Во имя Америки: Трамп принес куриц в жертву

Президент США Дональд Трамп так увлекся политикой протекционизма и задачей «сделать Америку великой снова», что уже не замечает, как экономическими войнами и «продвижением американских интересов» ставит под удар собственных производителей.

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Так, в частности, выход США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), к которому уже морально готовы все стороны договора — и США, и Канада, и Мексика — грозит серьезными проблемами самой американской промышленности.

Экономические войны

Курс на постепенный выход из ключевых международных соглашений и переговоров по экономическим союзам Дональд Трамп взял еще на этапе предвыборной гонки. Одним из первых подписанных им документов на посту президента — год назад, 23 января 2017 года, — стал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), куда помимо Соединенных Штатов входили еще 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам).

Еще одной протекционистской идеей Трампа стал выход из Парижского соглашения по климату.

Американский лидер утверждал, что глобальное потепление — ложь, придуманная китайцами для того, чтобы подорвать американскую промышленность.

Параллельно Трамп затеял борьбу с миграцией и свободной торговлей, а в начале этой недели президент утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи, импортируемые в страну, а также поднял пошлину на импортируемые стиральные машины — до 20% на первые 1,2 млн штук, на все, что будут завозиться сверх лимита, — 50%.

Пересмотр NAFTA стал еще одним лоббистским проектом Трампа. Глава государства заявил, что в нынешнем виде соглашение больше соответствует интересам Мексики и Канады, а США из-за него теряют рабочие места и недополучают выгоду.

Год назад американский президент подписал указ о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, который запустил длительные и пока безрезультатные переговоры между странами-участницами.

Спустя год, несмотря на внешний оптимизм премьера Канады Джастина Трюдо, который высоко оценивает шансы на перезаключение NAFTA, большинство официальных лиц говорят о том, что, скорее всего, этот проект Трампа закончится выходом США из данного соглашения.

«Сейчас речь не о том, начнет ли президент США Дональд Трамп полугодовую процедуру выхода из соглашения, а о том, когда именно он это сделает»,

— заявила в интервью CBS член совещательного совета Канады по NAFTA Рона Амброуз.

Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA предусматривало поэтапную отмену странами-участницами всех торговых барьеров, включая таможенные пошлины, либерализацию торговли услугами, защиту прав интеллектуальной собственности и т.д.

В результате соглашения товарооборот между странами-участницами увеличился с $290 млрд в 1993 году до $1,1 трлн в 2016 г. Инвестиции США в экономику Мексики выросли с $15 млрд до $100 млрд. Канадский экспорт в США вырос со $110 млрд до $346 млрд. При этом Канада стала одним из главных импортеров американской сельскохозяйственной продукции. В три раза вырос объем сельскохозяйственного экспорта из Мексики в США, при этом многие малые фермерские хозяйства Мексики разорились из-за невозможности конкурировать с американскими производителями.

Критики NAFTA, а следом и сам Дональд Трамп утверждают, что соглашение привело к сокращению 600 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах и падению заработной платы из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию. Для Трампа выход из соглашения — это выполнение одного из его главных предвыборных лозунгов об увеличении рабочих мест на промышленном Среднем Западе, рассуждает президент международной аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза Нина Козлова.

Тем не менее,

при выходе США из NAFTA прежде всего пострадает реальный сектор экономики, использующий дешевую мексиканскую рабочую силу,

подчеркивает Козлова.

Шестой раунд переговоров по актуализации NAFTA продлится с 23 по 29 января.

Пернатые жертвы политики

Для американской промышленности выход из NAFTA чисто теоретически может привести к укреплению положительной динамики изменения занятости и снижению безработицы на первых этапах, поскольку корпорациям придется репатриировать производство хотя бы частично, что вкупе с возможным введением заградительных пошлин на импорт действительно может дать положительный заряд для роста промышленного производства, обращает внимание директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский.

Однако это только на первых порах, поскольку в течение трех-пяти лет после сворачивания проекта NAFTA спрос на дешевую рабочую силу и закрытие части предприятий в той же Мексике приведет к росту числа трудовых мигрантов, нивелируя весь положительный эффект, добавляет он.

Так, в частности,

под удар может попасть сектор птицеводства. Ежегодно Соединенные Штаты экспортируют в Мексику мяса птиц более чем на $1 млрд, пользуясь практически беспошлинными условиями торговли.

В случае выхода Соединенных Штатов из NAFTA Мексика, по правилам ВТО, членами которой являются обе страны, может ввести 75%-е пошлины на мясо кур и индейки из США. В этом случае, как отмечает агентство Reuters,

в первую очередь пострадают птицеводы из Техаса, Джорджии, Арканзаса и Миссисипи — штатов, поддержавших Трампа на выборах 2016 года.

Выход США из NAFTA фактически запретит производителям продавать кур и индеек в Мексику, отмечает финансовый директор Sanderson Farms, одного из крупнейших предприятий по производству мяса птиц в Техасе, Майкл Кокрелл.

В настоящее время США экспортируют около 20% производимой продукции из мяса птиц. При этом только в прошлом году экспорт мяса птиц из США в Мексику превысил $800 млн.

Если NAFTA исчезнет, птицефабрики США могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны Бразилии, которая является крупнейшим экспортером куриного мяса в мире и до 2019 года имеет возможность беспошлинной поставки мяса на мексиканский рынок, пишет Reuters.

По словам Кокрелла,

потеря мексиканского рынка для отрасли будет сопоставима с последствиями запрета России на 2002 год на импорт курицы в США.

Тогда из-за найденных бактерий сальмонелл РФ ввела временный запрет на поставку американских куриных окорочков. И хотя продлилось эмбарго всего месяц, за это время, по данным Министерства сельского хозяйства США, цены на окорочка в 10 штатах, включая Техас, упали до 18 центов за фунт — по сравнению с 26 центами за фунт до ограничений.

Куры станут ненужны

Ежегодно Соединенные Штаты поставляют на рынки порядка 4 млн тонн бройлеров, что делает их наравне с Бразилией крупнейшим поставщиком на мировом рынке, отмечает Инна Гольфанд, партнер практики АПК АО «НЭО Центр». Почти четверть всего экспорта приходится на Мексику, куда американские производители везут охлажденное филе или охлажденные и замороженные ножки.

До 2009 года крупнейшим импортером мяса птицы из США была Россия. Американские «ножки Буша» появились на российском рынке еще в конце 80-х годов прошлого века. И долгое время курятина из США занимала лидирующее положение в данном сегменте.

Так, в 2006-2007 гг. объем импорта составлял, по данным Росстата, 1,3 млн тонн в год на $935-940 млн. При этом объем собственного производства мяса птицы в РФ составлял сопоставимую величину (1,4 млн тонн в 2006 году). После кризиса 2009 года и девальвации рубля ситуация развернулась в пользу «отечественного производителя». Импорт стал резко падать, а собственное производство — расти. Как итог, в 2014 году объем зарубежных поставок упал до 454,5 тысяч тонн ($801,7 млн), а внутреннее производство выросло до 3,9 млн тонн.

Новые проблемы в экономике и очередной виток ослабления рубля нанесли последний удар по «ножкам Буша».

В 2016 году выпуск внутри страны увеличился до 4,5 млн тонн, а импорт сократился до 225,1 тысяч тонн. По итогам 2017 года производства мяса домашней птицы составило, по предварительной оценке, 4,8 млн тонн.Резкий рост внутреннего производства привел к тому, что теперь

Россия часть продукции поставляет на экспорт. В 2017 году на внешний рынок было поставлено 111,2 тыс. тонн мяса птицы,

сообщал Минсельхоз со ссылкой на ФТС. Это пока меньше объема импорта, но в 1,5 раза больше показателя экспорта в 2016 году.

С 2009 по 2015 гг. основным покупателем американской курятины был Китай, но и там триумф «ножек Буша» был недолгим. После вспышки птичьего гриппа КНР в 2015 году отказалась от мяса птиц из США, что привело к формированию в отрасли недополученной прибыли от экспорта в размере $4,2 млрд. Мексиканский рынок тогда выручил американских производителей, но и этот спасительный круг скоро может быть выбит из рук птицеводов.

Потеря еще и Мексики может ударить по американскому птицеводству больнее, чем эпидемия птичьего гриппа,

подчеркивает Гольфанд.

Суммарно Россия и Китай обеспечивают 42-43% всего глобального спроса на мясо кур, и оба рынка для США на сегодняшний день потеряны.

Альтернативных, сопоставимых по масштабам рынков экспорта просто не осталось, отмечает эксперт. Единственное, на что могут уповать американские птицеводы, — это на возможное снятие ограничений на ввоз американской курятины со стороны Китая.

Впрочем, после того, как Трамп развязал экономическую войну и с Поднебесной, рассчитывать американским производителям «ножек Буша» на растущий аппетит китайских потребителей особо не приходится.