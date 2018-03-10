Женская доля: жизнь длиннее, но зарплата меньше

К Международному женскому дню Eurostat выпустил серию материалов, рассказывающих как живут женщины в Евросоюзе. Так, в Европе сохраняется большой разрыв в оплате труда — в 2016 году женщины в среднем зарабатывали на 16,2% меньше мужчин.

«Иначе говоря, женщины зарабатывали в среднем 84 цента за каждый евро, который мужчина зарабатывает в час», — констатировало европейское статистическое ведомство.

В 2016 году не было ни одной страны в ЕС, где отсутствовал бы гендерный разрыв в оплате труда. Самый низкий он в Румынии (5,2%) и Италии (5,3%). Еще в пяти странах он составлял менее 10% (Люксембург, Бельгия, Польша, Словения и Хорватия).

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Как это ни странно, но во многих странах, считающихся экономическими лидерами ЕС, гендерный разрыв намного превышает среднее значение. В Германии этот показатель равен 21,5%, в Соединенном Королевстве — 21%, Австрии — 20,1%. Лидерами по зарплатному неравенству является Эстония с 25,3% и Чехия с 21,8%.

По сравнению с 2011 годом, разница в оплате труда сократилась в большинстве стран-членов ЕС. Самое заметное снижение было зафиксировано в Румынии (-4,4 процентных пункта), Венгрии (-4 п.п.) Испании и Австрии (по -3.4 п.п.).

Но в десяти странах гендерный разрыв увеличился. Наиболее значительно — в Португалии (+4,6 п. п.) и Словении (+4,5 п.п.).

В итоге средняя разница в зарплате сократилась не очень существенно — с 16,8% в 2011 году до 16,2% в 2016 году.

Отчасти сохранение этого разрыва объясняется двумя факторами. Во-первых, среди женщин высока доля тех, кто работает неполный рабочий день – в среднем по ЕС таковых почти треть. Причем в наиболее экономически развитых странах их, зачастую, больше, чем в бедных. В Нидерландах женщин с частичной занятостью 76%, а в Болгарии всего 2%.

Те, кто занят полный рабочий день, работают в среднем в ЕС по 39 часов в неделю, то есть чуть менее чем по 8 часов в день. Меньше всего полный рабочий день (37 часов) у женщин в Италии и Дании, а все в той же Болгарии трудятся по полноценные 40 часов в неделю.

Второй фактор невысокой зарплаты – это низкое число женщин среди управленческого персонала.

Доля женщин в возрасте 15 лет и старше, занимающих руководящие должности, по данным Eurostat, составляет в среднем по Евросоюзу только 33%.

В Люксембурге женщин-руководителей всего лишь 18% — это минимальный показатель по Европейскому союзу. Чтобы поруководить европейским женщинам надо ехать в Прибалтику. В Латвии они занимают 53% управленческих позиций.

Впрочем, это не удивительно. Из Латвии, Литвы и в меньшей степени из Эстонии, мужчины уже много лет уезжают на заработки в другие страны ЕС. Например, в Латвии насчитывается почти 118 женщин на 100 мужчин.

Но женщины имеют и ряд «бонусов». Так, они выходят на пенсию в возрасте 58,8 лет (среднее значение), тогда как у мужчин пенсия начинается далеко за 60. И при этом женщины живут намного дольше мужчин. В среднем по ЕС продолжительность жизни «слабого пола» составляла в 2015 году 83,3 года, а у мужчин 77,9 лет (в Литве вообще 69,2).

В России женщины также как и в ЕС зарабатывают меньше мужчин, но живут дольше и выходят раньше на пенсию.

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. В сравнении с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России. Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в России составляла 38,6 тыс. рублей, у женщин — 28 тыс. рублей»,

— рассказывала вице-премьер по «социалке» Ольга Голодец. Она подчеркнула, что в 2005 году зарплата женщин составляла лишь 60% от мужской, а на данный момент — 72%.

При этом пенсионный возраст у женщин в России составляет 55 лет, у мужчин – 60 лет. В то же время, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2016 году достигла у мужчин 66,5, у женщин — 77,06 лет.

«Женский вопрос» уже давно беспокоит российские власти: в последнее время эта проблема регулярно обсуждается чиновниками. Например, в прошлом году была принята «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы».

В документе сказано, что приоритетным направлением считается «создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества».

Реализация стратегии должна пройти в два этапа и будет финансироваться в рамках действующих государственных программ. Власти, в частности, намерены до 2022 года увеличить долю женщин в законодательных органах власти до 30%.

В глобальном гендерном рейтинге стран Россия находится посередине, занимая из 144 стран 71 строчку — между Доминиканской республикой и Ганой.

Последний такой рейтинг в составе «Глобального доклада о гендерном разрыве-2017», был опубликован Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в ноябре прошлого года.

На достижение равноправия между мужчинами и женщинами уйдет минимум 100 лет, констатировали эксперты ВЭФ. Впервые с 2006 года они констатировали регресс в продвижении к подлинному равенству полов. В прошлом году, по расчету ВЭФ, на это потребовалось бы 83 года.

Показатели гендерного равенства ухудшились в четырех основных областях: образование, здравоохранение и выживание, экономика и карьера, а также политические права.

При этом относительно легко гендерный разрыв может быть преодолен в образовании: в целом в этой сфере занято больше женщин, чем мужчин, и разрыв может быть преодолен уже через 13 лет. В политике, например, равноправие между сильным и слабым полом может быть достигнуто только через 99 лет, а в экономической и медицинской сфере на это потребуется 217 лет.