Жить можно: в России готовят сюрприз для безработных

Минтруд России рассчитывает повысить максимальный размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, изменив порядок и условия его выплаты с 1 января 2019 года. При этом минимальная величина пособия может составить треть от максимума. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Сегодня минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, потолок – 4,9 тысячи рублей. Размер прожиточного минимума утверждается постановлением правительства, и на данный момент он есть только за третий квартал прошлого года. Для трудоспособного населения он равен 11 160 руб.

Минтруд в законопроекте предлагает сократить вдвое период выплаты пособия по безработице. Сейчас те, кто работал не менее 26 недель в течение года, могут получать выплаты 12 месяцев. В новой редакции срок сокращен до полугода. В случае с теми, кто впервые ищет работу, или отработал меньше 26 недель и других категорий граждан, выплаты будут производиться в течение не шести, а трех месяцев.

При этом в первом случае безработному три месяца начисляется пособие в размере 75% среднемесячного заработка последние три месяца по последнему месту работы, в следующие три месяца – в размере 60%.

«Во всех случаях размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента»,

— говорится в таблице поправок, имеющихся в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным Росстата, численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, к концу февраля 2018 года составляла 1 млн. Из них 0,8 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,7 млн получали пособие по безработице. При этом общий численность безработных, подсчитанная по методологии Международной организации труда, составляла 3,8 млн.

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше составил 36,6 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 19,9%, лица в возрасте 50 лет и старше — 19,1%.

Росстат приводит данные, по которым средняя продолжительность поиска работы безработными в феврале 2018 года у женщин составила 8 месяцев, у мужчин — 7,9 месяца. Это значительно выше предполагаемого срока выплаты повышенного пособия.

Но Минтруд, вероятно, исходит из того, что сейчас официальные безработные получают пособие примерно 3 месяца, а трудоустройство занимает у них около полугода. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2017 году средний период выплаты составляет 87 дней при среднем периоде безработицы 114 дней. Во многом это связано с тем, что текущее пособие слишком мало, чтобы стремиться к тому, чтобы получать его как можно дольше.

«В России мизерная зарегистрированная безработица – 1%. Пособие крайне не привлекательно для тех, кто оказался без работы. Самое большое пособие получают только те, кого уволили с высокой зарплаты, а медиана — меньше 2 тысяч рублей или около того», — рассказала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Она добавила, что любое повышение пособия по безработице немедленно вызовет приток желающих на его получение: это те граждане, которые в настоящее время «сидят» в теневом секторе.

«И как вы будите таких людей фильтровать? Это интересное начинание, но мне бы хотелось посмотреть, как все это будет происходить», — сказала эксперт.

Расходы бюджета на выплату пособий составят в 2018-2020 гг соответственно 39,2, 40,5 и 41,3 млрд рублей. «Вот вам и денежки. Но когда набежит много народа, цифры будут гораздо интереснее», — говорит Зубаревич.

Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников высказал мнение, что если пособие повысят до минимального размера оплаты труда (он с 1 мая этого года будет равен все той же величине прожиточного минимума), это будет шоком, и может вызвать лавинообразный приток регистрируемой безработицы.

«И тогда можно ожидать совершенно зверского ужесточения контроля со стороны служб занятости за поведением людей, получающих пособие, с тем, чтобы их отфутболивать при малейших признаках неправильного поведения», — отметил эксперт.

Вероятно, что на биржу труда пойдут, например, те, кто раньше ни разу туда не обращался и сидит без официального заработка больше года. По данным обследования Росстата, безработица в стране в значительной степени является застойной. Из 1,4 млн безработных сельских жителей 37,5% находились в ситуации застойной безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,4 млн безработных городских жителей — 26,9%.

О том, что Минтруд готовит проект закона о повышении пособия по безработице, стало известно еще в начале марта этого года. Тогда в Российском союзе промышленников и предпринимателей «Газете.Ru» рассказали об обсуждении планов поднять максимальную сумму до 8 тысяч рублей. А председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков говорил, что считает необходимым повысить пособие по безработице до уровня МРОТ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов согласен с тем, что повышение размера пособия более чем в два раза, безусловно, вызовет расходы бюджета, и надо понимать из каких источников пойдут средства на такое увеличение. В то же время он считает, что еще нет гарантии, что предложение Минтруда будет реализовано.

«Это может остаться на уроне предложений, так как на уровне правительства всегда конфликт интересов между финансово-экономическим и социальным блоком. Минфин понимает стоимость этих изменений», — объяснил Нилов. В Министерстве финансов предложение Минтруда пока не прокомментировали.