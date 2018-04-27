Конец офшора: российские деньги бегут из Латвии

Как заявил недавно агентству Bloomberg руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниныш, введенные в отношении России международные санкции побудили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

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Не рады сейчас в банках Латвии не только средствам фигурантов санкционных списков, но и вообще россиянам. Они теперь часто отказывают им в ведении счета или проведении операций, констатирует Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

«Некоторых российских бенефициаров просят закрыть счет и перевести деньги компании в другой банк. У других просто блокируют деньги до выяснения истории их происхождения», — констатирует эксперт.

Еще совсем недавно в Прибалтике по-другому относились к средствам нерезидентов. Литовские и латвийские банки были одними из самых лояльных в Европе, с точки зрения, открытия банковских счетов и проведения операций клиентов. В том числе и при осуществлении комплаенс-процедур (комплаенс-контроль — контроль соответствия деятельности требованиям законодательства — «Газета.Ru»), отмечает Пахомов.

Российские бизнесмены сейчас с тоской вспоминают, как раньше почти любая офшорная компания могла открыть счет в банках Латвии за несколько сотен евро. При этом никто не задавал лишних вопросах о непонятных переводах.

«Территориальная близость, возможность получения вида на жительство и лояльная банковская система делали Прибалтику весьма привлекательной для российского бизнеса», — говорит Пахомов.

В итоге до момента начала «очистки» банковского сектора стран Прибалтики (подобные процессы, например, идут и в соседней Эстонии), по пропорции вкладов нерезидентов и резидентов Латвия занимала первое место в ЕС, обгоняя даже Кипр, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако все изменилось в феврале. Латвийские банки и раньше нередко обвиняли в участии в схемах по отмыванию капитала, но в 2018 году эти обвинения стало невозможно игнорировать.

Под американским прессингом

В конце февраля третий по размеру активов крупнейший частный банк Латвии ABLV объявил о самоликвидации. Причиной стали обвинения минфина США в отмывании денег и проведении сомнительных сделок, в том числе, с лицами, «причастными к политической коррупции» в России и Украине.

После набега вкладчиков, который стоил кредитной организации не менее €600 млн, банк просто не смог работать. По оценкам экспертов, около 80% клиентов банка были нерезидентами.

На фоне скандала с сомнительными операциями нерезидентов был отстранен от должности подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич.

«Отдельные банки «жаждали крови», чтобы Банк Латвии перестал мешать им вести бизнес с нерезидентами, им важно убрать руководство Банка Латвии и продолжать нерезидентский бизнес», — объяснял в эфире телеканала LTV1 сам Римшевич.

Теперь, под прессингом США, прибалтийские власти и банки всеми силами пытаются избавиться от средств нерезидентов. Как заявляла глава латвийского минфина в марте, в ближайшие шесть месяцев доля вкладов иностранцев в банках страны снизится с 34% до 5%.

26 апреля, сеймом Латвии также был принят закон о запрете банкам обслуживать «компании-пустышки», которых, по оценке министерства финансов, в стране более 20 тысяч.

Судя по комментариям бизнесменов в сети, это заявление привело к тому, что многим компаниям из СНГ банки стали отказывать в обслуживании. Другим ввели плату за абонентское обслуживание и рассмотрение документов. Часть бизнесменов получили «письма-счастья» о том, что их компания попала в список «пустышек».

По сообщению агентства Bloomberg, уже к середине февраля вклады в латвийских банках уменьшились на €2,5 млрд. Счета нерезидентов в Латвии в связи с принятыми решениями стремительно уменьшаются, но оценить, какими темпами и сколько там осталось российских денег на настоящий момент, невозможно, говорит Коренев.

Безусловно, в сложившейся ситуации значительная часть российских компаний и фирм из стран СНГ, работавших через кредитные учреждения Прибалтики, поспешно покидают регион, переводя свои транзакции в юрисдикции, более лояльные к той части финансовых операций, которые могли бы вызвать пристальное внимание со стороны контролирующих органов, отмечает он.

По его оценке, часть денежных потоков ушла в известные европейские офшоры, такие как Люксембург или Лихтенштейн, часть – в общепризнанные мировые офшорные зоны, вроде Каймановых островов, часть, например, в Грузию.

Сложнее всего приходится бизнесменами и компаниям, которые имели тесные бизнес-контакты с прибалтийскими партнерами и активно представлены в этих странах. Они, естественно, сделают все возможное, чтобы «остаться» и не вызывать подозрений со стороны проверяющих и контролирующих органов, считает Коренев. Например, это можно сделать через получение гражданства Латвии.

Пляжи Юрмалы больше не манят

При этом сложности россияне испытывают в Прибалтике не только с обслуживанием счетов. Раньше недвижимость в Латвии пользовалась у россиян большим спросом: наши сограждане, в частности, активно приобретали квартиры и дома в Риге и Юрмале, говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

По словам эксперта, в первую очередь покупателей привлекала низкая цена. Например, в Риге квартиры продавались за €20 тыс., в то время как в Москве за такую сумму нельзя приобрести даже комнату.

«По сравнению с тем, какой был шквал интереса к Латвии в 2011-13 годах, сейчас, можно сказать, что заявок на покупку здесь недвижимости почти нет, хотя раньше было по 5 заявок в день на покупку жилья бизнес-класса по 3000-4000 евро за квадрат»,

— рассказывает Георгий Качмазов, руководитель Tranio.Ru. Сейчас, по оценке эксперта, спрос упал примерно на 75%.

Большим преимуществом недвижимости в Латвии для россиян было то, что «наши сограждане могли оформить также вид на жительство в Латвии и шенгенскую визу, что давало им возможность беспрепятственно ездить по странам ЕС», говорит Сергей Шлом.

По закону, при покупке недвижимости в Латвии на сумму 250 тысяч евро можно получить вид на жительство. Эта программа действует и сейчас, однако, по словам экспертов, россияне теперь часто сталкиваются со сложностями при подаче документов.

Также для получения статуса нужно сдавать экзамен на знание латышского языка. Кроме того, инвестору нужно доказать финансовую чистоту средств, на которые приобретается недвижимость. Поэтому теперь оплачивать покупки со счетов офшорных компаний невозможно, комментируют эксперты.

При этом не всегда россиянам удается продать недвижимость в Латвии без дополнительных налогов. Как рассказала «Газете.Ru» россиянка, которая продавала квартиру, в стране во многих случаях применется налог при продаже недвижимости.

«Квартиру я купила 15 лет назад, и когда продавала ее и покупала новую в Латвии же за такую же сумму, риелторы мне говорили, что в таком случае для всех нерезидентов квартира освобождается от уплаты подоходного налога. Но на практике оказалось, что я должна заплатить налог — 2 тысячи евро при кадастровой стоимости квартиры 16 тысяч евро. Как мне объяснили, налог этот действует для российских граждан, тогда как граждане других стран от него освобождены», — рассказала она «Газете.Ru».

Как пояснил Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики юридической компании BMS LawFirm, согласно действующему в Латвии законодательству, обычно налог при продаже недвижимости уплачивается, если она находилась в собственности меньше года. В этом случае размер подоходного налога составит 24% с той прибыли, которая получится от разницы между ценой продажи и ценой покупки объекта.

Пожалуй, последним шагом латвийских властей, который окончательно похоронит былую любовь россиян к Риге, станет отмена выдачи ВНЖ при покупке недвижимости. Эту тему сейчас активно обсуждают.

Альтернативой Латвии может стать, например, Греция. В Греции можно купить виллу гораздо дешевле, и бюрократических «заморочек» с ВНЖ будет меньше, в той же Латвии нужно постоянно продлевать ВНЖ,

говорит Георгий Казачков.

Эксперты говорят, что Латвия, безусловно, несет значительные убытки от этой чистки. Впрочем, латвийским властям, судя по всему, важно выполнить рекомендации США и ЕС и закрыть «офшор». Задумываться о том, как компенсировать потери от бегства капиталов, они будут потом.