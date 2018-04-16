Белый дом просчитывает санкции против России

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых санкций против России после консультации со своими советниками, передает RT со ссылкой на американские СМИ.

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«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения», — пишет издание The Washington Post.

Ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, «способствовавшие развитию «химического оружия», передает ФАН.

Несколькими часами ранее представитель Белого дома Сара Сандерс на вопрос о том, когда мир узнает о санкциях против России, ответила, что журналистов будут держать в курсе, потому что «на текущий момент нечего анонсировать». Сейчас меры только просчитываются и оцениваются, добавила она.

Как анонсировали представители американской администрации, министр финансов США Стивен Мнучин должен был 16 апреля объявить об очередных антироссийских мерах, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.

Тогда же в Кремле назвали данные шаги США против России «международным экономическим рейдерством». Официальную позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, новые, вводимые США в отношении нашей страны ограничения, никак не связаны с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира.

Песков обвинил Запад в том, что санкционные действия против России приобретают характера навязчивой идеи. Он добавил, что Москва не считает ограничения законными, а наоборот — противоречащими международному праву и правилам ВТО, передает НСН.

Между тем, эксперты и аналитики пытаются разобраться, каких еще новостей ждать из-за океана — по кому ударят новые санкции США. Начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов предполагает, что, скорее всего, они коснутся «предприятий военно-промышленного комплекса России, которые поставляют вооружение для Сирии». Однако Россия также думает об ответных ограничительных мерах в отношении США и Евросоюза.

«Возможностей для адекватного ответа США у России немного с учетом неразвитости торговых и экономических отношений между странами. Но возможны, например, ограничения на работу в России отдельных американских компаний», — рассказал «Газете.Ru» специалист.

Более неприятными контрсанкции могут оказаться, конечно же, для европейских компаний. Так среди тех, у кого на Россию приходится более 10% выручки, оказались: финский производитель шин Nokia Renkaat (21%), австрийский Raiffeisen Bank (20%), венгерский OTP Bank (16%), датский Carlsberg (13%), британский целлюлозно-бумажный концерн Mondi Group (10%), итальянская фармацевтическая Recordati (10%) и британская BP (10%).

Законопроект о контрсанкциях против США Госдума может рассмотреть во втором и третьем чтении до конца весенней сессии, заявил первый вице-спикер Александр Жуков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект об ответных санкциях России Западу вынесут на рассмотрение 15 мая. До этого времени он будет обсужден самым широким кругом экспертов. Его текст направят в Счетную палату, Совет Федерации, Общественную палаты, а также в регионы. Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что ответные санкции не навредят России.

«Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности. Есть чувствительные сферы, где мы покупаем сейчас продукцию: например, программное обеспечение», — указал заместитель председателя правительства РФ.

Возможно, что запрет или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения не войдут в финальный список возможных контрсанкций, который сейчас обсуждает Госдума.