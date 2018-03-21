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Нерешительный Пауэлл: рубль снова в игре

ФРС повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Depositphotos
Опасения аналитиков, что Джером Пауэлл, ставленник Дональда Трампа на посту главы Федрезерва, покажет себя сторонником жесткого курса, не оправдались. ФРС подняла ставку на прогнозировавшиеся 25 базисных пунктов и не сделала намеков на то, что в этом году будет четыре, а не три раунда повышения. Это придаст крепости российскому рублю накануне заседания Банка России 23 марта. Отечественный регулятор, как ожидается, свою ставку понизит.

Решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США совпали с ожиданиями аналитиков. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до уровня 1,5-1,75% годовых.

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Это было первое заседание под председательством Джерома Пауэлла, заступившего в феврале на пост главы Федрезерва. Некоторые аналитики ждали от него, как от ставленника Дональда Трампа, неприятных сюрпризов. Например, повышения ставки на 50 базисных пунктов, или объявлений о том, что повышений в этом году будет не три, а четыре.

Но он повел себя на удивление скромно. Все, что нужно (вроде хорошего роста экономики, низкой безработицы и приверженности целевому показателю инфляции в 2%) было отмечено, все дежурные слова про то, на что будет ориентироваться комитет (эта «оценка будет учитывать широкий спектр информации»), были сказаны. Все 8 членов FOMC голосовали единогласно.

Кому-то может даже показаться, что Джером Пауэлл пошел против своего патрона, ведь обновленный макроэкономический прогноз ФРС предполагает, что экономика США вырастет в этом году сильнее чем ожидалось (на 2,7% против 2,5%), но в 2019 году рост будет более скромным (прогноз понижен с 2,4% до 2,1%), а 2020 год оставлен без изменений (2%). И это на фоне масштабного снижения налогов, которое инициировал Трамп, и которое должно, по его замыслу, подстегнуть рост.

Экономисты даже заговорили о возможном перегреве американской экономики. А это заставило бы ФРС действовать более жестко и быстрее поднимать ставку, чего не очень хотят рынки.

Снижение налогов и протекционистские меры в отношении отечественных производителей могут ускорить рост экономики и вызвать перегрев, говорит аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин.

«Перегрева опасаются гораздо больше, чем стагнации, потому что у всех жива память о кризисе 2008 года, и логично ожидать от ФРС более жесткой монетарной политики, потому что новый кризис перегрева, если он случится, возможно, не получится залить деньгами», - полагает он.

На этом фоне текущий прогноз и комментарии ФРС дают понять рынку, что перегрева в экономике нет, и не будет. Соответственно, ставка будет повышаться запланированными темпами.

Впрочем, это вряд ли надолго успокоит биржевых игроков, ведь Трамп с его агрессивной политикой и риторикой никуда не денется. Вероятно, уже скоро снова начнутся спекуляции по поводу перегрева и темпов ужесточения политики ФРС.

Рынки отреагировали на решение в целом позитивно. Спустя два часа, американские индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли символические несколько сотых процента. Зато рубль показал хороший результат. Доллар, который еще днем стоил 57,5 рублей, откатился к 56,9.

Укреплению рубля помог главным образом рост нефтяных котировок. Баррель Brent прибавил за день более 3% и подобрался к отметке в $70. Этому способствовало снижение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, а также непрекращающиеся геополитические спекуляции.

Продолжаются разговоры о введении санкций против Ирана со стороны европейских государств, а именно Великобритании, Франции и Германии, отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал». Речь идет о включении в санкционный список отдельных лиц и групп людей, участвовавших в Сирийской войне.

Некоторую поддержку котировкам «черного золота» оказывают продолжающиеся разговоры об IPO Saudi Aramco, которое теперь уже откладывается на 2019 год, хотя изначально планировалось в 2018-м, отмечает она.

Согласно мнению аналитиков, предстоящее размещение является дополнительным стимулом для Саудовской Аравии в вопросе сокращения добычи даже ниже установленных объемов. Так, в январе экспорт из страны составил 7,2 млн баррелей в сутки, а на ближайшие месяцы он может опуститься ниже 7 млн б/с, согласно комментариям государства.

Для рубля все это хорошие новости. В пятницу 23 марта совет директоров Банк России проведет свое заседание. Аналитики в основном считают, что регулятор снизит ключевую ставку с 7,5% до 7,25% или даже до 7% (но это менее вероятно).

На прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев прямо заявил, что будет рекомендовать понизить ставку. Это несколько понизит привлекательность рублевых инвестиций, но на фоне не очень сильного доллара, и повышения ФРС своей ставки в запланированных рамках, отечественная валюта и бумаги будут чувствовать себя неплохо.