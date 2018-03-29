Конфликт с Россией: Тереза Мэй ударит по своим

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг и их обращение на лондонской бирже. Таким шагом предполагается нанести урон российской экономике. Об этом пишет The Guardian.

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Уточняется, что с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

«В настоящее время Россия может брать займы на рынках капитала ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем может поддержать находящиеся под санкциями банки, связанные с Кремлем, и энергетические компании, которые больше не могут этого делать», — сказал Тугендхат.

Эти заявления прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что такой запрет нанесет урон реноме Лондона в глазах инвесторов.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», — сказал Песков.

В российском Минфине восприняли сообщения с Туманного Альбиона спокойно. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что если такое решение будет принято, то «это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили», поскольку «не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать».

Такая мера ударит в первую очередь по иностранным держателям этих бумаг, которые будут испытывать сложности с их продажей, соглашаются аналитики Sberbank CIB.

«В связи с этим мы оцениваем вероятность реализации этой инициативы как низкую», — полагают они.

Спрос со стороны британских и прочих иностранных инвесторов на российские бумаги остается стабильно высоким, поскольку они приносят своим держателям хорошую доходность, которую не дают облигации европейских эмитентов или США.

Недавно Минфин разместил новый выпуск еврооблигаций с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047») в объеме $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно. Доходность к погашению размещаемых бумаг составила 4,625% и 5,250% годовых. При этом совокупный объём заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил $7 млрд.

Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — сообщает Минфин.

Для британцев эти бумаги были удобной инвестицией — предложенные инвесторам облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.

Сколько в целом российских бумаг принадлежит инвесторам из Великобритании оценить достаточно сложно. Банк России и Минфин дают только общую долю нерезидентов на рынке отечественного госдолга.

На 1 января этого года нерезидентам, по оценке ЦБ, принадлежало 37,9% еврооблигаций РФ объемом $15,091 млрд. Во внутреннем долге иностранцев чуть меньше — 33,9% на 1 февраля 2018 года, что соответствует 2,27 трлн руб. номинального объема облигаций федерального займа (ОФЗ).

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что в случае, если обращение евробондов в Лондоне через европейские расчетные центры Euroclear и Clearstream станет невозможным, то эти бумаги можно будет перевести в Национальный расчетный депозитарий. Он напоминает, что такая операция уже проводилась в мае 2014 года, когда «Газпромбанк» переводил таким образом ценные бумаги клиентов.

«К такому виду санкций Россия была готова еще в 2014 году, а на сегодня у нас улучшаются внешнеэкономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона, поэтому, если исчезнет возможность размещать новые выпуски государственных облигаций в Лондоне, можно будет попытаться размещать их в Китае, например, юанях»,

— считает аналитик. Он полагает, что Минфин всегда найдет, где разместить $3-5 млрд в год.

В свою очередь, Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», подчеркивает, что интерес иностранных инвесторов к российским еврооблигациям существенно ослабнет, после появления подобного запрета.

Несмотря на достаточно привлекательные условия и доходность, которую дают российские евробонды, инвесторы в такой ситуации будут искать им замену, так как проблемы при работе на вторичном рынке повышают их риски, считает он.