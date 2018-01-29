Броня крепка: санкции США уперлись в оборонку

Доброй ночи всем тем, кто сможет сейчас уснуть со спокойной душой.
На этой мажорной, но несколько тревожной ноте мы завершаем нашу онлайн-трансляцию.
Кроме того, тема «Кремлевского доклада» так и не была раскрыта. При этом официально его анонс тоже никто не отменял. А значит, в следующий раз антироссийский колокол со стороны Нового Света может звонить уже по российским бизнесменам и чиновникам. Тем более, что президентские выборы, на которые подобные заявления могут оказать серьезное влияние, еще только через полтора месяца.
Кто-то, конечно, выдохнул. Но расслабляться рано: власти обещают еще немало брифингов в конгрессе по этому поводу
Ну что ж, Госдепартамент сегодня подарил многим надежду на хотя бы временную передышку: раз санкции против нашего ОПК, по мнению администрации Трампа, работают, то и ужесточать их и вводить персональные ограничения необязательно.
«Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации», - полагают в американском внешнеполитическом ведомстве.
При том в Госдепе заверили, что «санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Конгресса и Администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций».
«Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», - цитирует РИА «Новости» Науэрт. Она сообщила, что работа с профильными комитетами конгресса США и специальные брифинги продолжаются, но подчеркнула, что не будет сообщать детали этих брифингов.
«Иностранные правительства и представители частного сектора были уведомлены как публично, так и в частном порядке, в том числе на высоком государственном уровне, что значительные сделки с попавшими в список российскими предприятиями приведут к санкциям», - подчеркивается в заявлении.
Новые санкции могут и не потребоваться! «Сегодня мы сообщили Конгрессу, что это законодательство и его реализация сдерживают торговлю продукцией российской обороны. Учитывая длительные временные рамки, обычно связанные с крупными оборонными сделками, результаты ранее принятых усилий только начинают проявляться. Раз мы видим, что закон работает, санкции в отношении конкретных отдельных физлиц лиц не потребуются, поскольку принятый ранее закон уже служит сдерживающим фактором», - говорится в распространенном сегодня заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.
«С момента вступления в силу законодательства CAATSA мы считаем, что иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных контрактов на продукцию российского оборонного сектора на несколько миллиардов долларов», - сказал представитель Госдепа Хизер Науэрт.
На лентах информагентств начали появляться молнии со ссылкой на Госдепартамент США. Речь идет о докладе, который администрация Дональда Трампа представила сегодня конгрессменам. Так, представитель Госдепартамента США заявил, что в области ОПК принятые ранее американскими властями антироссийские санкции действуют эффективно.
Но мы не спим!
Кстати, в Белом доме заявили, что заявления Дмитрия Пескова о попытке Вашингтона повлиять на результаты российских выборов с помощью «Кремлевского доклада», комментировать не будут. «Нет», - заявил официальный представитель Радж Шах РИА «Новости» на вопрос, ответит ли Белый дом на обвинения в попытке вмешаться в выборы в России. «Я думаю доклад будет говорить сам за себя», — добавил он.
Эх, когда же он будет уже говорить….
Досталось от Трампа и Facebook. Сеть он назвал «всегда антитрамповской».
Самые яркие эпитеты Трампа: «практически всегда негативные», «очень коррумпированные», «преисполненные конспирологическими теориями и слепой ненавистью». Это все мистер президент про американские СМИ.
Минутка ненависти. The New York Times сделало подборку материалов с именами людей, стран и организаций, в адрес которых Дональд Трамп выступил с нелицеприятными комментариями. Таковых набралось 181.
Сенатор отказался обсуждать детали, но заверил, что сосредоточит усилия на том, чтобы отслеживать сделки российской стороны в оборонном секторе. «США должны быть готовы наложить санкции, когда закон будет явно нарушен. Администрации нельзя расслабляться в этом направлении, и я ожидаю частый и регулярный диалог по этому вопросу», - заявил Кардин.
Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении оборонного сектора и разведслужб России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление сенатора от демократов Бена Кардина.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уже заявил, что РФ не будет отвечать на новые санкции прекращением поставок США ракетных двигателей РД-180 и РД-181 производства НПО «Энергомаш», которые Америка использует в своей комической программе. Твердые контакты по ним заключены до 2020 года.
Впрочем, угроза санкций со стороны США не помешала России и Турции в сентябре договориться о поставках Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400 на общую сумму $2,5 млрд. Один из американских сенаторов даже написал письмо администрации Трампа, где впрямую указал на эту сделку и призвал применить закон CAATSA против нее. Однако это никого не остановило, и в конце декабря Москва и Анкара подписали соглашения об условиях оплаты ракетных комплексов.
Российские власти приняли ряд мер с превентивной защитой контрагентов оборонного сектора от санкционного риска. Так, Минобороны, ФСБ и СВР получили разрешение до середины 2018 года проводить все закупки в закрытом режиме, а кроме того, был подготовлен перечень компаний и ведомств, которые могут проводить закупки на закрытой площадке Сбербанка. В январе правительство также приняло решение созздать специальный опорный банк для работы с ОПК на базе Промсвязьбанка.
Чтобы попасть под действие санкций США необязательно даже покупать российское вооружение, вертолеты и крылатые ракеты. Достаточно выделить, например, кредит одному из предприятий списка или провести другую «существенную» операцию. Из-за этого российские банки стали понемногу отказывать оборонщикам, в частности, обслуживать такие предприятия прекратил Альфа-банк – крупнейший частный банк в РФ.
В 2017 году экспорт российских вооружений превысил $14 млрд, а крупнейшими покупателями российского ВПК являются КНР, Индия, Алжир, Вьетнам, Ирак и Египет.
Сегодня, кстати, судный день во всех смыслах. Кроме ожидаемой публикации «Кремлевского доклада», с 29 января США могут начать вводить санкции за сотрудничество с российским оборонным сектором против компаний и физлиц из всех стран мира. Это следует из все того же закона CAATSA. Под удар новых санкций могут попасть также экспортные поставки российского оружия.
Между тем в Москве уже второй час ночи. И мы заждались уже страшного доклада американских властей.
Эта речь считается главным ежегодным обращением президента США. В чем-то ее можно сравнить с ежегодным посланием российского президента Федеральному Собранию, которое, по данным СМИ, должно состояться уже на следующей неделе.
Кстати, во вторник Дональд Трамп выступит со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны». Ожидается, что он затронет вопросы экономики, иммиграции, инфраструктуры, безопасности. Не исключено, что Трамп объявит о новых экономических реформах в секторе торговли.
Следом из французского Дюнкерка в Соединенные Штаты вскоре отправится еще один танкер с российским СПГ с символичным для русского слуха названием Provalys. Не мерзните, дорогие партнеры.
Самое забавное, что греть американцев будет российский газ, против которого Трамп и его команда так решительно настраивают Европу, произведенный компанией «Новатэк», которая уже включена в санкционный список США.
Пока российские энергетики вместе с бизнесменами ждут новых санкций со стороны США, Новый Свет греется российским газом. В порт Бостона на прошлой неделе прибыла первая партия сжиженного природного газа, перекупленного для Штатов французской Engie у других иностранцев на спотовом рынке, но российского по происхождению. Танкер Gaselys доставил его на Восточное побережье, где из-за аномальных холодов катастрофически не хватает собственных запасов улеводорода и поставок по долгосрочным контрактам.
«В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчёлка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Не отстают и Минфин с Госдепом, выпускающие в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более того», - сказал председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.
Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил журналистам, что новые санкции США только создадут дополнительные возможности развития российского ТЭКа, а от ограничительных мер страдают сами США. «Санкции вызывают сожаление», - сказал министр. По его словам, такие методы действия являются рудиментом. «Санкции сейчас действуют на ТРИЗы, шельфовую добычу и другие направления, то есть они продублировали те санкции, которые ранее были. Нашим компаниям предстоит это (влияние санкций - ИФ) оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями», - заключил Новак.
А глава Внешэкономбанка Сергей Горьков предложил относиться к санкциям США «как к дождю». «Вы знаете, как мы относимся к дождю? Ну, есть и есть, будем под дождем работать», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Тем временем в Госдуме заявили, что новые антироссийские санкции и «Кремлевский доклад» безразличны россиянам. «Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого «кремлевского доклада», который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично», — сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Однако, как объясняет главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в понедельник будет лишь представлена «дорожная карта» новых санкций, а сами ограничения еще будет обсуждаться. Ими и объясняется сдержанная реакция рынка, поскольку определенности, будут ли санкции введены и в каком варианте, нет. «Если представить пессимистичный вариант развития событий, и запрет на покупку российского госдолга будет введен полный, то есть одномоментно инвесторам придется вывести все средства из российских бумаг, то доллар может подорожать на 5 рублей», - отмечает она.
«На национальном рынке сейчас куда больше позитивных факторов, которые и удерживают индекс ММВБ на рекордных уровнях вблизи 2300 пунктов. Речь идет о стабильности рубля, значительном притоке зарубежной ликвидности, предстоящих выборах, а также высоких ценах на нефть. До тех пор, пока указанные факторы остаются на рынке, рассчитывать на серьезную коррекцию не приходится. У российского рынка куда больше шансов в очередной раз переписать максимумы», - говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.
Как отмечает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик, то что рынок реагирует сдержанно на возможное введение санкций, скорее всего, говорит о том, что в базовый сценарий эти возможности (в частности, возможность запрета иностранным инвесторам покупать бумаги госдолга США – «Газета.Ru») уже заложены рынком. К тому же возможный негативный эффект для российской валюты будут смягчать высокие цены на нефть, чего не было в 2014 году, когда вводили против России санкции, добавляет он.
Однако на валютной секции Московской биржи, в понедельник в преддверии сообщений о новых санкциях, несмотря на существенную коррекцию в ценах на нефть основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так за час до окончания основной сессии доллар прибавлял 0,3%, преодолев отметку 56,4 рубля, евро, напротив, снижался 0,1%, до 69,7 рубля. Закрылись торги в понедельник на отметке доллара – 56,6 рублей, а евро – 69,65 рублей.
Эксперты ранее не раз говорили о том, что включение пункта о запрете иностранным инвесторам приобретать бумаги госдолга России может привести к обвалу российской валюты. Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в минувшем году превысила треть всего рынка, что делает его крайне уязвимым в случае ухода краткосрочных инвесторов, предупреждал ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Сергей Пухов в «Комментариях о государстве и бизнесе». По данным Банка России, на 1 ноября 2017 года нерезидентам принадлежали ОФЗ номиналом 2,184 трлн руб., что составляет 32,7% от всего объема выпущенных бумаг. Эксперты отмечали, что курс доллара может пробить 65 рублей и советовали россиянам переводить свои рублевые сбережения в валюту.
Второй доклад, который должен быть представлен сегодня американскими чиновниками, будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг.
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, выберет наименее болезненные для РФ из рекомендованных законодателями ограничительных мер против Москвы, считают аналитики, опрошенные телеканалом CNBC.
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила на регулярном брифинге для журналистов, что обнародование правительством США «Кремлевского доклада» в рамках ужесточения режима односторонних санкций в отношении России ожидается в понедельник. Ждем.
При этом в парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, передает РИА «Новости». «Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России», — цитирует лидера партии «Фламандский интерес» Филиппа Девинтера РИА «Новости». По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют €1,5 млрд, «поскольку не могут поставлять в Россию фрукты, овощи, компьютерные технологии, а также стрелковое оружие и военное снаряжение».
Традиционно, реакция на санкционные шаги США со стороны официального Брюсселя следует довольно быстро, и чаще всего ЕС выказывает солидарность «большому» партнеру. Однако именно закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) на всех стадиях его обсуждения и принятия вызывал серию критики со стороны Старого Света. В частности, Германии и Австрии не понравилась попытка навязать им запрет на совместные с РФ энергопроекты. Речь идет, в первую очередь, о «Северном потоке-2».
Кстати, «Кремлевский доклад» не оставил в стороне и европейцев. Например, главы федеральных земель на востоке Германии заявили, что могут выступить единым фронтом против наложенных на Россию санкций. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, с 2014 по 2016 годы экспорт товаров из Восточной Германии в РФ сократился на 30%, импорт из РФ - на 50%.
Президента США Дональда Трампа, кажется, вообще очень решительно настроен бросить вызов современному мироустройству. Ранее в интервью британскому телеканалу ITV президент США обвинил Евросоюз в том, что тот в вопросах торговли относится к США «нечестно», и многозначительно пообещал, что это «может вылиться в нечто большее». На фоне выхода американского государства из ТТП и Парижского соглашения, бесконечных переговоров о судьбе NAFTA, ввода новых пошлин на экпорт в США солнечных батарей и стиральных машин, предположить, во что может вылиться такая риторика, не так уж и сложно. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас уже пообещал, что ЕС примет ответные меры, если торговые санкции США затронут экспорт Евросоюза.
В таком же духе высказался на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава банка ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что цель очередных санкций США — оказание давления на Россию с целью смены «правительства, президента на кого-то более подходящего». По его мнению, введение новых санкций США означает «экономическую войну» Запада против России.
При этом Песков признал, что подготовка «Кремлевского доклада» - это «очевидная попытка» повлиять на президентские выборы в РФ. «Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние», - сказал Песков.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 21 декабря пообещала США ответные меры в случае введения новых санкций. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — подчеркнула она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «сама по себе публикация списка ничего не означает». «Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — обратил внимание Песков. Однако он заверил, что «эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом». От ответа на вопрос, есть ли у России ответный подобный список, представитель Кремля воздержался.
Газета The New York Times ранее писала, что российские бизнесмены якобы используют все средства, чтобы обезопасить себя от попадания в «Кремлевский доклад», но никаких достоверных подробностей ни о средствах, ни об успешности их применения нет.
Кто войдет в нынешний список, пока точно не известно, но слухи ходят самые разные. Называется разное количество фигурантов кремлевского доклада - от десятков до нескольких сотен. Звучали и упоминания о тысяче человек. Назывались фамилии фигурантов панамского досье, в частности — виолончелиста Сергея Ролдугина. В предположительном списке разных СМИ упоминались также Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберг, Юрий Ковальчук, Алишер Усманов, генпрокурор Юрий Чайка.
«Критерии занесения в «черный список» размыты, непонятно, кто туда может попасть, и эта неизвестность нервирует бизнесменов», — комментирует Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. Дополнительный элемент нервозности придает то, что в список могут попасть родственники российских олигархов, которые много времени проводят за рубежом и привыкли к соответствующему образу жизни.
Доклад Конгрессу должен будет включать в себя информацию об отношениях российской правящей элиты с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале и источниках дохода, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).
В ожидании доклада ряд американских сенаторов обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором призвали американского лидера усилить санкции в отношении РФ. «Цель CAATSA так же важна сегодня, как 2 августа 2017 года, когда вы подписали законопроект. Как стало ясно в прошлом году, усилия РФ по вмешательству в демократические институты не уменьшились, а, напротив, усилились. США должны принять мере для противодействия вмешательству России в демократические институты во всем мире и оказать давление на Москву для полной реализации Минских соглашений», - написали законодатели.
Впервые Вашингтон уравнял тогда Российскую Федерацию со страной-изгоем КНДР. «Я отдаю предпочтение жестким мерам для наказания и сдерживания плохого поведения со стороны режимов-изгоев в Тегеране и Пхеньяне. Я также поддерживаю четкое заявление о том, что Америка не потерпит вмешательства в наш демократический процесс, и что мы будем на стороне наших союзников и друзей, ведущих борьбу против российской подрывной деятельности и дестабилизации», - заявил президент США Дональд Трамп в связи с подписанием закона СAATSA.
Как предполагается, в доклад войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под американские ограничения. Включение той или иной фамилии в доклад не означает автоматического введения санкций против данного лица. Доклад публикуется в соответствии с требованиями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.
Минфин США опубликует «Кремлевский доклад» в понедельник, как и запланировано, заявил в интервью телеканалу CNN представитель Белого дома Радж Шах. «Министерство финансов планирует действовать сегодня. Они выпустят доклад и переведут процесс на следующую стадию», - сказал Шах.
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня достоянием общественности должен стать так называемый «Кремлевский доклад» – список чиновников, бизнесменов, представителей компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, спецслужб России, в отношении которых могут быть введены новые санкции США. Эти сутки мы уже окрестили «судным днем» и предлагаем вам вместе с нами следить за тем, как развиваются события на американском санкционном фронте.