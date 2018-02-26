Коллекторы оставят тещу в покое

Группа депутатов предлагает внести поправки в закон о коллекторской деятельности, которые ограничивают взаимодействие коллекторов с должниками только теми способами, которые указаны в законе.

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«Это существенно ограничит возможные злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно микрофинансовых», - говорится в пояснительной записке.

В действующей редакции закона о защите прав и интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности уже есть список схем взаимодействия коллекторов с должниками. Это личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, а также почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Коллектору запрещается звонить должникам более раза в день, более двух раз в неделю или больше четырех раз в месяц. Кроме того, кредитор не может делать звонки с 22 часов вечера до 8 утра и с 20 до 9 часов в праздничные дни. Есть требования и к количеству смс-сообщений. Кроме того, встречаться с должником коллекторы могут не чаще раза в неделю. Противоправными считаются и любые угрозы, разглашение сведений о наличии долга другим людям.

В тоже время в законе разрешается использовать и иные способы, если они прописаны в соглашении. Депутаты считают, что даже если что-то и прописано заранее в договоре, то стоит учитывать, что «на стадии получения кредита должник будет согласен на любые условия кредитора». Эту лазейку огни и хотят устранить.

Кроме того, законопроектом предлагается защитить членов семьи, родственников, соседей и других людей, знакомых с должником. Ведь на практике возможны ситуации, когда человек, оформляя займ, указывает в договоре их персональные данные.

«Подобные действия должны проводиться только с письменного согласия третьего лица, поскольку в данной ситуации оно претерпевает неудобства и определенное психологическое воздействие, не будучи стороной по кредитному договору», - говорится в материалах к проекту закона.

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка е в восторге от изменений, предлагаемых в нижней палате парламента.

Инициатива, предлагаемая депутатами, не является самой актуальной на текущий момент - 230 ФЗ нуждается в других более важных поправках, считают в коллекторском агентстве «Секвойя Кредит Консолидэйшн».

«На сегодня кредитор и взыскатель уже ограничены в наборе и частоте действий. Так, например, они не могут осуществлять с должником контакт больше разрешенного количества раз: не более 1 раз в сутки - данное ограничение касается, прежде всего, звонков и голосовых сообщений с напоминанием о наличии долга. Причём способы взаимодействия в текущей версии уже описаны», - полагают в агентстве.

При этом закон, по их мнению, не определяет понятия «контакт» и не учитывает текущего качества связи, «вынуждающего осуществлять перезвоны в виду многочисленных ее обрывов, а иногда и просто по просьбе самого должника».

«На практике многие должники используют закон как возможность избежать контактов и пытаются уйти от ответственности. Предлагаемые поправки усугубят ситуацию и увеличат перекос закона в строну должников», - уверены коллекторы.

Новые поправки могут сыграть на уменьшение возможности для взыскания долгов с недобросовестных клиентов, соглашаются в МФО «Миг-Кредит». В компании отмечают также, что получить согласие третьих лиц при заключении договора займа будет практически невозможно.

Уже сейчас уровень взыскания находится на пороге рентабельности бизнеса МФО, полагают в «Миг кредит». Введение дополнительных ограничений в перспективе приведет к сокращению количества законопослушных компаний, а «бизнес будет иметь нулевую или отрицательную доходность».

Не поддерживает инициативу депутатов и финансовый омбудсмен Павел Медведев. «Когда готовился первый законопроект о коллекторах, я уже охрип объяснять, что бьют мимо цели», - сказал он «Газете.Ru».

По его мнению, на угрозы или другие подобные действия коллекторов, прежде всего, должна оперативно реагировать полиция.

Он напомнил вопиющий случай, когда в январе 2016 года сотрудник коллекторской конторы бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома в Ульяновской области, хозяин которого был должником. В итоге мужчина и его годовалый внук получили тяжелые травмы. Медведев говорит, что семья до этого трижды обращалась в полицию, но «полиция трижды поленилась стать доступной».

Стоит также отметить, что в законопроекте, о котором идет речь, предлагается также запретить коллекторам покупать долги, а работать только по агентскому договору.

«Предлагается прямо закрепить в законе, что деятельность по взысканию просроченной задолженности иных лиц, не обладающих специальной правоспособностью, возможна только на основании агентского договора, договора поручения, оказания услуг или иного соглашения, предметом которого является осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности»,- сказано в пояснительной записке.

Продажа долгов (уступка права требования) может быть возможна, если имеется согласие должника на передачу долга по договору в целях возврата просрочки, или в случае, когда новым кредитором является кредитная или некредитная финансовая организация, которая осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов). Сегодня в законодательстве подобных ограничений нет.

По словам Павла Медведева, провести такие поправки не получится, поскольку в рыночной экономике невозможно отказаться от перепродажи долга, как нельзя, например, отказаться от перепродажи товара.

«Гражданский кодекс написан у нас более-менее грамотно, он это разрешает», - подчеркивает он. Павел Медведев считает также, что предлагаемые изменения пойдут во вред должнику. «Агентская схема – это фактически ограничение цены услуги, и кто-то за это платит», - заметил он.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин отмечает, что нужна комплексная работа, а не новые попытки ограничить деятельность коллекторов. По его словам, сейчас Минюст России ведет работу по обобщению практики работы закона, и пока рано говорить о каких-то новых изменениях.