СМИ и бюджет: деньги закончатся вместе с футболом

Подготовка к чемпионату мира по футболу, а также экспансия в зарубежное медиа-пространство, вывели на максимум расходы федерального бюджета на средства массовой информации. Общие затраты по данной статье составят, согласно закону о бюджете, около 83 млрд руб.

Это — многолетний рекорд. Основная часть из этих денег (68,7 млрд) пойдет на телевидение и радио.

Главный получатель субсидий – это телекомпания ВГТРК. В этом году из федерального бюджета она получит в общей сложности 24,6 млрд рублей, что на миллиард с лишним больше чем в 2017 году. В следующие два года «вторая кнопка» получит 21,1 и 21,4 млрд рублей соответственно.

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Сокращение объемов финансирование связано с завершением в этом году мероприятий по организации тестового вещания региональных версий ВГТРК «в 1-м мультиплексе», и окончание перехода на производство программ в цифровом формате.

Еще два телеканала – Общественное телевидение России и «Звезда» — даже в сумме не получат и четверти от того, что достанется ВГТРК. «Военное» телевидение будет получать 2-2,1 млрд в этом и 2019-2020 гг. А вот за ОТР можно порадоваться – после 1,5 миллиардов в текущем году, канал получит 3,1 и 2,8 млрд руб.

Вторым среди телевещателей по объему субсидий стала АНО «ТВ-Новости», которая делает RT. Хотя ему «лимиты» несколько урежут. В этом году субсидии составят 19,2 миллиардов, а затем объемы финансирования сократятся до 17,7 млрд руб. в год.

В тоже время материнская компания RT — «Россия сегодня» (РИА «Новости») будет равномерно получать по 6,8 миллиарда в 2018-2020 гг. Агентство ТАСС получит намного меньше — 2,2, 1,9 и 1,9 млрд руб.

На поддержку печатных СМИ из федерального бюджета в этом году планируется потратить 3,5 млрд руб., в 2019-м – 3,9 млрд, в 2020-м – 4,1 млрд руб. Кто именно и сколько получит из этого пирога, не детализируется.

Стоит отметить, что общий объем средств, которые идут на финансирование СМИ составляет 0,1% ВВП и 0,5% от общего объема бюджетных расходов в этом году. В 2019-2020 гг доля сократится до 0,4%. Минфин планировал, что уже в этом году медиа-расходы сократятся, но в итоге этого не случилось – они выросли на 7,5% по отношению к прошлому году. В 2017 году рост составил 2,4%.

Одна из причин, по которой выросли расходы в этом году, это подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. «На футбол» добавили 2,1 млрд руб, указывалось в пояснительной записке к проекту бюджета.

Еще около миллиарда допрасходов на два года выделено «Национальному спортивному телеканалу» на производство международного телевизионного сигнала и его трансляцию с XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Кроме того в пояснительной записке содержится упоминание роста расходов на «международный информационный обмен». В 2018 году «в целях создания средств массовой информации: телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве» план был увеличен на 2,9 млрд руб. Еще 1,3 млрд дополнительных трат предусмотрено для «повышения эффективности деятельности по освещению за рубежом государственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Российской Федерации».

В материалах Минфина сообщается, что на подобные цели были выделены средства АНО «ТВ-Новости»: на создание «телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве».

Большая статья медиа-расходов – это субсидии «Первому каналу», НТВ, ТРК «Петербург», каналу «Карусель», «ТВ Центр» и «Национальному спортивному телеканалу» на оплату предоставленных ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.

На эти цели в текущем году будет выделено почти 9 млрд руб. В следующую двухлетку расходы по этой статье снизятся до 7 и 7,3 миллиардов. Кроме того, РТС в этом году дополнительно получит 0,8 млрд на резервирование спутниковой доставки сигнала в цифровом формате и создание системы резервирования передающего оборудования.

Относительно небольшие, но существенные средства, выделены на финансирование создания контента в интернете. Субсидии организациям, «осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в сети «Интернет» сайтов, имеющих социальное или образовательное значение» составят по 0,35 млрд в 2018-2020 гг.

Тот факт, что часть расходов, прежде всего связанных с проведением спортивных мероприятий, носит временный характер, и позволит сократить в целом расходы на финансирование СМИ. Необходимо также подчеркнуть, что одна из ключевых госпрограмм, по которой деньги идут в медиа-холдинги, — «Информационное общество» – рассчитана на 2011 — 2020 годы.

Соответственно, уже в этом году, при планировании бюджета на следующие три года, придется определять и новые параметры этой программы. Какими они будут зависеть от усилий лоббистов с одной стороны, и с способности Минфина им противостоять, с другой.