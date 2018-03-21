Нерешительный Пауэлл: рубль снова в игре

Решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США совпали с ожиданиями аналитиков. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до уровня 1,5-1,75% годовых.

Реклама

Это было первое заседание под председательством Джерома Пауэлла, заступившего в феврале на пост главы Федрезерва. Некоторые аналитики ждали от него, как от ставленника Дональда Трампа, неприятных сюрпризов. Например, повышения ставки на 50 базисных пунктов, или объявлений о том, что повышений в этом году будет не три, а четыре.

Но он повел себя на удивление скромно. Все, что нужно (вроде хорошего роста экономики, низкой безработицы и приверженности целевому показателю инфляции в 2%) было отмечено, все дежурные слова про то, на что будет ориентироваться комитет (эта «оценка будет учитывать широкий спектр информации»), были сказаны. Все 8 членов FOMC голосовали единогласно.

Кому-то может даже показаться, что Джером Пауэлл пошел против своего патрона, ведь обновленный макроэкономический прогноз ФРС предполагает, что экономика США вырастет в этом году сильнее чем ожидалось (на 2,7% против 2,5%), но в 2019 году рост будет более скромным (прогноз понижен с 2,4% до 2,1%), а 2020 год оставлен без изменений (2%). И это на фоне масштабного снижения налогов, которое инициировал Трамп, и которое должно, по его замыслу, подстегнуть рост.

Экономисты даже заговорили о возможном перегреве американской экономики. А это заставило бы ФРС действовать более жестко и быстрее поднимать ставку, чего не очень хотят рынки.

Снижение налогов и протекционистские меры в отношении отечественных производителей могут ускорить рост экономики и вызвать перегрев, говорит аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин.

«Перегрева опасаются гораздо больше, чем стагнации, потому что у всех жива память о кризисе 2008 года, и логично ожидать от ФРС более жесткой монетарной политики, потому что новый кризис перегрева, если он случится, возможно, не получится залить деньгами», - полагает он.

На этом фоне текущий прогноз и комментарии ФРС дают понять рынку, что перегрева в экономике нет, и не будет. Соответственно, ставка будет повышаться запланированными темпами.

Впрочем, это вряд ли надолго успокоит биржевых игроков, ведь Трамп с его агрессивной политикой и риторикой никуда не денется. Вероятно, уже скоро снова начнутся спекуляции по поводу перегрева и темпов ужесточения политики ФРС.

Рынки отреагировали на решение в целом позитивно. Спустя два часа, американские индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли символические несколько сотых процента. Зато рубль показал хороший результат. Доллар, который еще днем стоил 57,5 рублей, откатился к 56,9.

Укреплению рубля помог главным образом рост нефтяных котировок. Баррель Brent прибавил за день более 3% и подобрался к отметке в $70. Этому способствовало снижение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, а также непрекращающиеся геополитические спекуляции.

Продолжаются разговоры о введении санкций против Ирана со стороны европейских государств, а именно Великобритании, Франции и Германии, отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал». Речь идет о включении в санкционный список отдельных лиц и групп людей, участвовавших в Сирийской войне.

Некоторую поддержку котировкам «черного золота» оказывают продолжающиеся разговоры об IPO Saudi Aramco, которое теперь уже откладывается на 2019 год, хотя изначально планировалось в 2018-м, отмечает она.

Согласно мнению аналитиков, предстоящее размещение является дополнительным стимулом для Саудовской Аравии в вопросе сокращения добычи даже ниже установленных объемов. Так, в январе экспорт из страны составил 7,2 млн баррелей в сутки, а на ближайшие месяцы он может опуститься ниже 7 млн б/с, согласно комментариям государства.

Для рубля все это хорошие новости. В пятницу 23 марта совет директоров Банк России проведет свое заседание. Аналитики в основном считают, что регулятор снизит ключевую ставку с 7,5% до 7,25% или даже до 7% (но это менее вероятно).

На прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев прямо заявил, что будет рекомендовать понизить ставку. Это несколько понизит привлекательность рублевых инвестиций, но на фоне не очень сильного доллара, и повышения ФРС своей ставки в запланированных рамках, отечественная валюта и бумаги будут чувствовать себя неплохо.