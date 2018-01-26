«Очень паршивая валюта»: биткоину предрекли обвал

На проходящем в Швейцарии форуме в Давосе криптовалюту не очень жаловали. Так, американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».

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По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии.

На состоявшейся дискуссии, основным вопросом которой стал «Пузырь крипто-активов», о скептическом отношении к криптовалюте также заявил целый ряд экспертов.

В частности, управляющий ЦБ Швеции Сесилия Скингсли заявила, что валюта должна обладать стабильной ценой и получить широкое распространение, чтобы быть эффективной.

«Я считаю, что биткоин и другие [криптовалюты] не удовлетворяют критерию денег. Их можно назвать активом, но они не являются стабильным средством накопления, они сильно колеблются, вы не можете использовать их в качестве средства обмена»,

— добавила она.

Глава Radian Partners Дженнифер Жу Скотт и вовсе не стеснялась в выражениях, назвав биткоин «очень паршивой валютой».

«Люди продолжают говорить о том, что биткоин упал ниже $10 000 или поднялся выше $10 000, это какое-то проклятие, это сумасшествие», — отметила она.

Российская делегация придерживается такой же точки зрения. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что считает биткоин «фейковой валютой». По его словам, у криптовалюты нет «большого будущего».

Министр связи Николая Никифорова во время форума заявил, что российское правительство готово поддерживать блокчейн, но не криптовалюты.

«Блокчейн — это важная сквозная технология цифровой экономики, которая делает экономику эффективнее, и, как следствие, повышается качество жизни», — ответил Никифоров. А вот криптовалюты Россия не поддерживает, заметил он. «Я не знаю, что такое криптовалюты, нет четкого определения»,

— сказал Никифоров.

При этом мнение о том, что криптовалюты — это пузырь, сейчас преобладает и среди инвесторов. Хедж-фонды уже радикально изменили свою инвестиционную стратегию. Теперь они ставят на падение, а не рост криптовалюты.

«Вам нужно очень хорошо взвесить все факты и подумать о том, дадут ли инвестиции в криптовалюту такой же доход, как раньше»,

цитирует The Wall Street Journal создателя основанной в Монако компании Altana Wealth Ли Робинсона, чьи инвестиции в криптовалюту оцениваются примерно в $45 млн. Он обеспокоен тем, что время, которое приходится теперь тратить на удвоение криптовалюты, сократилось наполовину, и это верный признак того, что рынок перегрет. Поэтому инвестиционная стратегия фонда будет кардинально другой: ставить теперь Altana Wealth будет на падение цен на акции, связанные с биткоином и технологией блокчейн.

Другие опрошенные WSJ крупные фонды, ориентированные на инвестиции в криптовалюту, также говорят о перегретом рынке и хотят сделать перерыв в таких инвестициях.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами на 16 января, фонды, которые ставят на рост криптовалюты, предпочитают короткие позиции.

Как отмечает Льюис Феллас, основавший в 2016 году нацеленную на криптовалюту компанию Bletchley Park Asset Management, в этом году он с большой осторожностью относится к криптоактивам. «Рынок большинства монет находится в весьма стрессовом состоянии», — говорит он.

По словам Ли Робинсона, инвесторы меняют свои стратегии в том числе из-за активности финансовых регуляторов. Они обеспокоены финансовыми пузырями, которые подогревают цены на криптовалюты. Особенно активно борются с такими пузырями в Азии. В начале января, по мнению аналитиков, жесткая риторика министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги спровоцировала падение курсов целого ряда криптовалют, включая биткоин. Он заявил о намерении запретить операции с криптовалютой на местных биржах. По его словам, ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

«У нас есть серьезные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок — одна из наших целей»,

— цитировало агентство ТАСС главу южнокорейского Минюста.

При этом ранее стало известно о том, что Гонконг, Китай, Сингапур уже ввели ограничения на криптовалюту.

По данным Сoinmarketcap, сейчас стоимость большинства криптовалют снижается. В частности, биткоин торгуется на уровне $11,5 тысяч, эфир — около $1,1 тысяч, криптовалюты риппл — $1,31.

Ранее эксперты отмечали, что биткоин в конце прошлого года поймал медвежий тренд, и обещали уже в середине января 2018 года восстаноление курса биткоина до $20 000. Однако на уровни прошлого года биткоин пока что не поднимался в 2018 году.

«За 2017 год стоимость биткоина выросла почти в 13 раз, тем самым сделав этот год «золотым» для тех трейдеров и фондов, которые заранее начали инвестировать в криптовалюту», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Сооснователь криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев уверяет, что мы еще увидим новые рекорды. Несмотря на то, что рынок сейчас очень волатильный, общий тренд для криптовалют — рост. «Это связано с тем, что на рынке до сих пор небольшое количество институциональных инвесторов, а сам рынок сформирован ритейл-инвесторами, которые и доминируют. Мы можем наблюдать со стороны институциональных инвесторов интерес: инвестиции в ICO, блокчейн-стартапы и криптовалюты в целом», — отмечает он.

При этом, по его словам,

хедж-фонды, которые заявляют о том, что «якобы» избавляются от криптовалюты, вполне могут потом закупиться ей «на дне» и снова продать «на пике».

Эксперты отмечают, что максимальное падение биткоина пришлось на 17 января — день наступления исполнения обязательств по срочным контрактам. Тогда за сутки курс биткоина обвалился на 25% и дошел до $10,9 тысяч.

«После запуска фьючерсов на биткоин заработали те участники, кого можно условно назвать «биткоин-пессимистами». Именно те, кто на фоне всеобщего ралли считал, что цена неоправданно завышена. Строго говоря, до запуска фьючерсов на биткоин отсутствовал финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на снижении стоимости биткоина. И как только такой продукт появился, рынок сразу же пошел в направлении, выгодном для «пессимистов», — объясняет Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade.

По его словам, по мере интереса к криптовалютам со стороны регуляторов и правительств крупнейших экономик возможность получения астрономических прибылей на этом рынке будет сокращаться. «Кто-то уже снял сливки, и дальнейшая агрессия инвесторов неизбежно будет снижаться. Поэтому даже такие игроки на финансовых рынках, как хедж-фонды, рискуют ставить только на короткие позиции», — отмечает Михаил Грачёв.