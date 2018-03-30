Go West: люди бегут из Прибалтики

Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета. Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% — лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% — семейные обстоятельства.

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В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек – «Газета.Ru»). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года – «Газета.Ru») страну покинуло 370 тысяч жителей. Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас,

в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет. «В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости», - отметил он.

Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек – «Газета.Ru»). 10 981 человек уехали из страны. Количество умерших, согласно данным Центрального статистического управления, превысило в прошлом году число новорожденных на 7860. При этом статистическое бюро Евросоюза Eurostat и Организация Объединенных Наций считают, что в ближайшие 30 лет Латвия потеряет около 20% населения.

По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна, после вхождения в ЕС граждане Латвии, Литвы и Эстонии получили возможность свободного перемещения в рамках стран Шенгенского соглашения и право трудовой деятельности в других странах Евросоюза. «Естественно, оказалось немало тех, кто воспользовался открывшимися возможностями в условиях существовавшей дифференциации стран по уровню социально-экономического развития. И по настоящее время в наиболее развитых и богатых странах ЕС, в крупных мегаполисах больше возможностей для получения образования, высокооплачиваемой работы, карьерного роста, что ведет к оттоку населения, прежде всего молодежи, из стран Балтии», - комментирует он.

Прибалтийские страны в силу политического выбора не смогли использовать своё положение для развития себя как моста между РФ и ЕС, в результате чего сокращение транспортных потоков и закрытие производств привело к исчезновению рабочих мест и вымыванию активной части населения в поисках работы к западным соседям - Польше и Германии,

— объясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Аналитик «Алор» Кирилл Яковленко также добавляет, что одной из причин высокой эмиграции из Латвии можно считать также агрессивное настроенное отношение власти к «негражданам».

Фактически в стране происходит «травля русских» и всяческое их притеснение, и такая политика развернула в сторону границы довольно большое число русской диаспоры, что сказалось на численности и на экономических показателях страны, говорит эксперт.

На этой неделе президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил реформу реформу по переводу школ национальных меньшинств, включая русских, на латышский язык обучения. По словам Вейониса, это позволит молодежи «получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать», а также в целом «создаст более сплоченное общество и сильное государство».

Статистика помогла миграции в Эстонию

На фоне соседей на первый взгляд позитивная ситуация наблюдается пока только в Эстонии.

По данным на 1 января 2018 года, численность населения Эстонии составила 1,3 млн человек, что на 3070 больше, чем год назад. При этом количество жителей Эстонии увеличилось именно из-за притока мигрантов в страну. Так, из-за отрицательного естественного прироста население уменьшилось на 1960 человек, а из-за положительного сальдо миграции - увеличилось на 5030 человек. В 2017 году в Эстонию приехали жить 10 470 человек, а уехали из страны 5440. При этом приток в страну мигрантов происходит третий год подряд: начался приток мигрантов в страну в 2015 году.

Никита Мкртчян считает, что все дело в том, как балтийские страны преодолевали кризис трансформации, который начался в 90-х годах. Эстонии, например, удалось сделать это с наименьшими потерями. «Если посмотреть миграционный баланс Эстонии по странам, то, например, в 2016 году она сохраняла небольшой отток со странами ЕС, но положительный баланс миграции с Россией и Украиной. Времена, когда из Эстонии и других бывших прибалтийских республик переселялись в Россию, прошли, теперь россияне стремятся поселиться в Эстонии», - объясняет он.

Впрочем, по мнению экспертов, приток мигрантов в Эстонию может быть вызван и другими причинами. Например, эстонцы часто уезжают на заработки в Финляндию, поскольку между странами предельно упрощены все формальные процедуры и расстояние составляет менее 100 км по морю. Но в последнее время экономика Финляндии переживает не лучшие времена, и многие жители Эстонии решили вернуться обратно на родину.

При этом в Эстонии также по-особенному учитывают приток мигрантов.

«С точки зрения статистики, эмигрантом человек считается лишь тогда, когда он выписался из регистра народонаселения, уведомив эту инстанцию о своём отъезде более, чем на год. Если уезжающий из Эстонии этого не сделал, то, несмотря ни на что, он будет числиться постоянным жителем своей страны.

Более того, связи между Финляндией и Эстонией настолько упрощены, что эстонцы, живущие и работающие в Финляндии, зачастую даже в поликлинику и для элементарного шопинга ездят в Эстонию», - комментирует аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

В целом же, по словам эксперта, лучшая общая экономическая ситуация в стране и отсутствие необходимости уезжать на заработки далеко с полным переоформлением места жительства приводят к тому, что только формально отток населения из Эстонии заметно ниже, чем в других прибалтийских странах.

«Скорее всего, Прибалтика в ближайшем будущем будет одним из отстающих регионов Европы и останется на дотациях ЕС. Для того чтобы обеспечить экономическую динамику, странам Балтии необходимо более активно привлекать инвестиции, в том числе из соседних скандинавских государств, проводить реиндустриализацию и развивать туризм», - резюмирует начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Решать проблему миграции в Прибалтике стоило бы с помощью создания новых стабильных рабочих мест, а также структурных изменений в политической и социальной политике, говорит Кирилл Яковленко. Также власти стран должны сформировать рабочие группы по признанию проблемы масштабной миграции и выстраиванию стратегий по ее решению, добавляет он.