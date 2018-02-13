Мировой шатдаун: биткоин запустит энергокризис

Биткоин вместо лампочки

В Исландии потребление электроэнергии со стороны майнинговых центров уже в этом году превысит энергопотребление всего населения страны, заявил в интервью BBC представитель местной энергетической компании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон.

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В Исландии живут всего порядка 340 тыс. человек. Электроэнергия в стране вырабатывается в основном из возобновляемых источников.

Годовое энергопотребление страны составляет порядка 700 гигаватт-часов (гВт*ч). На все запущенные и планируемые майнинговые проекты — для работы компьютеров и систем охлаждения — по подсчетам HS Orka, потребуется 840 гВт*ч.

«Сейчас мы видим, я бы сказал, экспоненциальный рост потребления электроэнергии центрами по переработке информации», — говорит Йоханн Снорри Сигурбергссон. И, по его словам, вряд ли этот процесс замедлится в ближайшее время. «Мне постоянно звонят, или просто сюда приезжают потенциальные инвесторы и представители компаний, собирающихся открыть такие центры», — отмечает Сигурбергссон.

«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — констатировал он.

Привлекательность Исландии для майнеров изначально является следствием низких тарифов на электроэнергию: примерно 3/4 вырабатываемой энергии приходится на ГЭС, еще четверть — на геотермальные станции. По сравнению со странами ЕС, электроэнергия здесь практически бесплатная, именно поэтому майнеры и начали осваивать остров, отмечает партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

Однако вместе с ростом потребления меняется и конъюнктура рынка электроэнергии Исландии: если в 2016 году рост стоимости 1 киловатт-часа (кВт*ч) составил 9,2%, то в 2017-м — уже 16,8%. Так, если два года назад цены на электричество в Исландии были сопоставимы со странами СНГ, то в 2017 году по этому показателю она уже опередила страны Восточной Европы (Чехию, Польшу, Словакию).

При условии указанного Сигурбергссоном стремительного роста потребления электроэнергии майнерами, уже в перспективе двух лет 1 кВт*час будет стоить здесь как в Германии, где самые высокие тарифы в ЕС, полагает эксперт.

Крипторай закрывается

Исландия не первая страна, которая сталкивается с энергопроблемами из-за майнинга. О похожих трудностях в прошлом году писали китайские СМИ. В ряде регионов КНР малые гидростанции стали продавать дешевую электроэнергию майнинговым компаниям в ущерб населению. Особенно ощутимо это стало ближе к зиме в период маловодности. В связи с этим Сычуаньская электросетевая компания направила уведомление майнинговым предприятиям о том, что ГЭС под ее управлением перестанут поставлять им электроэнергию по причине того, что «майнинг биткоина является незаконной деятельностью». Это заявление вызвало бурную реакцию в криптосообществе, однако позже выяснилось, что оно не связано с позицией регулятора и носит скорее частный характер.

Неудачный опыт привлечения майнеров получила и Канада. В январе многие специализированные издания писали о том, что провинция Квебек может стать настоящим клондайком для гонимых энергоограничениями из Китая майнеров. В этом регионе сосредоточены 40% всего водного потенциала Канады. Госкомпания Hydro-Quebec заявила о намерении активно осваивать местный гидропотенциал, а также объявили о введении с 1 апреля 2018 года выгодных тарифов для крупных потребителей: при средней цене для жителей Квебека в $4,56 за киловатт-час для компаний, потребление которых превысит 500 киловатт-часов, будет действовать цена в $2,58.

Однако всего за неделю компания получила такое количество запросов от потенциальных потребителей, что решила снизить активность в этом вопросе.

«Ежедневно мы получаем десятки запросов на создание предприятий по добыче криптовалюты. Это побуждает нас четко выработать собственную стратегию в этом вопросе, поскольку мы окажемся не в состоянии удовлетворить энергетические потребности всех предлагаемых проектов», – пояснил Reuters представитель Hydro-Quebec Марк-Антуан Пульйо.

Теперь компания намерена ограничить подключение майнеров к своим мощностям. «Эта тема развивается очень быстро, поэтому нам следует оставаться бдительными», – подчеркнул Пульйо.

Майнинг, действительно, крайне энергозатратный процесс, и

основная проблема в том, что хоть энергопотребление майнинговых ферм и снижается с выходом новых моделей и технологий, но на фоне скачка количества майнинговых ферм потребление электричества по факту постоянно возрастает,

отмечает член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Учитывая, что спрос со стороны майнеров является взрывным и не может быть рассчитан статистически, предугадать возможную нагрузку и подгадать ввод в эксплуатацию новых мощностей не представляется возможным.

К тому же процесс ввода в строй электростанции может занимать несколько лет, в то время как для того, чтобы подключить майнинговую ферму, достаточно просто воткнуть штепсель в розетку, добавляет эксперт.

В среднем майнинг поглощает 20 000 гигаватт-часов в год или 0,1% от всей мировой выработки электричества. Это почти равно энергопотреблению такой страны, как Ирландия.

В поисках лучшей жизни

Агентство Bloomberg на прошлой неделе опубликовало рейтинг стран, наиболее привлекательных для майнинга. Лидерами стали Канада, Китай, Швейцария и Исландия, где электроэнергия самая дешевая, а климат при этом не жаркий. Россия по этому показателю оказалась на четвертом месте. Наименее привлекательными были названы Австралия, Уганда, Япония и Великобритания.

Майнинг наиболее перспективен в странах с существенными госсубсидиями в энергосектор и низкими тарифами, отмечает старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Артем Малов.

Кроме того, значение имеет прохладный климат, который способствует охлаждению оборудования, добавляет эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

Самой «дорогой» страной для майнинга является Южная Корея — там один «намайненый» биткоин (ВТС) обойдется в $26170. В Китае же стоимость майнинга 1 BTC при средних тарифах составит $3172, что почти в девять раз дешевле, отмечает она. В России при текущих тарифах на электроэнергию стоимость майнинга одного биткоина в России составляет $4675.

Уже в самое ближайшее время распространение майнинга приведет к росту тарифов на электроэнергию, и далеко не все государства будут поддерживать майнинг на своей территории, на своих ресурсах, считает эксперт.

За биткоинами в Россию

В этих условиях нашествие майнеров на Россию почти неизбежно.

Профильные ведомства еще в январе обсуждали концепцию регулирования майнинга в РФ и создание специальных условий для подобной деятельности в РФ. Обсуждалось также возможность создания специальных тарифов на электроэнергию для майнеров. Однако Минэнерго отмечает, что

тарифы на электроэнергию в России сейчас и так одни из самых низких в мире, что делает размещение мощностей для майнинга в нашей стране довольно привлекательным, и пока никто не смог объяснить, почему майнерам нужны специальные тарифы.

Кроме этого, обсуждается введение налоговых каникул для майнеров.

Пузырь лопнет

С точки зрения распределения энергоресурсов на Земле, тратить столько выработанного электричества на «производство» виртуальных валют всего лишь с целью получить новое расчетное средство и еще один инструмент для спекуляции помимо массы уже существующих — безумие

отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарев.

Однако надо учесть и что прошлогодняя цифра в 20000 гигабайт-часов на майнинг включала в себя пик криптомании, когда биткоин и другие криптовалюты росли как на дрожжах и майнинг выглядел куда как более привлекательным занятием, чем сейчас, когда критовалюты котируются уже намного ниже, добавляет эксперт. Так что некоторым образом процесс начинает регулироваться и ограничиваться уже и сам по себе.

Группа аналитиков из Credit Suisse ранее подсчитала, что стимулы поглотить весь мировой объем энергии могут появиться у майнеров лишь при стоимости биткоина на уровне $1 млн долларов.

С одной стороны, развитие криптовалют в мире указывает на то, что потребление энергии в связи с майнингом будет расти, с другой — многие начинают понимать бесперспективность бесконечного наращивания мощностей, потребления энергии и вообще такого подхода, обращает внимание Малов. Поэтому все будет зависеть от развития блокчейн технологий, добавляет эксперт.