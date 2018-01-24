ЦРПТ выходит в кассу

Центр развития перспективных технологий, «дочка» которого стала единым оператором системы маркировки товаров, вышла на новый рынок – фискальных накопителей для онлайн-касс. Накопители – устройства для шифрования и передачи данных. В конце декабря Федеральная налоговая служба внесла в реестр фискальных накопителей устройства от компании «Инвента» — приказ ФНС об одном из них выпущен 28 декабря. «Инвента» — дочерняя компания ЦРПТ, основные инвесторы которой — структуры Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании «Элвис-Плюс групп» инвестора Александра Галицкого.

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Согласно постановлению правительства, «дочка» ЦРПТ – «Оператор-ЦРПТ» – должна в 2018 году провести эксперимент по маркировке табачной продукции и мониторингу оборота на табачном рынке. Деньги за этот эксперимент и развитие системы маркировки «Оператор-ЦРПТ» не получает. Система маркировки призвана отсечь от рынка «серую» продукцию, в том числе из стран Евразийского экономического союза, где акцизы на табак ниже российских. Опыт маркировки у России есть – с августа 2016 года метки должны быть у всех меховых изделий. По оценке таможни, в 2017 году количество задекларированных изделий выросло в 1,5 раза, таможенные платежи – в 1,8 раза. За год реализовано 1,2 млн изделий на 68,5 млрд руб. Кроме того, в настоящее время начат проект по маркировке лекарств, ЦРПТ ведет работу по локализации оборудования для маркировки медпрепаратов. Саму же систему могут распространить и на другие категории товаров – такое право правительству дал закон, подписанный президентом в ноябре 2017 года. Она может быть сопряжена с проектами в странах ЕАЭС. «Оператор-ЦРПТ» работает со странами из ЕАЭС по созданию и обслуживанию системы прослеживаемости и идентификации товаров, перемещаемых между членами союза, рассказали в ЦРПТ.

Интерес к рынку фискальных накопителей в ЦРПТ объяснили тем, что компания «реализует ряд проектов в цифровой экономике».

«Производство фискальных накопителей создаст необходимую синергию с проектом маркировки и созданием единого каталога товаров. Производство фискальных накопителей – неотъемлемая составляющая проекта по сплошной маркировке и прослеживанию, поскольку он невозможен без применения онлайн-касс», — говорит официальный представитель ЦРПТ.

Гендиректор «Инвенты» Андрей Шемаханов – не новый человек на рынке. Он пришел из другой компании-производителя фискальных накопителей – «РИК». По словам источника «Газеты.Ru», Шемаханов покинул прежнее место работы в конце 2017 года из-за разногласий с двумя контролирующими акционерами. «Когда коллеги из ЦРПТ узнали, что я ушел из «РИК», они пригласили меня возглавить их новый проект, заточенный на производство фискальных накопителей. Это новый для Центра бизнес», — сказал сам Шемаханов. Официальный представитель ЦРПТ объяснил наем Шемаханова наличием у топ-менеджера компетенций.

Некоторое время фискальный накопитель от РИК был единственным из зарегистрированных ФНС, что в марте 2017 года вызвало негодование депутата Андрея Лугового. В 2014 году владельцем РИК была компания «Омега-Холдинг», совладельцем которой выступал Владимир Щербаков. Человека с такой фамилией в качестве бенефициара монополии на фискальные накопители называл Луковой, писало РБК. Тогда депутат говорил, что на накопителе зарабатывают аффилированные между собой фирмы «Атлас-карт», РИК и «Безант».

Согласно данным ЕГРЮЛ, РИК была внесена в реестр 24 августа 2014 года. Ее владельцы в настоящее время – «Защитаинфо» (25%) и Юрий Ивашков (25%) и Елена Ионова (50%). Последняя ранее была владельцем производителя программного обеспечения «РВО Групп». «Защитаинфо» внесена в реестр за пару недель до «РИК» — 5 августа 2014 года – и ранее владела 50% в РИК. Владельцем и гендиректором «Защитыинфо» выступает Сергей Литвинов – он возглавлял фирму «Комтрин», ранее связанную с владельцем группы ЕСН Григорием Березкиным (в июне купил РБК). Березкин также является бенефициаром оператора фискальных данных «Энергетические системы и коммуникации» (бренд «Первый ОФД»), писал ранее Republic. С мая 2017 года владельцем «Комтрина» стал Руслан Сайфуллин.

Несмотря на наличие Шемаханова — человека, сзывающего конкурирующие структуры, возможного поглощения или объединения «Инвенты» и РИК быть не может. «Компании являются конкурентами», — отметил представитель ЦРПТ.

В марте прошлого года Шемаханов рассказывал «Коммерсанту», что к тому времени РИК поставил 350 тыс. накопителей, а до июня 2017 года планирует произвести 2 млн устройств. В то же время в картотеке арбитражных судов значится несколько исков к РИК, по меньшей мере два из них связаны с задержкой в поставке товара. Так, в декабре суд частично удовлетворил иск компании «Фирма Пилот», которая, согласно материалам дела, заказала фискальных накопителей на 30 млн руб. и которой было направлено 4 тыс. таких устройств. С РИК взыскана неустойка за просрочку (по более раннему делу о взыскании неустойки судебный приказ отменен). По материалам другого дела, фирма «Астор трейд» заказала 102 550 накопителей и перечислила деньги за 18 тыс. Несмотря на возражения поставщика, арбитраж постановил взыскать с РИК 87 млн руб. за оплаченные накопители – из-за непоставки товара. На это решение РИК подал апелляцию. В декабре 2017 года иск к РИК подало «Русское венчурное общество», сумма требований – почти 119 млн руб. Рассмотрение этого заявления по существу еще не назначено.

Получить оперативные комментарии у РИК не удалось: указанный на сайте номер телефона заблокирован, по значащемуся в СПАРКе номеру «Газете.Ru» ответили. Но собеседница отказалась представиться, рекомендовала направить письмо по юридическому адресу, упомянула о проблемах с функционированием сайта компании и обещала передать информацию гендиректору. На момент публикации руководство РИК с «Газетой.Ru» не связывалось.

В этом году, по оценке «Опоры России», предпринимателям будет необходимо около 2 млн фискальных накопителей (в составе касс или нет). Эксперимент по переводу компаний на такие кассы начался в 2016 году, с 1 июля 2018 года на них должны были перейти все субъекты. Кроме того, они должны заключить контракты с операторами фискальных данных – компаниями, уполномоченными передавать данные из кассы в ФНС. Но в ноябре 2017 года некоторым предпринимателям сделали послабление: внедрение онлайн-касс перенесли до 1 июля 2019 года для организаций и ИП, работающих на ЕНВД (кроме розничной торговли и сферы общественного питания), и ИП в этих сферах, не имеющих наемных работников. Кроме того, некоторые категории ИП получили право на налоговый вычет в размере до 18 тыс. руб. за покупку касс.

В связи с переносом сроков окончательного перехода малого бизнеса на онлайн-кассы в организации пока не видят проблем, рассказал «Газете.Ru» глава организации Александр Калинин. Но не исключил ажиотажа весной – перед очередным дедлайном, 1 июля 2018 года.

«Я думаю, что мы с этим столкнемся весной. 1 июля должны поставить еще миллион касс… Плюс еще должны поменять миллион накопителей – тех, что поставили в прошлом году… Осенью мы обращались с письмом и президент поддержал: для трех миллионов ИП в сфере услуг это решение перенесено до 1 июля 2019 года. С учетом накопленного опыта мы надеемся, что все пройдет более-менее гладко…», — указал Калинин.

По его словам, несмотря на это, ситуацию необходимо отслеживать.

«Во-первых, нам обещали, что фискальные накопители будут трехлетними (срок замены – 3 года. – прим.ред.), этого пока не произошло. Во-вторых… цена на накопители достаточно высокая, в районе 6 тыс. рублей. Может быть спекулятивный всплеск к 1 июля, поэтому мы призываем всех наших членов устанавливать кассы сейчас, потому что потом может быть спекулятивный всплеск», — предупредил он.

Участники рынка в свою очередь отмечают, что трехлетние фискальные накопители уже производятся, они есть на складах, но не пользуются особым спросом. Они также отмечают, что за счет выхода на рынок новых производителей цены на фискальные накопители снизились в среднем с 8 тысяч рублей до 6 тысяч рублей в этом году. Кроме того, это привело к отсутствию дефицита накопителей. Источники «Газеты.Ru» говорят даже о некотором затоваривании рынка.