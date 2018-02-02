Цена незалежности: МВФ против роста зарплат на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) все больше зажимает Украину. Новый кредитный транш на $2 млрд, которые страна ждет уже несколько месяцев, становится все более недостижимой мечтой. Чиновники МВФ настаивают на проведении непопулярных реформ, решиться на которые в преддверии президентских выборов власти страны никак не могут.

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В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины на $17,5 млрд. В рамках программы страна уже получила от фонда четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Нацбанк ранее заявлял, что в 2018 году рассчитывает получить еще два транша кредита на сумму $3-3,5 млрд.

Новые транши нужны Украине, чтобы расплатиться со старыми долгами. По итогам прошлого года госдолг Украины вырос до рекордных $77 млрд, или 85% ВВП. И в этом году чиновники прогнозируют его повышение.

Министерство финансов в начале этого года сообщило, что предельный размер гарантированного госдолга вырастет к концу 2018 года в 2,3 раза.

За все надо платить

Шансы получить деньги от МВФ становятся все призрачнее, а риторика чиновников Фонда — все жестче.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил 1 февраля, что украинцам не стоит поднимать заработную плату, потому что это может негативно отразиться на экономике страны.

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил представитель МВФ.

Запланированное властями Украины увеличение МРОТ, по словам Люнгмана, должно произойти только при условии роста производительности труда. Ранее власти страны планировали увеличить минимальный размер оплаты труда с 3,7 тысячи до 4,2 тысячи гривен (со $132 до $150).

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда», — сказал Люнгман.

По данным Госстата Украины, рост реальной зарплаты за год (с декабря 2016 по декабрь 2017 гг.) составил 18,9%.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8 777 грн ($315), что в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 200 грн или $115). По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 17,4%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2016 года) — на 35,5%», — говорится в сообщении регулятора.

При этом, по данным местного Госстата,

инфляция в стране по итогам 2017 года составила 13,7% против 12,4% в 2016 году.

По данным Международного рейтингового агентства Moody's, Украина по-прежнему отстает от других стран СНГ по показателю ВВП на душу населения: в 2017-2018 годах ВВП на душу населения в стране составит чуть больше $2 тыс. В 2008 году номинальный ВВП Украины на душу населения в долларах составлял порядка $8 тыс., а в 2013 году — около $4 тыс.

Не будут платить — отключим газ

Одно из главных требований МВФ — либерализация газового рынка и повышение внутренних цен для населения на уровень импорта.

«Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом… В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта»,

— заявил на днях постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Между тем еще в прошлом году власти страны почти вдвое увеличили цену на газ для населения и теплоснабжающих организаций, вследствие чего выросли тарифы на отопление, горячую и холодную воду. 1 мая 2017 года на Украине была принята единая внесезонная цена на газ в размере 6,87 гривны (13,86 руб.) за кубометр — прежде население платило по 3,6 гривны (7,26 руб.) за кубометр в отопительный сезон при потреблении до 200 куб. м в месяц, в остальное время — по 7,2 гривны (14,52 руб.).

Для украинцев это далеко не первое повышение цен на голубое топливо: еще в 2014 году цена на газ для украинцев выросла в пять раз, повышение было отмечено и в 2015, и в 2016 гг.

Рост тарифов на ЖКХ пока приводит в основном к росту долгов и вынужденным ограничениям.

Так, в начале недели с отключением столкнулись жители города Славутич.

«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — говорится в заявлении коммунального предприятия «Киевоблгаз». Само снабжающее предприятие прекратило подачу газа, так как без подтвержденных лимитов его дальнейшее использование из газораспределительных систем является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.

Местные СМИ отмечают, что тем самым «Нафтогаз» подает сигнал всем руководителям украинских городов о том, что необходимо искать деньги для оплаты долгов.

За долги также были отключены от газа все котельные и прекращено централизованное отопление в городе Смела Черкасской области. «1 февраля по указанию ПАО «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные», — сообщается на официальном сайте городского совета.По словам секретаря горсовета Константина Синегуба, «Черкассыгаз» требует от Смелы около 200 млн гривен ($7,1 млн) за долги ООО «Смела Энергоинвест».

В ответ жители Смелы перекрыли трассу «Киев — Днепр», которая проходит через город.

Кроме того, 30 января часть Луганска и некоторые окружающие его населенные пункты отключили от водоснабжения за долги. В ООО «Луганское энергетическое объединение» заявили, что провели обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты. Причиной стал долг водоканала, который на сегодняшний день составляет около 173 млн грн ($6,2 млн).

Между тем, по данным «Нафтогаза», в 2017 году Украина совокупно сократила использование природного газа по сравнению с 2016 годом на 4%. Общее потребление газа в стране уменьшилось на 1,3 млрд куб. м (с 33,2 до 31,9 млрд куб. м). Население за год сократило потребление природного газа на 6% — до 11,2 млрд куб. м.

Теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2017 году сократили потребление газа на 19% — до 4,6 млрд куб. м.

По данным Госстата, в декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 6,3% — до 28 842,9 млн гривен ($1 млрд) по сравнению с ноябрем 2017 года.

Долг за квартплату по состоянию на 1 января 2018 года увеличился на 23,1 млн гривен ($0,8 млн) — до 3 029,1 млн гривен ($108,6 млн), за отопление и горячее водоснабжение — на 1 518,8 млн гривен ($54 млн) до 11 148,2 млн гривен ($400 млн). Долги за газоснабжение выросли на 274,1 млн гривен — до 12 448 млн гривен ($446 млн).

Наибольшая задолженность по квартплате в декабре зафиксирована в Киеве (порядка $22,7 млн), Днепропетровской ($21 млн) и Донецкой ($11,5 млн) областях.

Коррупция съест все

Говоря о следующем шаге в программе Украины и МВФ, Люнгман напомнил также о создании Антикоррупционного суда и принятии иных шагов для борьбы с коррупцией в стране.

МВФ требует достаточно жестко инициировать и расследовать коррупционные дела, вести коррупционные суды так, чтобы у украинских чиновников не было права вето, а ключевые решения принимали сторонние, европейские специалисты, отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.

По оценке Люнгмана, коррупция ежегодно «съедает» на Украине 2% роста ВВП страны. Недавно международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад об уровне коррупции на Украине. Эксперты ОЭСР отмечают, что Украина добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией благодаря начатым после 2014 года реформам, однако предупреждают о серьезном риске отступления от этих преобразований.

Уровень коррупции в стране остается высоким, доверие к правительству находится под воздействием регулярных утверждений о коррупции, отмечалось в докладе.

Шансы на спасение

Текущие властные элиты Украины в самом начале шестой программы помощи от МВФ понимали, что не смогут выполнить все требования фонда, сохранив при этом власть и относительно стабильную социальную ситуацию в стране, полагает Яковенко.

Поскольку МВФ часто приостанавливает свои программы за полгода до очередных выборов руководства стран-реципиентов, шансов Украины на получение очередного транша в текущем году действительной немного. Предвыборный год во многих странах является не лучшим временем для проведения непопулярных экономических реформ, соглашается эксперт «Финам» Алексей Калачев.

МВФ требует достаточно жестких мер экономии, которые напрямую сказываются на уровне жизни населения: роста цен на газ для населения на 20%, отказа от многих субсидий, жесткой кредитно-денежной политики. Тем временем в украинском обществе выросли протестные настроения, которые при реализации всех этих шагов могут попытаться начать переворот в стране, и властные элиты таким образом потеряют свои посты, добавляет Яковенко.

Президентские выборы на Украине намечены на 2019 год.

Экономика Украины находится в тяжелом положении, и спасти ее может только чудо в виде роста производительности труда, исчезновения коррупции, открытия новых технологий, которые можно было бы экспортировать и зарабатывать на этом, добавляет Яковенко.

Украине уже в этом году предстоит выплатить около $6,3 млрд государственного долга, из них около $1,6 млрд — Международному валютному фонду (МВФ), говорится в программе управления государственным долгом на 2018 год, обнародованной 2 февраля на сайте минфина страны.

У Украины отношение долга к ВВП уже достигает 82%, и, по расчетам МВФ, в этом году может достичь 90%. Дефолт по внешним обязательствам в таких условиях очень вероятен. За дефолтом последует очередная девальвация гривны, смена власти и новые попытки найти точку опоры для экономического роста, предупреждает эксперт.