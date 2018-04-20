Новая жизнь: россиян оставят без потребительской корзины

В Минтруде России заговорили об отмене расчета потребительской корзины. Тот факт, что в ведомстве начали обсуждать этот вопрос «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе министерства.

«Действительно, есть идея отказа от потребительской корзины. Минтруд только приступает к ее обсуждению», — рассказали изданию в пресс-службе.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявил, что «мы должны с вами посмотреть и на наполнение потребительской корзины». По его мнению, стоит также рассмотреть возможность перехода к оценке бедности от метода, основанного на прожиточном минимуме, к другому инструментарию, например, медианному доходу (бедными считаются те, у кого доходы ниже 40% от медианы). По его словам, Росстат уже приступил к этой работе.

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К потребительской корзине в России привязан размер прожиточного минимума (с 1 мая этого года к прожиточному будет приравнен минимальный размер оплаты труда). Состав потребкорзины определяется постановлением правительства раз в 5 лет. Последнее обновление датируется декабрем 2012 года. С учетом планов по модернизации системы социальной поддержки, действие документа продлено до 2020 года.

«До 2020 года берем время для детального обсуждения данного вопроса», — сказали в Минтруде «Газете.Ru».

Набор продуктов, товаров и услуг в потребкорзине различается для разных категорий граждан – трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Например, на год трудоспособному человеку «положено» 100,4 килограмма картофеля, а ребенку – 88,1 кг, человеку пенсионного возраста – ровно 80 кг. Если говорить о хлебе, то здесь на первых в корзине предусмотрено 126,5 килограмма, пенсионерам – 98,2 кг, детям – 77,6 кг. Также в наборе присутствуют овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбопродукты, а также яйца и прочие продукты.

От прожиточного минимума, в свою очередь Росстат считает бедность. Бедных, то есть граждан с доходами ниже прожиточного минимума, в России около 20 млн человек.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков считает, что всю корзину необходимо менять. Критерии, которые заложены в нее сегодня, по его словам, не учитывают современные реалии даже в части обязательных расходов граждан.

«Сегодня перечень совсем другой, чем тот, который закладывался в 1956 году, когда была сформулирована потребительская корзина. Потом она немного была модернизирована, но все равно, сейчас жизнь другая, чем 60 лет назад», — говорит он.

Михаил Шмаков обращает внимание на то, что пересмотр потребкорзины предусмотрен в трехстороннем соглашении между профсоюзами, правительством и работодателями в ближайшие три года.

«Но в ходе рассмотрения вопроса можно отойти от критерия – потребительской корзины в том виде, в котором она есть», — отметил собеседник «Газеты.Ru». Он полагает, что необходимо найти разумный критерий, который бы также показывал, что нужно принимать за минимум оплаты труда.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что в Госдуме не раз поднимался вопрос о пересмотре потребительской корзины. Сегодня в нее входит 50% продуктов, 25% продовольственных товаров и 25% услуг.

Также было предложение увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. Но премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, выступая в Госдуме с отчетом, что денег на такое повышение в бюджете нет.

У регионов денег нет и на текущее повышения МРОТ с 1 мая до 11 163 руб. На эти цели федеральный центр выделит им дополнительно 16,4 млрд рублей. Ранее субъекты Федерации уже получили 20 млрд руб.

«Вы прекрасно знаете, что тема, связанная с достаточностью финансового обеспечения в субъектах РФ, на местах, она все еще существует. Мы приняли еще решение, которое сейчас готовится — оно проходит сейчас согласование на трехсторонней комиссии, это еще 16,4 млрд рублей, которые выделяются регионам», — сказал Топилин.

По словам Нилова, что касается пересмотра потребкорзины, главное, чтобы это не осталось на уровне идеи.

Если же вообще отказываться от потребительской корзины, то нужно найти альтернативу. «Если отказываются от потребительской корзины, то нужно увеличивать прожиточный минимум, в противном случае, какой смысл все то делать? Также придется повышать МРОТ», — говорит Нилов.

«С социальной точки зрения все это правильно, но это предполагает увеличение расходов бюджета. Где взять на все денег?», — задается вопросом депутат.

По его словам, может возникнуть конфликт интересов социального блока и Минфина России. «Увеличение прожиточного минимума давно назрело, поскольку сейчас это, скорее, не минимум, а мизер, но надо понимать, как профинансировать такие изменения», — резюмировал Нилов.