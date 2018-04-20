Ненадежное хранилище: Турция забрала свое золото из США

Центробанк Турции вывел весь свой золотой запас из хранилищ Федеральной резервной системы (ФРС). Вес запаса составлял 28,689 тонн. Об этом свидетельствует отчет банка, опубликованный в пятницу на официальном сайте организации.

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В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

Примеру ЦБ последовали и частные банки Турции. Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывел, в частности, Halk Bankası. Он перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн.

По данным источников издания, всего из США вернули 220 тонн золота.

Выведенное из США золото было частично возвращено в Турцию, а также размещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал избавиться от давления на турецкую экономику курса валют и «использовать против доллара золото».

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Кроме того, на отношениях двух стран сказывается арест в США заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба. Их обвиняют в сговоре с целью осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход американских санкций.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Атиллу арестовали по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором недавней попытки госпереворота. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.

Косвенную поддержку действиям турецкого Центробанка оказала Россия. Сенатор Алексей Пушков заявил в пятницу, что Турция не хочет быть «объектом шантажа» со стороны администрации США. Доверие к Америке вступило в «сумеречную зону», уверен российский сенатор.

Из-за России у Турции могут возникнуть и другие проблемы. Анкара, которая является членом НАТО, собирается купить российские комплексы С-400.

На днях помощник госсекретаря Уэсс Митчелл пригрозил Турции санкциями, если эта сделка будет осуществлена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эти заявления «шантажом».

«То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал Лавров.

В последние годы наметился тренд по вывозу физического золота из США странами, которые ранее отдавали его на хранение. Германия в прошлом году завершила начатую в 2013 году репатриацию части своего золота из Франции (374 тонн) и США (300 тонн). Причем возврат был осуществлен ускоренными темпами — на три года раньше первоначального срока.

Резервы золота ЦБ Германии составляют 3378 тонн, являясь вторыми по величине после аналогичных резервов США.

Россия обладает пятыми по величине запасами золота в мире. На данный момент, по информации ЦБ, они составляют около 2000 тонн (60,8 млн чистых тройских унций), что на 1 апреля 2018 года было эквивалентно $80,482 млрд.

«Это пятые по величине запасы физического золота в мире после 8130 тонн у США, 3380 тонн у Германии, 2450 тонн у Италии, 2435 тонн у Франции, 1808 тонн по данным на начало года было у Китая. Для сравнения, в 1992 году у России было всего не более чем 300 тонн золота, считая и частное хранение. И ЦБ регулярно пополняет золотые резервы, в основном физически закупая слитки у производителей внутри страны», — поясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

Российское золото хранится на родине. В прессе появлялись слухи о том, что некоторая часть золотого запаса все же хранится на территории США или Швейцарии, однако на данный момент они считаются неподтвержденными, добавляет эксперт.

Ценность именно золота как средства хранения резервов на сегодня вызывает сомнения — прежде всего из-за неустойчивости котировок этого металла на мировых биржах. Если в конце 2012 года золото доходило в цене почти до 1800 долларов за унцию, то к концу 2015 года оно упало почти до 1050 долларов за унцию, то есть обесценилось в моменте почти на 40%. Правда, затем снова набрало вес и сегодня торгуется около $1340 долларов за унцию.

По мнению Пушкарева, разумнее большую часть резервов держать в ценных бумагах экономически развитых стран или устойчивых стран, которые относят тем не менее к развивающимся — перевести часть резервов из США, где по бумагам дают не более 3% годовых, а еще недавно давали 1,8%-2%, в Европу с учетом растущего и довольно стабильного курса евро и окончания там «мягкой политики», в Австралию, в Гонконг, где проценты доходности сравнимы с процентами США.

«К сожалению, с 90-х годов, когда была высокая инфляция и суверенитет был на уровне колонии, Россия сформировала ЗВР в самой надежной экономике мира США (все рейтинги США говорили и продолжают говорить, что это так) и обязалась печатать деньги в своей стране пропорционально резервам в США. Чем больше ЗВР в США, тем больше рублей мы можем напечатать», — поясняет Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра», добавляя, что такое обеспечение позволило довести инфляцию до одноразрядных значений.

Вывод средств из США возможен в ЕС или Китай. Но Китай пока не имеет достаточного веса экономики, чтобы «переварить» сотни миллиардов долларов в своей стране. А, например, Швейцария уже давно «сдалась» спецслужбам США.

В то же время запасы физического золота в стране постоянно растут — в основном за счет добычи у нас же, поэтому идеальный случай для России — это иметь золотой запас и зарубежные активы в ЕС и в Китае в виде вложений в пакеты и доли компаний флагманов экономики.