Нефтяная гонка: США забирают у России первенство

Миллион досрочно

Соединенные Штаты наращивают добычу нефти быстрее, чем сами планировали. Согласно ежемесячному отчету управления энергетической информации Минэнерго США (IEA), в среднем добыча нефти вырастет в 2018 году на 1,26 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодним показателем — до 10,59 млн баррелей в сутки (б/с).

А уже в четвертом квартале 2018 года американские компании могут выйти на уровень добычи в 11,04 млн б/с.

При этом еще в начале января IEA прогнозировало прирост производства углеводородного сырья в стране на 970 тыс. б/с. Уже этот объем должен был обеспечить выход страны на второе место после РФ по уровню нефтедобычи. США рассчитывали добывать более 10 млн б/с к середине 2018 года, но достигли этой цели уже в начале года.

По расчетам IEA, добыча нефти в США по итогам первого квартала текущего года в среднем составит 10,24 млн б/с.

Для сравнения, еще в 2017 году США добывали 9,2 млн б/с, Саудовская Аравия — чуть более 10 млн б/с, Россия — 10,5 млн б/с. И последние две как участницы сделки по ограничению добычи ОПЕК+ добычу в этом году наращивать не собирались.

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Президент США Дональд Трамп весной прошлого года снял экологические запреты, что позволило нарастить добычу на уже существующих месторождения, более того, в США начали открываться ранее закрытые месторождения, обращает внимание старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Это все отражается на сезоне отчетов, где нефтегазовые корпорации среди 303 отчитавшихся компаний из индекса S&P500 показали самый большой рост выручки и прибыли — 16,5% и 85,81% соответственно.

На прогноз США по добыче повлияла уверенность Вашингтона в возможности управлять инфляцией в быстро растущей экономике, стремление избежать раздувания пузыря цен при добровольном ограничении экспорта из ОПЕК+ и адаптация новых технологий в области нефтесервиса в Америке, считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Средняя розничная цена бензина в США выросла на 13% за год — с $2,3 до $2,6 за галлон, что само по себе задает траекторию инфляции, обращает внимание эксперт.

Нефтяной нокаут

Серьезность намерений США подтверждает даже тот факт, что за одну только прошлую неделю добыча нефти в США выросла на 3% или на 332 тыс. б/с — до 10,25 млн б/с. Такие данные побили даже рекорд 1970-х гг., когда на фоне разработки техасских месторождений суточная добыча сырья приближалась к 10 млн баррелей.

В моменте это наносит сильнейший удар по мировому балансу спроса и предложения, отмечает начальник отдела экспертов фондового рынка БКС Брокер Василий Карпунин.

Например, Россия, являющаяся крупнейшим нефтепроизводителем в мире, в свое время сократила добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 300 тыс. б/с., а тут США за одну неделю увеличивает производство сразу на 332 тыс. б/с.,

подчеркивает эксперт.

Такая динамика не замедлила сказаться на мировых рынках: 7 февраля торги фьючерсными контрактами WTI на Нью-йоркской товарной бирже закрылись на уровне $61,79 за баррель, упав сразу более чем на 3%. Brent в среду снизилась на 2% и к закрытию торгов стоила $65,5 за баррель. 8 февраля снижение продолжилось. Днем баррель Brent торговался на уровне $65,11 за баррель.

В данный момент среднесрочные риски смещены в сторону снижения цен на нефть, подтверждает Карпунин.

Рост добычи в США определенно негативно скажется на рынке черного золота, поскольку случится дестабилизация спроса и предложения, отмечает Меркулов.

Наращивание добычи США дает американским компаниям возможность восстановиться быстрее любых других, что может создать разногласия среди членов ОПЕК+ и привести к несоблюдению договора,

предупреждает эксперт.

В конце 2016 года 27 государств — члены ОПЕК и нефтедобывающие государства, не входящие в картель, — договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн б/с, чтобы сократить излишки нефти на мировом рынке. При этом Саудовская Аравия взяла обязательства снизить добычу на 486 тыс. б/с, Россия — на 300 тыс. б/с. В ноябре 2017 года участники приняли решение продлить сделку до конца 2018 года, однако механизм поэтапного выхода из соглашения пока не проработан.

Наращивание добычи в США, а также вероятность более раннего отказа от продления ограничений на мировую добычу нефти будут негативно влиять на мировые цены на нефть в силу высокого уровня предложения, соглашается валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

В своем декабрьском прогнозе члены ОПЕК называли сланцевую добычу США «одним из основных факторов неопределенности на мировом рынке нефти в 2018 году».

Кроме показателей этого года, EIA пересмотрело в сторону повышения прогноз добычи нефти на 2019 год: в следующем году минэнерго США ожидает роста добычи на 590 тыс. б/с — до 11,18 млн б/с.

Разумеется, сохранение цены выше $60 «за бочку» или тем более дальнейший рост в нефтяных ценах будут стимулировать рост добычи в США, отмечает инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. Однако выводы нужно делать по факту.

Рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки будет достигнут при увеличении активных буровых установок примерно на 8-10% от сегодняшних уровней (765 по данным от 2 февраля). Это увеличение до примерно 820-840 количества действующих нефтяных буровых. Однако с ноября 2017 г. при почти непрерывном росте нефтяных котировок по американскому сорту WTI с $52 до $66 за баррель количество активных буровых установок выросло всего на 6% — с 729 до 765.