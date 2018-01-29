Броня крепка: санкции США уперлись в оборонку

Кстати, в Белом доме заявили, что заявления Дмитрия Пескова о попытке Вашингтона повлиять на результаты российских выборов с помощью «Кремлевского доклада», комментировать не будут. «Нет», - заявил официальный представитель Радж Шах РИА «Новости» на вопрос, ответит ли Белый дом на обвинения в попытке вмешаться в выборы в России. «Я думаю доклад будет говорить сам за себя», — добавил он.

Эх, когда же он будет уже говорить….