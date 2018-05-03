Китай важнее: Россия оставит Европу без нефти

Российская нефть переориентируется на восток. С января по май 2018 года поставки российского «черного золота» на европейские НПЗ снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 1,86 млн баррелей в сутки (б/с).

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По подсчетам агентства Bloomberg, поставки нефти в сторону Китая по трубопроводам из РФ в этот же период увеличились на 43% — до 750 тысяч б/с.

В соответствии с планами загрузки, на которые ссылается агентство, поставки снизятся через порты на Балтийском и Черном морях в первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наращивание объемов экспорта в КНР и снижение в ЕС говорит лишь о том, что крупнейшие поставщики сейчас следуют за рынком и высокой ценой, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В Китае цены на энергоносители традиционно выше, чем на рынке Европы. Нарастить добычу для развития обоих направлений РФ не может в условиях сделки ОПЕК+.

Сокращение поставок в Европу в основном происходит за счет снижения нагрузки на порты прибалтийских стран, российские порты, например, Высоцк, остаются загруженными.

На мировом рынке фрахта текущая ситуация никак не скажется, поскольку российская нефть предпочитает путешествовать по трубам: экспорт 85% добытой в России нефти обеспечивает «Транснефть», с учетом того, что часть нефтепродуктов и нефть уходят на внешний рынок еще и по железной дороге, на морской транспорт приходится не более 7-8%, поясняет Жарский.

Сейчас Китай обеспечивает около четверти прироста спроса на нефть в мире. Последние три года потребление в стране растет в среднем на 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Китай и Индия будут основными источниками увеличения спроса на нефть как минимум до середины 2030-х гг.

Корпорация ВР в своем прогнозе также отмечала, что Китай и Индия обеспечат половину прироста спроса на энергоносители до 2040 года

В прошлом году КНР стала крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав США: при потреблении в 610 млн тонн КНР импортировала 420 млн тонн нефти. Ежедневно Китай закупал около 8,43 млн баррелей нефти на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

Перераспределение товарных потоков нефти в пользу Китая главным образом связано с увеличением поставок «Роснефти» в эту страну, в том числе по тем контрактам, под которые компания привлекла многомиллиардные предоплаты (по сути — обеспеченные кредиты), отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Сильные позиции России на этом направлении сохраняются, в первую очередь, за счет долгосрочных контрактов. Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти Китай стал всего несколько лет назад: этому предшествовал запуск трубопровода «Восточная Сибирь --Тихий океан» (ВСТО), а также ряд двусторонних соглашений, самое крупное из которых — договор между «Роснефтью» и CNPC, заключенный в 2013 году. По нему российская компания получила предоплату на $20 млрд.

С точки зрения выручки, особой разницы, куда продавать нефть, нет — цена привязана к мировым котировкам, если там и есть какие-то скидки, они незначительные. Выгода от долгосрочных контрактов с Китаем заключается в том, что Китай традиционно готов предлагать поставщикам различные «плюшки», как то долгосрочное долговое финансирование или вхождение в капитал, поясняет эксперт.

С этой точки зрения сотрудничество с Китаем выгодно, особенно в свете западных санкций, которые не позволяют некоторым российским компаниям привлекать деньги европейских и американских инвесторов, добавляет он.

В марте Главное таможенное бюро КНР обнародовало данные, согласно которым РФ уже год удерживает лидерство среди поставщиков нефти в республику. Импорт нефти из РФ в КНР в январе вырос на 23,4% в годовом выражении — до 5,67 млн тонн. По итогам февраля импорт сырья из РФ вырос на 18% в годовом выражении и составил 5,05 млн тонн.

В настоящее время РФ поставляет нефть в КНР по трем направлениям: через ВСТО и порт Козьмино на Дальнем Востоке, через трубопровод Сковородино-Мохэ и по трубопроводу Атасу — Алашанькоу транзитом через Казахстан.

Китай увеличивает покупки нефти из России, так как для него это более выгодно, чем закупать из нестабильного Ближнего Востока. К тому же в Китай Россия больше продает нефти сорта WSPO (ВСТО), которая стоит столько же, сколько Brent или выше, имея высокие качественные характеристики, отмечает директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. Так что данный тренд, скорее всего, носит долгосрочный характер, считает он.

Подобная ребалансировка рынка вполне логична: европейский рынок — это рынок с падающим спросом, а азиатский рынок является растущим,

соглашается старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артем Малов. В стратегическом плане это правильная переориентация, и она выгодна всем сторонам: Россия получает свою долю рынка на азиатском направлении, Ближний Восток и США — свою долю европейского, а Европа — более диверсифицированные поставки нефти с других направлений.