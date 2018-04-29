Медведев: мы на пороге повышения пенсионного возраста

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о планируемой пенсионной реформе, напомнил о времени, когда работающие пенсионеры вообще не получали пенсионные выплаты, передает ФАН.

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«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — рассказал премьер.

По словам главы кабмина, он недавно вспомнил свою бабушку, которая работала сторожем и получала пенсию в размере 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Премьер добавил, что сейчас в России выбрана другая система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.

Он также заявил, что власти давно ведут разговоры о возможности повышения пенсионного возраста в стране, но само принятие решения требует аккуратности, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать отрицательных настроений среди людей.

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — рассказал глава правительства.

Медведев обратил внимание на то, что сегодня в стране действует уровень пенсионного возраста, который был установлен еще в далекие 40-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была гораздо ниже, чем сейчас. При этом он назвал действующую систему неидеальной, но жизнеспособной.

«Есть сложности, и такие сложности, я напомню, были, например, в определенный период, а именно в 2016 году, мы вынуждены были отказаться от одной индексации. Правда, потом уже, в 2017 году, мы заплатили 5 тыс. рублей всем, кто эту индексацию потерял», — сказал Медведев.

Один из последовательных сторонников повышения пенсионного возраста в России — бывший министр финансов Алексей Кудрин. Центр стратегических разработок, который он сейчас возглавляет, предлагает к 2034 году увеличить пенсионный возраст весьма существенно — до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин против нынешних 55 и 60 соответственно, передает НСН.

Уточняется, что средний размер пенсии по старости, по расчетам ЦСР, в этом случае превысит в два раза уровень прожиточного минимума.

«Средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении; уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы», — рассказывали эксперты ЦСР.

О неизбежности повышения пенсионного возраста писали в своем докладе и эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. По прогнозу аналитиков Внешэкономбанка, повышение пенсионного возраста в России начнется уже с 2020 года.

Чуть ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что одной из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам.

«Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства», — сказал Дроздов.

Он также отметил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт, передает РИА «Новости». В середине марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз экономического развития России, в котором было указано, что с 2020 года ожидается начало пенсионной реформы. Однако затем документ был отозван.

Месяцем ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал возможным увеличение в России пенсии до 25 тыс. рублей, передает RT.

«В федеральном бюджете лежит без движения резерв 6,2 трлн рублей. Бюджет 2018 года, если верить министру финансов Силуанову, при нынешней цене на нефть может быть профицитным», — отметил специалист.

По его словам, также следует установить на каждого ребенка пособие не менее прожиточного минимума.

«Дети, получающие пособие — это семьи, покупающие товары. Стимулируется спрос, необходимый для экономического роста», — пояснил эксперт.