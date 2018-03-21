США против Китая: торговая война началась

Президент Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая».

Он заявил, что уважает китайского лидера Си Цзиньпина, ценит сотрудничество с Китаем по Северной Корее, «но у нас торговый дефицит».

Этот дефицит он оценил в $375-504 млрд. «Но как ни смотри, это самый большой дефицит для любой страны в мире», — подчеркнул он. Общий торговый дефицит США превысил $800 млрд в прошлом году.

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Из-за краж в интеллектуальной собственности на сотни миллиардов Трамп решил применить раздел 301 закона о торговле 1974 года, который позволяет ввести запретительные пошлины. Под них попадут китайские товары на $50-60 млрд. Итоговый список товаров должен быть представлен в течение 15 дней. Помимо этого, против Китая будет подготовлен иск в ВТО.

Президент США также поручил главе Минфина Стивену Мнучину разработать инвестиционные ограничения для китайских компаний в течение 60 дней для защиты американских технологий.

Напомним, что ранее Трамп уже ввел пошлины в размере 25% и 10% на импортную сталь и алюминий, сделав временное исключение только для Канады, Мексики и Австралии. Евросоюз пообещал ответные меры для широкого спектра продукции из США и начал с американцами активные переговоры.

Американская администрация настаивает, что предпринимаемые ею действия — это не торговые войны и даже не протекционизм.

Стивен Мнучин на недавней конференции в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20 заявил, что власти «просто хотят равных условий», аналогичных тем, которые имеют другие компании в США.

«Это не протекционизм, это просто более справедливые условия», — подчеркнул Мнучин.

Как будет отвечать Китай на откровенно недружественные действия Белого дома, пока непонятно. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что китайские ответные меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.

Министр коммерции КНР Чжун Шань говорил, что «любая торговая война» принесет «несчастье всему миру».

По его словам, Китай не хочет торговой войны и не инициирует ее. Он также добавил, что, тем не менее, Пекин поклялся защищать свои «законные права и интересы». Даже если это приведет к торговой войне с США.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян был более сдержан. Он выражал надежду на то, что Пекин и США смогут избежать торгового конфликта. Он также добавил, что Китай планирует продолжать открывать доступ на свои рынки, чтобы иностранные и китайские фирмы могли конкурировать на равных.

«Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, не будут идти на поводу у эмоций и смогут избежать торговой войны», — сказал Ли.

Пошлины, которые вводит Трамп, вызывают недовольство и в самих США. Против выступали конгрессмены и экономисты, в том числе из команды самого президента. Уволить народных избранников он не в состоянии, а вот своих советников не жалеет. В частности, из-за противодействия протекционистским планам с должности главы Национального экономического совета был уволен Гэрри Кон. На его место пришел экономический обозреватель телеканала CNBC Ларри Кудлоу, не отличающийся особой любовью к китайцам, хотя и не являющийся безусловным адептом повышения пошлин.

Рост торгового дефицита идет вразрез с предвыборными обещаниями Трампа о защите интересов промышленных предприятий США перед импортерами. «Таким образом, заградительные пошлины — это политически необходимые действия для администрации президента США по выполнению своей программы», — отмечает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

Поскольку на КНР приходится порядка 50% внешнеторгового дефицита США, введение ограничений в отношении китайских товаров — это логичная и ожидаемая мера. Штаты хотят пересмотреть правила международной торговли и таким образом приглашают Китай к торгу. Но, по мнению Монкевича, пока рано ожидать глобальной торговой войны.

Большую часть от торгового дефицита занимает продажа электроники, поэтому стоит ожидать рост цен в США на устройства, произведенные в Китае, а также повышение торгового дефицита между США и Тайванем с Индонезией, потому что эти страны будут посредниками между Китаем и США, полагает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

«По факту ничего не изменится, однако влияние и положение США на международной политической арене снизится.

Таким образом, это не самое удачное решение Дональда Трампа на его посту президента, особенно учитывая факт, что Китай будет вести зеркальную политику США и введет квоты на американские продукты и сервисы. Китайский рынок — лакомый кусочек для американских компаний, поэтому бизнес лобби будут оказывать сильное давление на Трампа», — считает он.

Между тем участники финансовых рынков опасаются, что торговые войны, которые развязывает Дональд Трамп, приведут к падению стоимости активов. Bank of America Merrill Lynch в середине марта проводил опрос среди управляющих фондами денежного рынка и выяснил, что 40% из них ждут падения фондовых индексов.

Если Трамп продолжит закручивать гайки в отношениях с Китаем, то от этого могут выиграть российские компании, считает Монкевич.

В частности, российские сельхозпроизводители с удовольствием займут место американских экспортеров. Из ниш, в которых российский бизнес может заменить американский АПК, — мясо курицы, подсолнечное масло, жмых подсолнечника, кукурузный шрот.

«Но пока об этом говорить преждевременно — КНР и США сейчас будут искать компромиссные решения для предотвращения масштабной торговой войны», — уверен он.