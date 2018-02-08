Мировое правительство: кто его возглавит

«Большая Евразия: от политической идеи к технологии сборки» — так сформулировали тему очередного заседания участники международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло на Неделе российского бизнеса РСПП.

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Идея Евразийского союза уже «прошла путь» от абстрактной идеи к реальности, и пора двигаться дальше, заявил модератор сессии Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Такое партнерство, считает Бордачев, не должно строиться только «вокруг одного интеграционного проекта», очевидно намекая на ЕАЭС, подконтрольный России. Или только одной инициативы — это уже был намек на инициативу Китая «Один пояс — один путь». Кроме того, непонятно, как на фоне санкций следовало бы взаимодействовать с Евросоюзом?

Для того, чтобы подбодрить коллег, Бордачев пересказал комплимент, сделанный одним из китайских товарищей. На одной из встреч китайский эксперт высказался в том духе, что наконец-то у россиян появилась хоть какая-то собственная, незаимствованная концепция, образ будущего мироустройства — Большая Евразия, объединяющая страны Европы, страны Центральной и Средней Азии и России. «И эта концепция вызывает интерес у китайских коллег и оценивается ими оптимистично», — сказал Бордачев. Поэтому необходимо предпринять уже практические шаги укрепления Евразии — «технологическую сборку» нового интеграционного объединения на постсоветском пространстве, от Владивостока до Лиссабона.

«Старушку Европу» не догнать

Полет экспертной мысли слегка остудил Александр Шохин, глава РСПП. Он заявил, что идея Большого евразийства пока еще не доросла до такого уровня, чтобы ее предлагать партнерам в Евросоюзе или в странах АТР — Азиатском-тихоокеанском регионе, включающем около 60 государств.

Сначала неплохо было бы доказать экономическую состоятельность Евразийского союза, считает Шохин. Он привел статистику за 2016-2017 годы, из которой следовало, что ни по объему привлеченных инвестиций, ни по взаимному товарообороту Евразийский экономический союз не может быть образцом для подражания другим международным объединениям. Не случилось и «разворота на восток», объявленного российским правительством, считает Шохин. Товарооборот, например, с Нидерландами превышает товарооборот с Кореей и Японией, вместе взятыми.

«Азия пока не догоняет «старушку Европу» по объему привлеченных инвестиций», — сказал Шохин и дал понять, что он бы не торопился наращивать экономические связи с Азией в ущерб европейским.

А после того, как президент США Дональд Трамп объявил, по сути, о концепции деглобализации — «Америка прежде всего» — работа с азиатским регионом и вовсе может провиснуть.

В этой ситуации России и Евразийскому союзу нужно ускориться с решением внутренних экономических проблем. Например, сделать более прозрачными и понятными правила игры внутри ЕАЭС, развивать комфортную бизнес-среду.

«Дедушкина оговорка» не работает

«Мы сейчас продвигаем «дедушкину оговорку», то есть необходимо гарантировать западному бизнесу неизменность условий по инвестконтрактам на весь срок их действия», — сказал Шохин.

В границах России продвигать эту «дедушкину оговорку» получается не очень, в масштабе ЕАЭС тоже вряд ли получится сделать «оговорку» реальным правилом. Не только западные партнеры, но даже белорусский и казахский бизнес не перестают жаловаться на нестабильность правил игры внутри Евразийского союза.

В ходе дискуссии была поднята и такая проблема: Евразийский союз не должен позиционироваться в мире как зона влияния в сфере политики. Необходимо развиваться прежде всего как экономический, а не геополитический союз. В противном случае неизбежно раздражение со стороны других стран и страновых объединений, в том числе Китая. Но эта тема не получила развития.

Интеграция затухает у границ Китая

Процесс глобализации и открытия рынков зашел в тупик, в развитых странах идет процесс затухания интеграционных импульсов, считает главный экономист Евразийского банка развития, программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик. А развивающиеся рынки, не дожидаясь стагнации, могли бы подготовит новую платформу для глобального сотрудничества. Например, в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) или еще лучше БРИКС+.

По мнению Лисоволика, уникальность БРИКС состоит в том, что в каждой входящей в это объединение стране экономика одновременно является ведущей в своем регионе: Россия — в Евразийском экономическом союзе, Бразилия — в МЕРКОСУР, ЮАР — в Сообществе развития Юга Африки (САДК), Индия — в Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) и Китай — в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Наше будущее — синдикаты

Эксперт предложил создавать укрупненные синдикаты из уже действующих блоков. Отдельно БРИКС или отдельно ШОС, какими бы крупными ни были эти структуры, уже не в состоянии дать импульс дальнейшему экономическому развитию.

«Мы неизбежно будем двигаться в сторону формирования более масштабных платформ взаимодействия между интеграционным группировками, нужно создавать разветвленную сеть партнерств, синдикатов», — прогнозирует Лисоволик.

Эту идею Лисоволик декларировал еще на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и на Дальневосточном экономическом форуме. И она созвучна идее председателя КНР Си Цзиньпина, которую он выдвигал в прошлом году на саммите БРИКС в Сямэне. «Мы должны дать возможность большему числу стран с формирующимся рынком и развивающихся государств присоединиться к нам в деле солидарности и сотрудничества, взаимной выгоды и всеобщего выигрыша», — говорил глава китайского государства. По его словам, «одну стрелу сломать легко, но если взять десять стрел, то не так-то просто их сломать».

К новым «стрелам» в колчане китайский лидер предложил причислить Египет, Гвинею, Мексику, Таджикистан и Таиланд.

«Мировое правительство» как двигатель торговли

Больше всего за укрупнение блоков выступала Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. ЕЭК — это исполнительный орган Евразийского экономического союза. Она считает, что «нам не надо делать выбор между Европой и Азией».

Надо собирать в единый трек и Европу, и Азию. И точкой сборки должен стать Евразийский союз.

ЕАЭС плюс страны Азиатско-тихоокеанского региона, страны АСЕАН. «Объединить эти треки, как мы думали раньше, могла бы энергетика. Но для того же Европейского союза эта тема оказалась чувствительной. Зато всем интересна тема транспорта», — намекнула Валовая на китайский Шелковый путь.

Она уточнила: если раньше точкой сборки была Европа, то теперь может стать ЕАЭС. От Китая до Лиссабона. «Земля-то круглая, и все замкнется», — пообещала чиновник.

Валовая предложила создать «мировое правительство», иначе дальнейшая интеграция действительно невозможна, действующие сейчас модели интеграции исчерпаны, мир уже не способен расти и развиваться как прежде.

Валовая предупредила, что если Россия упустит инициативу по объединению ЕАЭС, например, с БРИКС+ или ШОС — Шанхайской организацией сотрудничества, в которую кстати, вступила Индия, то лет через десять о Большой Евразии можно будет забыть. Зато появится Большая Азии.

Географически территория «Большой Азии» будут в перспективе той же, что и сейчас, дала понять Валовая. Границы будут те же — Владивосток, Пекин, Лондон, Брюссель, Лиссабон… Но «точкой сборки», то есть, местом, где принимаются решения, станет Китай. Пекин соберет под себя страны и народы, если уже не подсобрал.

После заседания клуба корреспондент «Газеты.Ru» поинтересовался у Валовой, что она подразумевает под термином новое «мировое правительство»? Чем оно будет управлять? Земным шаром? «Я глобалист, я предпочла бы, чтобы Евразийский союз встроился в G20», — вздохнула Валовая, не оставив господину Си шансов на больший успех.