на три года.

Кризис к Аргентине подбирался постепенно. То, какое на самом деле состояние экономике в Аргентине, видно невооруженным глазом.

В стране, являющейся в этом году председателем G20, уже давно самая высокая после Венесуэлы инфляция в Латинской Америке. Судя только по официальным данным (эксперты уже давно подвергают сомнению статистические данные в Латинской Америке), в 2016 году, после того как правительство перестало субсидировать цены, инфляция в Аргентине была выше 40%, а в прошлом году снизилась до 25%. По данным за март 2018 года, инфляция в стране составила 25,4%, и уже очевидно, что достичь цели аргентинского Центробанка по инфляции в этом году в 15% и таргета в 5% через три года не удастся.

Цены в Аргентине растут буквально на глазах. Так, в столице страны Буэнос-Айресе уличные кафе привычно заклеивают старые меню и вывешивают новые цены.

Например, бизнес-ланч за неделю может легко подорожать на 10-15 песо (примерно на 30-45 рублей). Растут и цены в магазинах, стабильно увеличиваясь раз-два в месяц, несколько раз в год происходит индексация тарифов, дорожают коммунальные услуги. Еженедельные протесты по поводу высокой инфляции, безработицы и в целом политики президента страны Маурисио Макри около здания местного парламента в Буэнос-Айресе — для местных уже норма жизни.

При этом в последнее время к высокой инфляции, огромному госдолгу и бюджетному дефициту (уровень госдолга к ВВП — 54,2%, дефицит бюджета — 3,9%) в Аргентине прибавился еще и валютный кризис. На фоне общего ухода капитала из развивающихся стран в стремительно подорожавшие гособлигации США в Аргентине зафиксировали отток средств инвесторов. В результате с конца апреля в Аргентине началась девальвация национальной валюты — песо.

По данным MarketWatch, если 25 апреля доллар стоил 20,25 песо, то 11 мая на торгах доллар торговался уже выше 23 песо. В целом же с начала года песо потерял уже более 20% стоимости по отношению к доллару.

За последнее время регулятор был вынужден уже трижды поднимать ставку, чтобы не допустить перегрева экономики и разгона инфляции и стабилизировать валютный курс.

Так, с конца апреля Центробанк Аргентины поднял процентные ставки с 27,25 до 40%. Как комментировал Николас Духовне, такие действия ЦБ позволят снизить экономическую активность в стране и избежать кризиса.

Резервы страны с конца апреля сократились на $8 млрд до $55 млрд, тогда как адекватным уровнем покрытия резервов считается сумма в $64 млрд.

При этом удерживать песо от обвала аргентинскому ЦБ приходилось и до валютного кризиса. По оценкам агентства Reuters, в целом за март и апрель аргентинский ЦБ потратил свыше $7 млрд или более 10% валютных резервов Аргентины на попытки сдержать ослабление котировок песо.

На фоне начавшегося экономического кризиса в стране Маурисио Макри отменил уже намеченную поездку в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщила аргентинская пресса сo ссылкой на информированные источники.

Впрочем, эксперты не считают нынешнюю ситуацию в стране чем-то удивительным. Так, в 2001-2002 годах при уровне госдолга $132 млрд страна не смогла расплатиться по своим долгам и была вынуждена объявить дефолт. Тогда Аргентине также пришлось обращаться за поддержкой МВФ.

«Валютный кризис в Аргентине длится уже не одно десятилетие и связан с высокой внешней долговой нагрузкой страны, которая вынуждена обслуживать обязательства по выпускаемым облигациям, чтобы не допускать технических дефолтов.

В критической ситуации Центробанк, разумеется, повышает ставки, поддерживая спокойствие внешних кредиторов», — говорит генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

При этом эксперты не верят, что стране быстро удастся справиться с накопившимися проблемами. По словам старшего инвестиционного консультанта БКС Брокер Максима Ковязина, в Аргентине налицо политический кризис.

«Население не верит в обещания правительства и в национальную валюту. Хотя новое правительство президента Маурисио Макри обещает снизить инфляцию и добиться стабильности цен, но пока не понятно, какими именно способами правительство будет выполнять данные обещания», — говорит эксперт.

У Аргентины уже есть положительный опыт борьбы с инфляцией в 1991 году, который правительство страны могло бы использовать и в нынешней ситуации, но политической воли на слишком жесткие меры борьбы с инфляцией пока нет, добавляет Максим Ковязин.

«В случае если правительство Маурисио Макри будет и дальше ужесточать курс жесткой экономии, в котором страна пытается развиваться с 2015 года, положение в Аргентине может выйти из-под контроля.

В этой ситуации сложно давать рецепты: российский сценарий снижения инфляции и ведения консервативной политики ЦБ в отношении ставки здесь совершенно не сработает, поскольку у Аргентины иная экономическая ситуация и источники дохода бюджета. В отличие от России, у Аргентины сохраняется высокая зависимость от иностранных инвестиций, внутренний рынок перенасыщен иностранными корпорациями, деятельность и политику которых вряд ли получится подчинить правительственным идеям по урегулированию проблем в стране», — говорит Харитонов.

Впрочем, при всех своих проблемах вряд ли в ближайшее время Аргентина повторит путь Венесуэлы, успокаивают эксперты.

«Экономика Аргентины, в отличие от Венесуэлы, не находится в ситуации острого экономического кризиса, переходящего уже за грани разумного. Если в Аргентине с инфляцией пытаются справляться и она все же по сравнению с 2016 годом идет на спад, то в Венесуэле власти даже не ведут официальную статистику — по разным оценкам темпы роста инфляции достигли 13 000%, что собственно и подтолкнуло правительство произвести деноминацию валюты и убрать три нуля», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.