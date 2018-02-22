Сливки сняты: белорусское молоко не пустят в Россию

Сказано: не пускать

Россельхознадзор в четверг официально заявил, что с 26-го февраля ограничит ввоз некоторых видов белорусских молочных продуктов в Россию. Это решение, отмечается в сообщении ведомства, связано «с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

Реклама

В ответ белорусские власти высказали недоумение.

«Причины закрытия [возможности экспорта в РФ] неизвестны. Не понимаем, что произошло. Как можно ввести запрет на всю страну, ведь есть [определенные – ред.] международные процедуры», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич в беседе с РИА «Новости».

Позже он уточнил, что по телефону между сторонами была достигнута договоренность «о встрече и проведении консультаций в Москве 26 февраля».

В Россельхознадзоре «Газете.Ru» получить официальное подтверждение намеченных консультаций оперативно не удалось. Представитель ведомства сказал «Интерфаксу», что «пока запрет не введен, консультации не планируются». «После 26 февраля готовы обсуждать эту проблему», - добавил он.

Между тем, как уточняется в официальном сообщении российского ведомства, временное эмбарго коснется «молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка».

Россельхознадзор подчеркивает, что ограничения сохранятся «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Защитить своих

Данный шаг Россельхознадзора направлен, в первую очередь, на защиту внутреннего рынка молока,

полагает Вадим Семикин из Института коньюктуры аграрного рынка (ИКАР).

РФ импортирует огромные объемы сухого молока из Белоруссии. За два неполных месяца 2018 года республика дважды снизила экспортные цены на сухое обезжиренное молоко, в результате чего на российском рынке его ценовой уровень снизился до значений 2013 года. Отечественные предприятия не могут выдержать конкуренцию по цене, в итоге на складах скопились критические объемы сухого обезжиренного и цельного молока. Во многом по причине этих факторов рынок столкнулся с тем, что в январе-феврале резко упали цены на молоко-сырье, поясняет Семикин.

На складах отечественных производителей скопился большой объем российского сухого молока и концентратов, цена которого примерно на 7-10% выше белорусского, согласна гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова .

Ограничение поставок позволит реализовать скопившиеся запасы и удержать цены на сырье от дальнейшего обвала, который для данного времени года не характерен, добавляет она.

В течение последних трех лет объем производства молока в России остается на уровне 30,8 млн т. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил о том, что дефицит составляет около 7 млн т. При этом большая часть импорта молочной продукции приходится на белорусских производителей. По оценке Ткачева, это позволяет белорусам зарабатывать ежегодно более $3 млрд.

Молоко будет дорожать

Эксперты неоднократно отмечали, что в ближайшие годы российские производители самостоятельно закрыть потребности россиян в молоке не смогут. Чтобы наладить производство необходимых 7 млн т сырого молока, необходимо нарастить дойное поголовье, создать инфраструктуру, закупить оборудование. Ранее объем инвестиций в этот сектор руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Екатерина Михалева оценивала от 220 до 500 млрд рублей.

Такой объем капвложений и темп наращивания поголовья и надоев молока невозможно наладить за короткие сроки, поэтому еще какое-то время Россия точно будет зависеть от молочного импорта, в первую очередь от Белоруссии.

Ситуация с нынешним эмбарго никак не скажется на потребительском рынке, поскольку у нас неплохая ситуация с сырьем по ограниченным позициям,

отмечает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Если запрет продлится месяц-полтора, то ничего особенного не произойдет, соглашается Петрова. Тем более что многие производители говорят, что рынок сегодня не выдержит даже минимального роста потребительских цен, добавляет она.

Другое дело,

если запрет продлится дольше. В этой ситуации последствия будут тяжелыми — рынок ждет как минимум 40%-й рост цен на молочные продукты и новая волна фальсификата,

полагает Петрова.

Однако эксперты сходятся во мнении, что до этого не дойдет и запрет продлится недолго. Либо Россельхознадзор в уже ближайшее время ограничит запретительные меры списком конкретных заводов, оставив импорт на том уровне, чтобы и спрос на российское сухое молоко вырос, и потребители не страдали.

Представители розничной торговли полагают, что данный запрет затронет их минимально, так как в сетях в основном реализуется российская молочная продукция. Так, в компании «ДИКСИ» уточнили, что доля белорусского молока в категории пастеризованное в сети менее 1%.

Яблоки раздора

Между тем, молоко и молочная продукция не единственный проблемный пункт в структуре российского импорта из Белоруссии. В частности, 13 февраля эмбарго было введено и на ввоз белорусских яблок — ограничения коснулись продукции более 30 предприятий республики.

Но в случае с яблоками решающим моментом стало не качество, а происхождение продукции.

Ограничения были введены, когда выяснилось, что на указанных белорусских предприятиях яблок попросту нет — то есть фрукты попадали на российские прилавки с территории третьих стран, в том числе тех, в отношении которых может действовать продэмбарго. По той же причине был запрещен ввоз на территорию России груш из Сербии.

Как правило, белорусские власти и предприятия придерживаются точки зрения, что Россия просто придирается, отмечает белорусский политолог Валерий Карбалевич, однако главная причина возникающих проблем в том, что подписанные в рамках ЕАЭС и Таможенного союза документы работают плохо.

Есть давнее нежелание белоруской стороны идти навстречу Россельсхознадзору в вопросах контроля качества продукции, а также невыполнение его предписаний, говорит Петрова.

«Ощущается, что у России и Белоруссии разные стандарты и правила — это не нормально», — подчеркивает эксперт. Так, в частности, Белоруссия, как и другие члены ЕАЭС, не подключилась к продэмбарго, введенному Россией, а через ее границу в РФ проникает контрабандная продукция. «Самим этим фактом запрограммирован конфликт, отвечающий за поставки продовольствия между странами», — уверена политолог

9 февраля Россельхознадзор также ввел ограничения на поставки колбасных изделий, произведенных рядом белорусских компаний.

Ввоз продукции был временно прекращен, поскольку в ней были выявлены остатки доксициклина. Также была обнаружена незаявленная ДНК крупного рогатого скота в готовой продукции из мяса птицы.

Ограничения распространились на ООО ИП «Инко-Фуд», усиленный лабораторный контроль был введен в отношении еще нескольких белорусских мясокомбинатов и компаний, поставляющих продукты питания на российский рынок.

На сегодняшний день Россельхознадзор применил ограничения на поставки либо установил режим усиленного лабораторного контроля в отношении более 50 белорусских продуктовых компаний.