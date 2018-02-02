«Открытие» Бинбанка: оставят только хорошее

Банк России принял решение об объединении Бинбанка и банка «Открытие». Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли»,

— сказала Набиуллина в кулуарах ежегодной встречи руководства финансового регулятора с банкирами в пансионате «Бор».

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При этом, по ее словам, идея с созданием банка «плохих активов» сложно реализуемая.

«В ходе проработки возможности его создания, в частности, обсуждается: как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, а также вопросы выполнения KPI руководителями объединенного банка. Решение о создании специализированного банка пока не принято»,

— подчеркнула Набиуллина.

Дискуссии о том, нужен ли банк «плохих активов» и стоит ли сливать взятые на санацию ЦБ кредитные учреждения, велись давно.

В прошлом году под контроль ЦБ перешел целый ряд крупных банков: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. При этом «Открытие» было седьмым по активам российском банком, Промсвязьбанк был на десятом месте, а Бинбанк – на 12 месте. Де-факто все они были системно значимыми банками.

Как объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, крупнейшие российские банки были взяты на санацию в том числе из-за неэффективно управления рисками.

ЦБ не раз говорил о возможности объединения санированных банков и продажи их на рынке.

Еще в прошлом году первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщал, что с большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «Открытию». Минфин также стоял за слияние санируемых банков. «Я все-таки надеюсь, что будет один банк. Пока я исхожу из того, что они (Бинбанк и Промсвязьбанк) присоединятся к «ФК Открытие», — отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев, добавляя, что окончательное решение по этому вопросу останется за ЦБ.

Но, как ранее комментировал тогда источник «Газеты.Ru» на банковском рынке, единства в вопросе объединения банков у надзорного блока регулятора до последнего времени не было. В частности, мнение о том, что банки должны существовать по отдельности и конкурировать между собой, разделял зампред ЦБ Василий Поздышев.

В январе было принято решение о создании на базе Промсвязьбанка кредитного учреждения, специализирующего на оборонке, поэтому вопрос об объединении Промсвязьбанка с другими санируемыми кредитными организациями отпал сам собой.

Создавать банк для оборонки российские власти решили в ответ на расширение санкций со стороны США, в том числе в части ОПК. Как комментировал ситуацию «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, решение переформатировать этот банк было весьма логичным: Промсвязьбанк обладает разветвленной сетью по всей стране, находится под контролем государства, работал и ранее с гособоронзаказом. Кроме того, он оказался самым здоровым из всех взятых ЦБ на санацию банков».

В свою очередь объединение двух других взятых на санацию банков, Бинбанка и «Открытия», позволит сократить затраты на их оздоровление, говорил, в частности, ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Этому будет способствовать оптимизация сети отделений банков и экономия на операционных затратах.

При этом банк «плохих долгов», скорее всего, будет создан на базе Рост-банка. Это один из возможных сценариев. Как отмечает начальник аналитического управления банк БКФ Максим Осадчий, создать банк «плохих долгов» на базе санируемого Рост-банка вполне логично, так как эта организация лидирует в банковском секторе по размеру отрицательного капитала — минус 400,9 млрд руб. на 1 января 2018 года.

«Капитал Рост-банка на 1 января 2017 года составил минус 400,9 млрд. С таким результатом банк занимает первое место среди российских банков»,

— отмечает Максим Осадчий.

Рост-банк был в свое время взят на санацию Бинбанком. Однако экс-владелец Бинбанк не только не оздоровил, но и добавил проблем этой организации. Рост-банку выдавались кредиты от Бинбанка, которые он вкладывал, в частности, в девелоперский бизнес группы «Сафмар», принадлежащей Михаилу Гуцириеву.

Однако, непонятно, что делать потом с этим банком «плохих активов». О суммарном размере плохих долгов банка «Открытие», Бинбанка, Рост-банка и банка «Траст» можно судить по размеру просроченной задолженности в этих банках на 1 января 2018 года: в Бинбанке она составляет 23,2 млрд рублей, в «Открытии» — 165,7 млрд рублей, Рост-банке — 56,6 млрд рублей, в «Трасте» — 116,5 млрд рублей. По словам Осадчего, дальнейшее оздоровление такого «плохого банка» маловероятно.

При этом идею разделить банки на плохой и хороший эксперт считает «здравой».

«Работа банка с хорошими и плохими долгами принципиально отличается, поэтому такое разделение разумно»,

— говорит эксперт.

Впрочем, как отмечает начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков, «банк плохих активов имело бы смысл создавать на базе АСВ, учитывая, что у агентства есть опыт работы с плохими активами».

Получить оперативный комментарий АСВ не удалось.