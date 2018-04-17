«Москва обещала не вредить американскому авиасектору»

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что представители США собирались в ближайшие дни встретиться с представителями российских госорганов гражданской авиации для обсуждения вопроса о пролетах американских коммерческих бортов над территорией России, передает RT.

Реклама

«У нас были планы встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей. Эта встреча была отменена российскими властями. Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Она отметила, что ряд авиаперевозчиков принял решение поменять маршруты. Науэрт добавила, что американские авиакомпании также ведут переговоры с российскими авиационными властями. Представитель Госдепа пояснила, что разрешение на пролет истекает во вторник 17 апреля, и добавила, что в Вашингтон ожидает ответа от Москвы, передает ФАН.

«Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство РФ заявило нашему посольству: «Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору». Мы надеемся, что так и есть», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По ее словам, некоторые коммерческие авиаперевозчики уже принимают решение по изменению маршрутов, опасаясь истечения разрешений на пролет. Вся эта риторика возобновилась после введения Вашингтоном санкций в отношении ряда российских граждан и юридических лиц, и анонсировании Москвой введения ответных ограничительных мер против США. Также 17 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на российский рынок вместо компаний из США и Европы придут другие фирмы.

«Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции. Свято место не бывает пусто. Если придут компании, которые работают исходя из принципа свободы торговли, и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают Соединенные Штаты Америки, то конечно

мы будем дальше сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок, заместит продукцию тех же США», — сказал парламентарий.

В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США рассматривают будущие антироссийские санкции. Он также добавил, что никакого замешательства по этому поводу нет.

«Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что у нас есть ряд санкций, а дополнительные санкции находятся на рассмотрении, они еще не определены», — сказал Кадлоу.

Днем ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва решила не затягивать с ответом на американские санкции. По его словам, «график рассмотрения» внесенного в Госдуму законопроекта о противодействии недружественным действиям в отношении России должен быть «выстроен так динамично», как это диктует «необходимость достаточно энергичных усилий».

«Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в «двадцатке», и на двусторонней основе со многими другими странами», — указал дипломат.

В тот же день вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что нижняя палата парламента планирует рассмотреть в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США 15 мая, передает НСН.

В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что новые меры Вашингтона похожи на «международное экономическое рейдерство».

«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», — отмечал представитель главы государства.