Налоги не возьмут: самозанятым продлили каникулы

Правительство в четверг, 5 апреля, передало в Госдуму на рассмотрение два законопроекта, вводящих отсрочку для определения размеров фискальных платежей для самозанятых.

Основное изменение содержится в поправках к Налоговому кодексу и предусматривают продление освобождения от уплаты НДФЛ и страховых взносов с выплат (вознаграждений) таких работников на весь 2019 год.

Такие налоговые каникулы были введены в 2017 году, а их действие распространялось на весь 2018 год. Временное освобождение от уплаты налогов и страховых взносов правительством рассматривалось как действенная мера для мотивирования самозанятых становиться на налоговый учет.

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До 2017 года граждане, которые работали без образования юридического лица, формально тогда действующим законодательством не учитывались. Подразумевалось, что они должны платить со своих доходов полную ставку в 13% НДФЛ и страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС или регистрироваться в ФНС как индивидуальные предприниматели в специальных налоговых режимах. Никто этого не делал. В 2017 году правительством в Гражданском кодексе было сформулировано юридическое определение «самозанятости» как «отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». По подсчетам ФОМС, речь идет о 15 млн граждан, которые зарабатывают репетиторством, частным извозом, косметологией, блогерством, фотографией и т.п. Предполагалось, что все эти граждане встанут на налоговый учет, а после этого для них будет определен налоговый режим и размер фискальных платежей.

Но выход самозанятых из «тени» к началу 2018 года не случился. В январе этого года министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в Госдуме, сообщил, что в новом статусе зарегистрировалось только «сотни человек, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус».



Орешкин считает, что проблема в неудобном режиме уплаты налогов и взносов. «Когда предлагается (сделать) крупную разовую выплату в конце года по страховым платежам — это то, что людям, конечно, некомфортно, неудобно, и ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно»,— отметил он. Министр предлагает ориентироваться на схему «Яндекс.Такси», когда люди готовы отдавать даже 10-15% дохода, чтобы больше не беспокоиться о налогах и не получать в конце года требование заплатить «35 тыс. руб. или больше».

В феврале, во время Сочинского форума, Максим Орешкин предлагал ориентироваться на ставку 6% для самозанятых, так как она близка к текущей ставке при упрощенной системе налогообложения (УСН).

Других предложений по размерам налогообложения этого вида бизнеса в правительстве публично не обсуждалось, а содержательная дискуссия о том, как заставить самозанятых регистрироваться, фактически завершилась в 2017 году. Тогда радикальные предложения отлучить самозанятых без регистрации от обязательной медицинской помощи приписывались Минтруду, но ведомство их старательно опровергало. Дальше слухов это экзотическое предложение не пошло и не трансформировалось в нормативные акты.

Законопроект правительства, продлевающий налоговые «каникулы» для самозанятых, в случае его утверждения Госдумой позволит новому составу правительства, которое будет сформировано после мая 2018 года, определяться с размерами налоговых ставок и мерами легализации индивидуального бизнеса еще несколько лет.