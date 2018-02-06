Отдых в режиме ЧП: почему россияне не бегут с Мальдив

Полторы тысячи в чрезвычайном положении

Объявленное на Мальдивах чрезвычайное положение пока не вызвало волны обращений и жалоб со стороны отдыхающих на островах россиян. Туроператоры отмечают, что пока не поступало заявлений и об аннуляции уже купленных туров.

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Напомним, что 5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямен объявил на территории государства режим чрезвычайного положения, который продлится 15 дней. «Причиной этого решения стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом Мальдив постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий», — говорится на сайте МИД России.

Российское ведомство рекомендует россиянам «тщательно взвешивать необходимость поездок на Мальдивы». Туристам, которые уже отдыхают на островах, стоит «по возможности избегать посещения столицы города Мале».

Правительство Мальдив гарантирует безопасность отдыхающим туристам, говорится в официальном заявлении министерства туризма республики. Там же сказано, что туристический сектор в стране работает в обычном режиме.

При этом Ростуризм призвал операторов, которые занимаются продажей туров на Мальдивы, доносить информацию до покупателей путевок о существующих рекомендациях МИД, а также ситуации в стране.

«Мале — это отдельный остров архипелага. То, что там происходит, никак не касается курортных островов. Даже аэропорт находится на другом острове», — сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, аэропорт работает в штатном режиме.

Сейчас на Мальдивах высокий сезон. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР),

на данный момент на островах может находиться более 1,5 тыс. российских туристов.

«Из России в Мале сейчас выполняются пять прямых рейсов в неделю, все — из Москвы. Для перевозки используется воздушное судно, рассчитанное максимум на 300 человек. Безусловно, этих вводных мало для точной оценки находящихся на Мальдивах россиян. Необходимо знать загрузку рейсов, продолжительность их поездок, плюс добраться до Мале можно с пересадкой в третьих странах. Но эта число едва ли превышает 1500 человек», — прокомментировал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Как отметил Дмитрий Горин, генеральный директор «Випсервис», в прошлом году острова посетили порядка 62 тыс. россиян. По его словам, в зависимости от сезона ежемесячно на Мальдивах отдыхает 5-10 тыс. человек.

Условие отказа – потеря денег

При этом в сообщении на сайте АТОР говорится, что никаких вооруженных конфликтов и столкновений в Мале нет. О спокойной обстановке «Газете.Ru» рассказали и сами туристы.

«Вчера были почти весь день в столице — ничего не заметили и не слышали, кроме очень сильного дождя)», — ответил пользователь Instagram _dnchk.

Туристка _dariabarysheva_сказала, что шикарно отдыхает на острове Гурайдо. «Волнения на Мале до нас совершенно не доходят. Ездим по соседним островам и наслаждаемся отдыхом!», — добавила она.

«На острове все спокойно. Я только из российских СМИ узнала что в стране такая обстановка», — написала sabinana_ (пунктуация всех авторов сохранена – «Газета.Ru»).

Представители туротрасли считают, что россияне не откажутся от уже купленных туров. «Я думаю, что аннуляций путевок не будет. Туры дорогие», — считает Ирина Тюрина.

Она уточнила, что стоимость тура в зависимости от отеля может достигать 300-500 тыс. руб. В среднем же, по словам Гинеса, стоимость недельного тура с отдыхом в трехзвездочном отеле составляет в районе 190-269 тыс. руб. Четыре звезды обойдутся в 190-336 тыс. руб.

Не исключено, что информация может напугать некоторых туристов, которые никогда не были на Мальдивах и не знают, как устроен там отдых. Однако удешевления туров тоже особо ждать не стоит.

Решайте сами лететь или не лететь

Официального запрета на поездки на Мальдивы для россиян на данный момент нет. В случае если турист захочет аннулировать тур, то туроператоры имеют право удержать штраф за фактически понесенные расходы. Например, если авиакомпания, отель, удерживают какие-то средства из стоимости оплаченного тура, то туроператор вернет только те деньги, которые были возращены ему в случае отказа от путевки или отмены рейсов.

Эксперты рынка рекомендуют внимательно читать договоры с турагентствами. Например, если человек покупает невозвратный билет, и это прописано в договоре, то затраченные на него средства не возвращаются. То же самое касается и отелей, а также иных сборов.

При этом надо понимать, что билеты на Мальдивы достаточно дорогие, и сейчас в этом направлении нет чартерных рейсов. Представитель OneTwoTrip уточнил, что самый дешевый стыковочный перелет обойдется в 42 500 руб. Прямой перелет из Москвы будет стоить в районе 79,7 тыс. руб. на человека.

«Если вы не уверены в планах, то рекомендуем выбирать тариф, который позволяет осуществить обмен или возврат билета», — предупреждают в компании. При возникновении непредвиденных ситуаций некоторые авиакомпании идут навстречу и разрешают вернуть билет даже при невозвратных тарифах.

«Такой возврат называется вынужденным, и он возможен, если пассажир или кто-то из близких членов его семьи заболел и не может лететь по рекомендациям врача, в случае смерти пассажира, а также не предоставления ему визы для путешествия», — добавили в компании.

Но поскольку в рекомендациях МИД России или Ростуризма не содержится официального запрета на поездки на Мальдивы, то туристу могут вернуть только сумму за удержанием в счет понесенных убытков туроператора.

«Чем ближе сроки поездки — тем выше штрафы от отеля и авиакомпании, с которым сотрудничает туроператор»,

— резюмируют в компании «Библио-Глобус».

Согласно закону о туристической деятельности в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране пребывания туристов, угрозы безопасности их жизни и здоровья, а также опасности причинения вреда их имуществу, турист или туроператор вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных или иных органов власти. При расторжении до начала путешествия договора туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене путевки, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.