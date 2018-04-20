Пилотный эпизод: Америка оградилась от России визами

США преднамеренно усложнили процесс получения виз для российских пилотов, однако объективных причин для такого развития событий нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все сокращения [американских дипломатов в РФ] никоим образом не касались консульской секции. Очевидно, что это преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег», — заявил он.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией и не хотят ее усугубления.

Наличие проблем подтвердили и в «Аэрофлоте». «Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе авиаперевозчика.

«На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок», — уточнили в «Аэрофлоте.

В Минтрансе сообщили, что пока данное обращение от авиакомпании в ведомство не поступало. В посольстве США в Москве данные заявления назвали неконструктивными.

«Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны», — заверила «Газету.Ru» пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.

«Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным. Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира», — подчеркнула она.

Накануне о проблемах с визами заявили в российском МИДе.

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в официальном сообщении, которое дипведомство распространило в четверг, 19 апреля.

В настоящее время прямое авиационное сообщение между РФ и США осуществляет только авиакомпания «Аэрофлот»: перевозчик летает из Москвы в Вашингтон, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Ранее прямые рейсы выполняла также американская авиакомпания Delta, однако она в начале марта отказалась от этого маршрута.

Пилоты сталкиваются с теми же проблемами, что и рядовые граждане РФ.

В августе США увеличили срок ожидания визового собеседования до 85 дней, а сегодня его надо ждать до 250 дней.

Генконсул США Лоуренс Тоби объяснил задержки и проблемы с выдачей виз тем, что штат американской дипмиссии в России был сокращен. В сентябре 2017 года по решению МИД РФ в ответ на высылку российских дипломатов численность персонала американской дипслужбы была снижена на 755 человек до 455 сотрудников, что равно числу служащих российского представительства в США. В марте из-за «дела Скрипаля» Вашингтон выслал еще несколько десятков сотрудников российской дипмисии, а Москва — ответила зеркальными мерами. После закрытия американского консульства в Санкт-Петербурге в марте этого года нагрузка на столичный визовый центр еще больше возросла.

«У нас нет намерений препятствовать работе «Аэрофлота», используя визы. И мы так не делаем. И тут все тоже упирается в вопрос нашей пропускной способности: есть очень значительное количество людей, которые хотят пройти, образно говоря, сквозь очень узкое игольное ушко. И это игольное ушко — те ограничения, которые наложила на нас российская сторона», — сказал Тоби 19 апреля в интервью «Независимой газете».

В российском дипведомстве считают, что Вашингтон выстраивает визовую блокаду «абсолютно сознательно и преднамеренно» в качестве дополнительного рычага давления.

«Виновата, однако, отнюдь не российская сторона. Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне. При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник «персона нон грата» не объявлен. Весь персонал американского Генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского Генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет», — заявляют в МИДе.

Жертвами визового кризиса уже стали спортсмены и деятели культуры. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси не получили временные рабочие визы США и не смогут выступить в нью-йоркском Линкольн-центре 23 апреля. Выдать вовремя визы не смогли также членам сборной России по вольной борьбе для участия в Кубке мира — 2018 в Айова-Сити в начале апреля.

Между тем ажиотажного спроса на поездки в Соединенные Штаты последние заявления о проблемах с визами для пилотов не вызвали. Впрочем, и снижения интереса к поездкам в США со стороны россиян тоже.

«Мы не замечаем падения спроса на билеты из России в Штаты. Поиски и бронирования на этой неделе ровно такие же, как и на прошлой. Сейчас активно идет у россиян планирование майских праздников и летних отпусков. Поэтому новости пока никак не сказываются на спросе», — заверили «Газету.Ru» в Aviasealse.

По данным сервиса, билеты на прямые рейсы из Москвы в Нью-Йорк сейчас можно найти от 30 тысяч рублей в обе стороны и даже на майские праздники, аналогичные билеты в Майами можно купить от 38 тысяч рублей, но на сентябрь, с вылетом в ближайшие месяцы билеты стоят уже от 50 тысяч. Прямые рейсы в Вашингтон дешевле всего обойдутся также с вылетом в сентябре — от 35 тысяч, а вот в мае-июне они стоят от 55 тысяч.

Самые дешевые варианты с пересадочными рейсами через Вену, Женеву или Цюрих стоят из Москвы в Нью-Йорк от 24 тысяч рублей, в Вашингтон — от 30 тыс. руб.