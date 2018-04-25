Черная метка: нефтяники отказываются от доллара

«Никчемный клочок бумаги»

Гегемония доллара на нефтяном рынке установилась в 1970-х гг. Тогда за счет военной помощи и ряда уступок Соединенным Штатам удалось договориться о переходе в расчеты за нефть на доллары сначала с Саудовской Аравией, а затем с остальными членами ОПЕК. Развитие биржевой спотовой торговли и запуски фьючерсов на сырую нефть в Нью-Йорке укрепили позиции американской валюты, а нефтедоллар стал прочной основой американской экономики.

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Однако далеко не всех и не всегда такая ситуация устраивала. Еще в 2007 году Махмуд Ахмадинежад, будучи президентом Ирана, призывал страны ОПЕК отойти от долларовых расчетов, называя американскую валюту «никчемным клочком бумаги». В 2009 году от доллара во взаиморасчетах отказались Куба, Боливия, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа и Эквадор.

О намерениях перейти на «золотой динар» вместо доллара при расчетах за энергоносители незадолго до переворота в стране заявлял глава Ливии Муаммар Каддафи. Имея большой авторитет среди африканских нефтедобывающих государств, Каддафи рассчитывал, что другие страны континента поддержат его. Еще раньше о намерении сменить доллар на евро при расчетах за бензин говорил бывший иракский лидер Саддам Хусейн.

Им не удалось реализовать планы отказа от нефтедоллара – Каддафи был убит в ходе гражданской войны, а Хусейна повесили проамериканские власти.

Попытки дедолларизации в нефтяных сделках предпринимались в Ливии, Египте, Тунисе, а также крупнейшими российскими нефтяные компании («Транснефть», «Газпром нефть», «Роснефть», «Зарубежнефть»), напоминает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова

Иранский путь

Один из самых перспективных борцов с нефтедолларовой доминантой - Иран. На фоне обостряющейся риторики в отношении Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа и угрозы возвращения американских санкций (дедлайн по их заморозке, а заодно и срок внесения изменений в ядерную сделку с Ираном, установленный Соединенными Штатами, истекает 12 мая) иранские власти в середине апреля заявили о полном отказе от доллара.

«Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)», - говорится в официальном заявлении правительства Ирана.

Давление со стороны Белого дома и готовность ЕС присоединиться к санкциям создает неопределенность касательно будущих объемов экспорта иранской нефти в Европу, обращает внимание Колбикова. Между тем экспорт иранской нефти с 2015 по 2017 гг. увеличился в 1,6 раз и уже составляет 2,2 млн баррелей в сутки.

Демарш против доллара Тегеран предпринимал и раньше: в 2008 году она даже запустил сырьевую биржу, где велись торги нефтью, нефтепродуктами и газом в иранском реале. В январе 2015 года иранский нацбанк анонсировал отказ от американской валюты для расчетов с зарубежными партнерами.

Регулятор подчеркнул, что при заключении контрактов будут использоваться другие валюты, в том числе юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона. Однако это не привело к полному отказу от долларовых контрактов.

Иран заявляет о том, что будет продавать нефть за евро, в популистских целях: он не поставляет нефть в США, он и так будет продавать ее Европе и Азии, поэтому доллар в расчетах и не нужен, рассуждает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Однако

если Иран будет активно пропагандировать отказ от доллара, в эту кампанию могут внезапно включиться другие страны, и, возможно, когда-нибудь, эта тенденция станет заметной и оказывающей влияние на мировую торговлю, добавляет эксперт.

Доллар, подвинься!

Другие страны уже подключились. В начале апреля министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что Москва изучает возможность принятия национальных валют в своих нефтяных сделках с Анкарой и Тегераном.

«В этом есть необходимость, а также желание с обеих сторон», — сказал министр, добавив, что это потребует некоторых изменений в финансовом, экономическом и банковском секторах.

Россия в вопросе перехода на расчёты в национальные валюты может пока играть скорее теневую роль, заключая официальные и неофициальные двусторонние договорённости, может исподволь совместно с Китаем и другими странами этот процесс направлять, но не более,

полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарев.

Активно помогать строить параллельную систему расчётов логично при таком мощном политическом давлении и экономически сдерживающих развитие санкциях, которые заметно осложняют нам жизнь.

В конце марта Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже. И перспективы у КНР серьезные. Последние три года потребление нефти в стране растет в среднем на 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%.Сейчас на долю Китая приходится около четверти прироста спроса на нефть в мире. В 2017 году КНР импортировал 420 млн тонн нефти.

Дальнейший прирост потребления жидких углеводородов, по прогнозу Международного энергетического агентства, в большой степени будет обеспечено именно за счет КНР. Сам же Китай недвусмысленно заявлял о намерении подвигать юань в международных расчетах. А развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война только подливает масла в огонь.

Эксперты не исключают, что на этом фоне продавцы нефти в Китай могут перейти на расчеты в юанях. Например, частично сделать это может Саудовская Аравия, допускает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Китай один из главных потребителей саудовской нефти. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, тем более, в условиях, когда США давит санкциями этот процесс может ускориться.

От долларовых расчётов легче всего отходить странам с собственной стабильной относительно валютой, но таких не так и много, отмечает Пушкарев. Поэтому в ближайшей перспективе самый разумный выход для большинства - опираться на юань, который укрепился за последний год почти на 10% к доллару, несмотря на условную закрытость китайского валютного рынка, и евровалюту.

Присоединятся к этому клубу постепенно, прежде всего, страны Азии и Латинской Америки, другие страны БРИКС - Бразилия, возможно ЮАР или Индия.

Но происходить это будет постепенно, сохраняя и расчёты в долларах, и увеличивая долю торговли за другие валюты, полагает аналитик.

В числе потенциальных «отказников» от доллара также Ирак и Ливия, которые больше зависят от импорта в Европу, чем в США.

Недавно руководство французской компании Total заявило, что, если цены на нефть исторически номинированы в долларах, это не означает обязательное ведение расчётов по ней также в долларах.

Дядя Сэм не отпускает

Юань и евро в перспективе, безусловно, частично вытеснят доллар в качестве валюты расчета за нефть. Однако повального отказа от «американца» ожидать не стоит, отмечают эксперты.

Цены на нефть котируются к доллару, а не к евро, поэтому любой нефтяной договор, даже если он будет заключен в евро, все равно будет апеллировать к долларовым котировкам рынков нефти, напоминает Кобикова.

Ценообразование на нефтяном рынке напрямую привязано к доллару. Кроме того, большинство стран производителей и потребителей нефти имеют торговые отношения с США, чья экономика по-прежнему является сильнейшей в мире.

Если основные поставщики нефти на мировой рынок имеют взаимные торговые отношения с Китаем или Европой, то это потенциальная возможность перейти в расчеты за поставки в альтернативных к доллару валютах.

Однако не стоит сбрасываться со счетов тот факт, что в мире сильное американское лобби, а также доллар является надежной и стабильной валютой в рамках нынешней финансовой системы, добавляет Капустянский.

Тем не менее процесс трансформации мировой системы расчетов идет будет нарастать. Особенно по мере того, как, возможно, начнет иссякать приток новых капиталов в долговую систему США, и станет окончательно ясно, что этот приток не сможет покрывать процентов по уже накопленному долгу, полагает Пушкарёв.

КНР уже начал заключать контракты, в обеспечение которых он даёт частично вместо денег активы своего суверенного фонда, обеспеченные долговыми бумагами США и накапливать долларовые расчёты Китаю в этих условиях ни к чему, добавляет он.

В мире уже отмечается тенденция снижения доли международных и внутренних операций, проводимых в долларах, обращает внимание Колбикова. В 2014-2017 гг. она особенно усилилась, в результате чего доля долларовых платежей сократилась с 46,6% до 39,9%.

Мировая финансовая система расчётов естественным путём будет превращаться в многополярную,

уверен Пушкарев.

Дональд Трамп и стоящая за ним «иная» элита отлично понимают, что вечно кормить Америку весь остальной мир не будет. Даже если они утверждают, что это США всех содержит, на самом деле это не более чем удобная переговорная позиция, которая призвана оттянуть неизбежные изменения до того момента, когда США будут способны эти изменения переварить и пережить за счёт концентрации на собственной экономике, оставив в стороне былые глобалистские замашки, добавляет эксперт.