Виски и мотоциклы: Европа готовит ответный удар по США

Еврокомиссия готовится к введению запретительных тарифов в размере в 25% на ввоз «знаковых американских брендов», которые производятся в республиканских штатах, сообщает агентство Bloomberg. Это является ответом на планы президента-республиканца Дональда Трампа ввести пошлины в 25% и 10% на импортную сталь и алюминий.

В европейский список включены мотоциклы, косметические продукты, джинсы, виски, апельсиновый сок, кукуруза и другие сельскохозяйственные продукты на общую сумму €951 млн. Сюда же входят поставки из США прогулочных судов стоимостью около €1 млрд, а также продукты из стали и другие промышленные товары стоимостью €854 млн.

Общий объем импорта из Штатов, который попадет под повышенные пошлины, составляет €2,8 млрд ($3,5 млрд).

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Дональда Трампа уже предупреждали о возможных неприятных последствиях, в том числе говорил об этом спикер верхней палаты конгресса Пол Райан, отмечает Bloomberg. Он указывал, что «чрезвычайно обеспокоен последствиями торговой войны», и призывал Трампа отказаться от своего тарифного предложения.

«Райан, считающийся одним из ближних союзников Дональда Трампа, выступил с резкой критикой инициатив. Трамп сказал, что решением этой проблемы может быть пересмотр всего договора по свободной торговле в Североатлантическом Союзе (NAFTA). Но выглядит так, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется», — комментирует инвестиционный аналитик GLOBAL FX Владимир Рожанковский.

Одними из наиболее оскорбленных в этой ситуации оказались власти Канады и Германии, в меньшей степени – Китай. «Видно, что для них это было полной неожиданностью», — отметил Рожанковский.

Немецкий концерн TissenKrupp и канадская Aluminium Assn. of Canada считают США своим приоритетным рынком, тогда как дешевая китайская сталь попадала на американский рынок сугубо по индивидуальным контрактам.

Совокупный объем импорта стали в США составляет примерно 27-30 млн т в год, обеспечивая около 30% ее потребления в стране, отмечают аналитики Sberbank CIB. Крупнейшим поставщиком является Канада. Бразилия и Россия лидируют по поставкам стальных полуфабрикатов. В 2017 году они поставили на американский рынок соответственно 3,8 млн т и 2,1 млн т из 7,7 млн т совокупного импорта этой продукции. Российские металлургические компании НЛМК, Evraz, ТМК имеют производственные мощности в Штатах, которые используют полуфабрикаты в качестве сырья.

По последней информации, Белый дом, возможно, сделает некоторые исключения при введении пошлин.

Скорее всего, пошлины видоизменятся, но останутся актуальными. На этом фоне российские металлурги получают определенные конкурентные преимущества ввиду малого объема взаимной торговли с США, считает Рожанковский.

«Если будут сделаны исключения для полуфабрикатов, это может быть благоприятным фактором для российских производителей, так как они смогут и далее поставлять в США свою продукцию, отличающуюся низкой себестоимостью, и получать при этом больше прибыли вследствие роста цен на стальную продукцию на американском рынке»,

— полагают аналитики Sberbank CIB.

В том, что из-за пошлин в США вырастут цены, никто не сомневается. По словам Рожанковского, делая более конкурентоспособными производителей алюминия и стали в США, Трамп одновременно ухудшает структуру себестоимости американских производителей конечной продукции: автомобилей, станков и прочего металлоемкого оборудования.

Аналитик считает, что России в условиях намечающейся торговой войны между США и Европой не стоит предпринимать какие-то действия. Скорее, из-за действующих санкций и с той, и с другой стороны Россия выступает в роли зрителя, говорит он.

Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований полагает, что ответные меры со стороны Европы показывают, что США являются очень крупным импортером товаров, но уже давно не крупным экспортером.

Америка перекладывает свои проблемы на других, и плюет на всех остальных. Позиция США, заметил политолог, такова, что все решает она, и никто ей ничего не может сделать. «Все, что вы сможете сделать, это запретить ввоз нашего виски, который и так гадкий», — иронизирует эксперт.

«Чтобы понять, почему лидер США заявил о введении пошлин, нужно посмотреть на то, кто выиграл ему выборы. Это люди среднего достатка, которые работают на промышленных предприятиях, прежде всего, на Среднем Западе, в основном, белые американцы, которые традиционно голосовали за демократов. За последние 10 лет они были сильно деклассированы, и решили проголосовать за Трампа. Сейчас он им возвращает должок – возвращает рабочие места», — объяснил Брутер.

По его словам, американский президент хотел это сделать с самого начала, но побоялся, поскольку повестка дня была сильно испорчена. Что же касается российско-европейских отношений в этой ситуации, эксперт считает, что если сторонам удастся создать новую повестку дня, то это будет важным шагом.

«Кто-то в Европе должен предложить новые принципы общения с Россией. Если такие лидеры в Европе найдутся, то это будет иметь какие-то положительные последствия», — сказал он.