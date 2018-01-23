Дед Мороз не помог: производство ушло в минус

Росстат опубликовал данные по промышленному производству в 2017-м. В целом за год рост составил 1%. Это ниже чем было в 2016 году (1,3%). Наибольшие годовые темпы роста (2%) продемонстрировала добыча полезных ископаемых. Обработка выросла всего на 0,2%, а сектор «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вообще ушел в минус на 2,8%.

При этом в четвертом квартале не было ни одного сектора, который показал бы положительную динамику, а промышленный спад составил 1,7%.

Стоит подчеркнуть, что на рост в добыче полезных ископаемых в последнем квартале негативно повлияло снижение производства нефти из-за выполнения соглашения с ОПЕК. Добыча сырой нефти и газового конденсата по итогам года снизилась на 0,3% и составила 546 млн тонн. На 1,6% сократилось производство автомобильного бензина, и на 9,3% рухнул выпуск мазута.

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Зато на 8,7% выросла добыча природного газа, на фоне рекордных экспортных поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье (экспорт подскочил на 8,1% и достиг 193,9 млрд куб. м).

Среди обрабатывающих отраслей хорошо себя чувствовала «пищевка» и автопром. Увеличилось производство мяса, колбасы, рыбы, подсолнечного масла, молочных продуктов, сыров, сахара и пр. В минусе оказалось несколько позиций, — например, выпуск хлебобулочных изделий (недлительного хранения) снизился на 3,6%.

В минувшем году производство легковых автомобилей выросло на 21% и составило 1,4 млн штук, сообщает Росстат. На 18,2% подскочил выпуск грузовиков, на 3,9% — автобусов.

В целом, итоги года оказались в два раза хуже ожиданий правительства. Минэкономразвития прогнозировало рост промпроизводства на 2,1%.

Глава ведомства Максим Орешкин, комментируя итоги года на недавнем Гайдаровском форуме, сказал, что «2017 год – это год начала роста, и роста довольно уверенного», а также год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям.

По его мнению, ряд показателей говорят именно об этом. «Авиаперевозки у нас плюс 20%, потребление электроэнергии – плюс 1,7%, погрузка на железной дороге – 3,2%, импорт инвестиционных товаров – 24%, продажи легковых автомобилей – 12%. Если на все эти показатели посмотреть, то год выглядит как очень неплохой. И эти показатели во многом похожи на то, что мы видели в 2010-2011 году, когда после кризиса 2008-2009 гг экономика восстанавливалась», — сказал он.

Впрочем, указанные министром два года вряд ли стоит сравнивать с текущим периодом. Тогда наблюдался мощный послекризисный отскок — рост промышленности составил 7,3% и 5% соответственно, тогда как в 2016-2017 гг промпроизводство выросло на 1,1% и 1%.

Минэкономразвития также в декабре ждало восстановления положительной динамики в промышленности, но эти надежды не оправдались.

«В декабре, по оценке Минэкономразвития России, произошла нормализация производственной активности. Оперативные данные о потреблении электроэнергии (скорректированные на погодный, сезонный и календарный факторы) и значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в декабре дают основания ожидать улучшения динамики промышленного производства. Вместе с тем на динамику добывающей промышленности продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение спроса на газ из-за теплой погоды», — отмечалось в январском сообщении ведомства.

Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка, экс-замминистра экономики, отмечает в последнем макроэкономическом обзоре, что в целом снижение активности в промышленности стало формироваться еще с июня прошлого года. За это время к ноябрю добавленная стоимость промышленного сектора сократилась на 4%, а обрабатывающих производств — почти на 5%.

Экономисты отмечают, что спад частично связан с сокращением госрасходов в оборонном секторе, а также уменьшение госинвестиций. По оценке ВЭБа, в третьем квартале за годовой период инвестиции по виду деятельности «госуправление и обеспечение военной безопасности» сократились на 38% после роста на 52% во втором квартале.

Как следствие, в промышленности наибольший спад продемонстрировали производства, отнесенные к виду деятельности «прочие транспортные средства», где наибольший вес приходится на выпуск продукции ОПК военного и гражданского назначения, считает Клепач.

«Однако, на наш взгляд, пока преждевременно говорить о формировании устойчивого негативного тренда после достижения локального пика во втором квартале», — добавляет Клепач немного оптимизма в невеселую картину.

С учетом вялой динамики в промышленности, рост ВВП будет ниже прогноза в 2,1%. Минэкономразвития дает оценку в 1,4-1,8%. Но и это достаточно оптимистичный прогноз.

Эксперты «Центра развития» ВШЭ отмечали ранее, что сокращение темпов роста инвестиций и замедление роста в промышленности, ставят под вопрос начало фазы полноценного роста. «Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное», — считают они.

В России рост экономики носит неустойчивый характер и рецессия «обязательно грядет, особенно если произойдет острые внешние шоки», — согласен Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

В текущем году экономика вряд ли вернется к рецессии. Власти потратят несколько сот миллиардов рублей на увеличение социальных выплат, повышение зарплат бюджетникам и пенсий. Кроме того, планируется запустить несколько программ, стимулирующих инвестиции. Свой позитивный вклад внесет и проведение чемпионата мира по футболу в июне-июле.

Максим Орешкин привел прогноз Goldman Sachs, который предполагает, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2018 году. Но министр считает его слишком оптимистичным, хотя и уверен, что рост будет больше, чем в прошлом году.