США ввели новые санкции против России. LIVE

В администрации США объяснили свой выбор бизнесменов и компаний для списка тем, что они помогали правительству России, сообщает РИА «Новости».

«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — сказал представитель администрации.