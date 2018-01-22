Давос-2018: «Великая депрессия 2.0 – это страшно»

В понедельник швейцарский Давос накрыло сугробами выше человеческого роста, на дорогах заторы и есть опасность схода снежных лавин. Тем не менее Международный экономический форум, который проводится в 48-й раз, стартовал по расписанию, в режиме превью. Во вторник начинается официальная деловая часть форума, который продолжит работу всю неделю, до 26 января.

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Судя по сообщениям метеослужбы, такого снегопада не было последние 10 лет и почти столько же исполнилось глобальному экономическому кризису. Он и навеял большую часть тем, которые планируют обсудить участники форума. Более того, традиционные экономические риски, связанные с денежно-кредитной политикой, налогами, бизнес-средой и тому подобным, отделены от новых рисков, проявившихся год-два назад и связанных с цифровой экономикой, криптовалютами, роботизацией, Четвертой промышленной революцией и т.п.

Хотя, например, темы исчезновения слонов, депрессии и итоги общественного движения «Я тоже» — о сексуальных домогательствах – эксперты также не обойдут своим вниманием.

Пузырь на рынке криптовалют

Из повестки форума следует, что на первой же сессии во вторник будет представлен стратегический прогноз о развитии цифровой экономики, ее будущего и готовность традиционных отраслей и институтов развития к цифровизации.

Не менее востребованной оказалась и такая тема: «Великая трансформация энергии». Про возобновляемые источник энергии, доля которых, скорее всего, удвоится к 2030 году. Эксперты считают, что ВИА спасут 4 млн жизней (за счет сокращения вредных выхлопов и сбросов), повысят глобальный ВВП на $1,3 трлн и обеспечат работой 24,4 млн человек. Но смогут ли лидеры разных стран выйти за рамки политических препятствий для создания чистого, доступного и безопасного энергетического будущего?

Другая актуальная тема будет посвящена технологии блокчейн и криптовалютам. Участники сессии попытаются ответить на вопросы, надулся ли пузырь на рынке криптоактивов, которых насчитывается уже порядка 1000? И не являются ли криптовалюты следствием надвигающегося нового финансового кризиса, которого, судя по программе, элита ожидает уже в 2018 году?

Судя по повестке форума, члены российской делегации примут участие в нескольких сессиях, а на некоторых из них выступят с докладами. Герман Греф, глава Сбербанка предсказуемо будет участвовать в сессии, касающейся проблемы управления экономикой в эпоху Четвертой промышленной революции. Участники постараются решить, применимы ли национальные стандарты в глобальной экономике, и как не утратить при этом доверия общества?

Кирилл Дмитриев, глава Российского Фонда прямых инвестиций, заявлен в сессии: «Эффект пояса и пути». Конечно, ресч пойдет о новом китайском Шелковом пути и том, как проект повлияет на инфраструктуру будущего и какие последствия будут для экономик стран, поддержавших масштабный проект. В прошлом году в Давос приезжал глава КНР Си Дзиньпин и активно предлагал идти верной дорогой.

Одна из сессий будет посвящена прогнозу по России. Будет исследовано, как «глобальные сдвиги, национальные приоритеты и местные тенденции меняют социально-экономический контекст в России». В этой сессии участвуют глава ВЭБ Сергей Горьков, глава «Северстали» Алексей Мордашов и вице-премьер Аркадий Дворкович.

Россия зовет в Екатеринбург

Министр экономического развития Максим Орешкин будет спикером сессии: «Новая парадигма роста для стран с формирующимися рынками». Кроме того, в Давос летят министр энергетики Александр Новак и министр связи и массовых коммуникаций – Николай Никифоров. Возглавит российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Он примет участие в сессиях, посвященных социально-экономическому промышленному развитию России в условиях Четвертой промышленной революции, международных трендов. Одна из сессий будет посвящена участию Российской Федерации в работе Системной инициативы «Будущее промышленности» и проекта «Будущее промышленности в России», — пояснили «Газете.Ru» в аппарате Дворковича.

Также в рамках форума состоится более двадцати встреч с представителями бизнеса, экспертного сообщества и членами иностранных государств. «Одна из основных тем работы российской делегации — заявка города Екатеринбург на проведение универсальной выставки ЭКСПО-2025», — уточнили в аппарате вице-премьера.

Лидеры нескольких государств подтвердили участие в Давосском форуме: канцлер Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон. Причем Макрон и Меркель созванивались накануне поездки в Швейцарию и, судя по всему, планируют держать оборону против президента США Дональда Трампа, который намерен эпатировать почтенную публику темой, не соответствующей духу и букве Давоса ни на один цент.

Трамп попытается доказать, что национальные интересы могут быть выше планов глобальной интеграции и торговли. И эту позицию он уже реализует. Трамп инициировал выход из Трансатлантического партнерства, из Парижского климатического соглашения. Даже готов пересмотреть договор о зоне свободной торговли (NAFTA) с ближайшим и самым лояльным партнером – Канадой.

Не только Меркель и Макрон, но и другие участники форума подготовятся к атаке Трампа на традиционные ценности. На 24 января запланирована сессия, о глобальном влиянии Америки. В предисловии к этой сессии говорится, что администрация Трампа последовательно подчеркивала первичность национальных интересов. «Что может ожидать мир от доктрины внешней политики «Америка превыше всего»? – ставят вопрос ребром организаторы форума в Давосе.

Богатые отделяются от нищих

«От развитых стран, от богатых стран все чаще исходят инициативы об ограничительных мерах в торговле, толерантность явно снижается на фоне снижения уровня жизни населения, что приводит к дисбалансам в экономике, к росту миграции. Трамп попытается доказать, что политика закрытых дверей и отгораживания друг от друга может быть успешной», — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

По его словам, повестка Давоса дает сигнал, что разобщенность и закрытость экономик резко ограничивает возможности экономического роста. Политика дезинтеграции недопустима. «Возможно, у Трампа даже получится продемонстрировать рост и процветание Америки на непродолжительном отрезке времени, но по большому счету – это тупик, и путь к Великой депрессии 2.0», — считает эксперт.

Доклад о рисках 2018 года, подготовленный организаторами форума, явно дает понять, что мир стоит на грани очередной экономической или даже геополитической катастрофы. Кризис, начавшийся 10 лет назад, закончился и уроки из него не пошли на пользу обществу. «Страшно читать! И доклад о грядущих рисках и программу форума! Все основные риски, обозначенные в докладе, системные. И контролировать их, как это было более или менее возможно, сейчас уже не получается», — говорит Наталья Орлова, главный экономист «Альфа-банка».

Самая серьезная проблема – склонность политиков к протекционизму, закрытости и деглобализации. «Расплачиваться за такую недальновидную политику придется не будущим поколениям, как принято считать, а уже нынешним, нам с вами. Мировая экономика де-факто в боковом тренде. Правила игры уже меняются, будущее на пороге», — резюмирует Орлова.

Считается, что именно эксперты Давосского форума 10 лет тому назад поставили четкий диагноз глобальному экономическому кризису, начавшемуся в сентябре 2008 года с банкротства американского банка Lehman Brothers.