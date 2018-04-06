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США ввели новые санкции против России. LIVE

США ввели санкции против 38 российских бизнесменов

Depositphotos
США расширили список антироссийских санкций: под новые ограничения попали 38 российских бизнесменов и 15 компаний. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. «Газета.Ru» следит за реакцией России и мира на новый дипломатический выпад Вашингтона.
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16:23

По факту, августовский закон, подписанный Трампом в прошлом году, лишь свел воедино все предыдущие ограничения в отношении РФ и усилил некоторые из них, в частности касающиеся нефтегазового и банковского секторов. Например, в документе прописана возможность введения санкции за участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов, а также в нефтяных и газовых проектах попавших под санкции российских компаний за рубежом. Уже тогда власти США предупреждали, что CAATSA — лишь анонс будущего ужесточения антироссийских рестрикций.

16:16

«Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит, — приводит «Интерфакс» заявление главы Минфина США Стивена Мнучина, обосновывающее новый этап санкций. — Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность».

16:13

Ввод новых антироссийских санкций со стороны американской администрации стал очередным этапом в реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Кроме России, в число «противников» вошли тогда Иран и Северная Корея. Официально закон связан с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в американские выборы. И один из главных пунктов в этом документе — это то, что глава Белого дома не может самостоятельно принимать решение о снятии санкций — ни введенных прежней администрацией, ни принятых в годы его президентства.

16:08

Накануне о том, что Минфин США обнародует новые санкции в отношении российских «олигархов» писали сразу несколько зарубежных СМИ. По версии источников Reuter, речь должна была идти о 19 физических лиц и пяти организациях. The Washington Post сообщила, что список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «Кремлевского доклада». Телекомпания FoxNews по своим каналам также подтвердила планы объявить новые санкции к концу недели.

16:03

В администрации США объяснили свой выбор бизнесменов и компаний для списка тем, что они помогали правительству России, сообщает РИА «Новости».

«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — сказал представитель администрации.

16:00

Также в юридической части списка — «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») и банк «Российская финансовая корпорация».

15:56

Другие юридические лица связаны с Игорем Ротенбергом («Газпром бурение» и NPV Engineering), с Кириллом Шаталовым («Ладога Менеджмент») и Виктором Вексельбергом (группа «Ренова»).

15:53

Среди компаний, которые оказались в списке лиц особых категорий и запрещённых лиц — компании, связанные с Олегом Дерипаской, например, агрохолдинг «Кубань», инвестиционная компания B-Finance, «ЕвроСибЭнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», холдинги «Базовый элемент» и En+ Group.

15:50

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.

15:48

Также санкции были введены против председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко.

Помимо этого, в списке — начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун, сенатор Сулейман Керимов, главы МВД Владимир Колокольцев, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

15:47

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

15:46

В список попали 38 россиян (среди них крупные чиновники и бизнесмены) и 15 компаний.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели! Вечер пятницы не будет томным — Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и компаний, на которые будут наложены санкции.