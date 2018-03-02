Парень из стали: Трамп вышел на тропу войны

«Мы введем тарифы на импорт стали и на импорт алюминия», — пообещал президент на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме 1 марта. «Впервые за долгое время у вас будет защита», — добавил он.

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Как отмечает агентство Bloomberg, пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия — 10%.

Стоит отметить, что в США в настоящее время уже действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против Китая, который является мировым лидером по производству и экспорту стали.

Решение Трампа негативно восприняли практически все мировые рынки. Индекс Dow Jones по итогам торгов 1 марта упал на 1,7%, S&P 500 – на 1,4%. 2 марта снижение показали азиатские площадки: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, японский Nikkei снизился на 2,5%. От 2% до 3,5% потеряли акции азиатских производителей стали, снижение показали и акции автопроизводителей.

На российской бирже акции ММК, НЛМК и «Северстали» в пятницу снижались в цене на 1,6-1,8%, а котировки бумаг «Русала» падали на 2,4%. Возможно рынок реагирует чрезмерно резко, держа в уме еще и планируемые санкции в отношении России, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков, призывая также дождаться конкретных решений по пошлинам.

На глобальном рынке введение пошлин на ввоз стали в США приведет к тому, что будет некоторый дефициту лома, так как Соединенные Штаты будут меньше экспортировать, повышая производство внутри страны, отмечает начальник управления по анализу рынка акций «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко. Кроме того, безусловно, новые пошлины отразятся на ценах.

«Сейчас цена на сталь в Соединенных Штатах уже идет вверх из-за этого, в Китае уже, да и во всем мире, она будет из-за этого находиться под давлением из-за обостряющейся конкуренции», — добавляет эксперт.

Большинство стран-экспортеров уже заявили, что готовы предпринять ответные меры в адрес США.

«Китай призывает США следовать многосторонним правилам и вносить свой вклад в торговлю и в мировую экономику», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Если другие страны последуют за США, это навредит мировой торговле», — предупредила она.

Аналитики ведущих мировых инвестбанков полагают, что введение пошлин на импорт может вылиться в полномасштабную торговую войну США и КНР, который является ключевым игроком на этом рынке и, очевидно, больше всех пострадает от новых протекционистских мер Трампа.

Европейские чиновники также выразили свое возмущение. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Трампа «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности».

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно»,— пообещал он.

Позже пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн пообещал, что ответные меры ЕК может принять уже 7 марта.

«У Еврокомиссии есть готовые ответные меры в отношении США, чтобы сбалансировать ситуацию, совет еврокомиссаров обсудит это на следующей неделе. Мы будем следить за рынком очень внимательно, и если будет волна импорта в ЕС стальной продукции, мы предложим меры, чтобы сохранить стабильность рынка Евросоюза», — сказал он.

Негативные отклики пришли также из Германии, Австрии, Франции, Южной Кореи, Индии и других стран.

Глава МИД Канады Христя Фриланд пообещала, что Оттава примет ответные меры. Именно эта страна – крупнейший поставщик стали в США, ежегодно она экспортирует в соседнее государство около 2,5 млн т металла.

По данным американского министерства торговли, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США.

«Абсолютно нецелесообразно рассматривать торговлю с Канадой как угрозу национальной безопасности США… В случае любых ограничений на канадскую продукцию из стали и алюминия Канада примет ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы и своих рабочих», — подчеркивается в заявлении Фриланд.

Между тем, США уже пожинают первые плоды своих действий. Так, 2 марта, шведская Electrolux объявила о приостановке планов по инвестированию $250 млн в модернизацию одной из своих фабрик в США и разработку новых продуктов. «Мы решили подождать, пока не узнаем о деталях этого объявления», — сказал пресс-секретарь «Электролюкса» Даниэль Фрюкхольм (цитата по ТАСС).

Несмотря на вал негативных откликов, Дональд Трамп полон решимости и говорит, что не боится торговых войн.

«Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле практически во всех странах, с которыми она ведет дело, торговые войны хороши и побеждать в них легко», — написал утром 2 марта Трамп в своем Twitter.

В России солидаризировались с критикой в адрес США со стороны ЕС и других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается теперь в торговых отношениях после этого заявления».

Решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий нанесет России намного меньший ущерб, чем Китаю и ЕС, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Будем изучать, каким именно образом введены эти ограничения, потому что есть определенные процедуры.... В любом случае, для нас это определенный ущерб, хотя меньше, чем для некоторых других стран. Меньше чем для Китая, меньше чем для ЕС. Тем не менее, определенный ущерб есть, поэтому будем смотреть, как мы можем отреагировать», — добавил он.

Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», также уверены, что Россия в этой войне станет одной из наименее пострадавших сторон.

Российские компании имеют собственные производства на территории США и являются поставщиками для большого числа отраслей — как для автомобильной отрасли, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и для аэрокосмической промышленности, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

На американском рынке представлены дочерние предприятия НМЛК, Evraz и ТМК. По мнению Чуйко, из российских компаний новые пошлины могут больше всего отразиться на НМЛК, который поставляет 1,5 млн тонн полуфабрикатов в США.

«Но большого эффекта быть не должно, потому что так пошлина, которую они заплатят, может быть компенсирована более высокими ценами на финальную продукцию», — предполагает аналитик.

Для производителей алюминия эффект от пошлин будет минимальным, так как в этом случае место поставок имеет гораздо меньше значения, добавляет Чуйко. По данным американского минторга, на долю российских поставщиков приходится 12,5% импортируемого США алюминия.

Примечательно, что это далеко не первая попытка защитить металлургическую отрасль в США. При Джордже Буше-младшем пошлины на сталь вводились в 2002 году. Но из-за этого в США потеряли работу свыше 200 тыс. человек в компаниях-потребителях стали, поскольку внутренний рост цен вынудил их уйти с рынка, напоминает Жарский.

«Соединенные Штаты таким образом поднимают расходы собственной промышленности, но никак ее не защищают», — подчеркивает эксперт.