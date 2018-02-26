Европейские зарплаты: России и не снилось

Евросоюз продолжает оставаться крайне неоднородным объединением с точки зрения условий труда. Восточная и Южная Европа значительно проигрывают своим северным и западным соседям по размеру минимальной зарплаты. Это следует из опубликованных на днях данных Евростата.

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Статистическое ведомство Евросоюза выделяет три группы стран по уровню «минималки». Первая включает в себя 10 восточноевропейских стран. У них размер минимальной оплаты труда самый низкий в ЕС.

Абсолютным аутсайдером является Болгария с €261 по состоянию на январь 2018 года. Далее идут Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных на юге Европы, минимальная заработная плата составляла от 600 до 900 евро в месяц, отмечает Евростат: Португалия (677 евро), Греция (684 евро), Мальта (748 евро), Словения (843 евро) и Испания (859 евро).

Лучше всего чувствуют себя работники в Северных и Западных странах континента. Минимальная зарплата в Великобритании составляла 1401 евро, Германии и Франции — 1498 евро, Бельгии — 1563 евро, Нидерландах — 1578 евро, Ирландии — 1614 евро. Абсолютный лидер — Люксембург с 1999 евро в месяц.

Евростат приводит также для сравнения минимальную зарплату в США — 1048 евро в месяц в январе 2018 года.

На 1 января 2018 года из 28 государств-членов ЕС минимальная зарплата не была установлена в Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции.

Стоит отметить, что за последние десять лет в Восточной Европе размер «минималки» вырос в 1,5-3 раза. Но это позволило лишь сократить разрыв с богатыми странами. Если минимум в Польше в 2008 году составлял 313 евро, что было в 4,2 раза ниже, чем, к примеру, в Бельгии, то сейчас разница составляет 3,1 раза.

Единственной страной Евросоюза, где минимальный размер оплаты труда за десятилетие не вырос, стала Греция. В 2008 году работник в этой стране получал не менее 794 евро, а в начале 2018-го — 684 евро.

Это связано с тяжелейшим экономическим кризисом, в котором Греция пребывает уже много лет. Начиная с 2008 года ВВП страны непрерывно падал — за исключением 2014 года. Причем спад в 2011 году составил 9,1%, в 2012-м — 7,3%. Данных за прошлый год еще нет, но по прогнозам рост должен был составить 1,5-1,8%.

Кризиса такой глубины не испытывало ни одно государство ЕС в новом веке. В Греции многие убеждены, что значительная часть проблем вызвана мерами жесткой экономии, навязанными стране кредиторами (МВФ, ЕС и пр.).

Чтобы ситуация с зарплатами не была столь пессимистичной, Евростат подчеркивает, что разрыв между востоком-югом и севером-западом будет ниже, если пересчитать его по паритету покупательной способности.

«За счет устранения разницы в ценах минимальная заработная плата колебалась от 546 пунктов в месяц в Болгарии до 1597 пунктов в Люксембурге, что означает, что самая высокая минимальная заработная плата была почти в три раза выше самой низкой», — говорится в сообщении ведомства.

Но жителей Восточной Европы такие оговорки не очень впечатляют — многие страны продолжают испытывать масштабный отток населения, прежде всего трудоспособных граждан, которые в итоге и детей рожают не на родине, а в Бельгии или Германии.

Например, численность населения Болгарии сократилась с 7,5 млн человек в 2008 году до 7,1 миллиона в 2017-м, население Латвии уменьшилось с 2,2 млн человек до 1,95 миллиона, Литвы — с 3,2 до 2,85 млн. Румыния потеряла за этот же период миллион человек (20,6 млн было в 2008-м, 19,6 млн осталось в 2017-м), Хорватия — 154 тысячи, Польша — 118 тысяч.

При этом надо учитывать, что значительная часть внутриевропейских мигрантов в своих странах продолжают считаться постоянным населением, хотя на деле никогда не вернутся в польский Слупск, литовский Зарасай или болгарский Петрич.

В России минимальный размер оплаты труда не дотягивает пока даже до нижней планки ЕС. Даже после того, как с 1 мая этого года он будет установлен на уровне прожиточного минимума, его величина составит 11,163 тыс руб. или 160 евро.

До уровня самой высокой в Восточной Европе польской «минималки» в 503 евро дотягивает лишь среднемесячная зарплата в России. По данным Росстата, в январе она составляла 38,4 тыс руб. или около 550 евро.

Уровню Восточной Европы российские зарплаты соответствовали до девальвации 2014-2015 года. Но МРОТ был даже меньше, чем сейчас. С учетом сложившихся тенденций в экономике, вряд ли России удастся догнать даже Болгарию в среднесрочной перспективе.