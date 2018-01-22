Сланцевая нефть: зачем в США бурят себе в убыток

Несмотря на то, что за последние полгода нефть на мировых рынках подорожала на 40%, американские нефтедобывающие компании не спешат наращивать объемы бурения и анонсируют довольно скромные инвестпланы на 2018 год.

Проблема в том, что нефтяники в США не могут дальше игнорировать желание инвесторов получить, наконец, от своих вложений реальную прибыль, а не только новые скважины, которые не всегда на поверку оказываются рентабельными.

О планах сократить затраты на бурение и эксплуатационные скважины в 2018 году почти на 10% уже заявил нефтяной гигант Chevron, пишет The Wall Street Journal.

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По его стопам готовы пойти Anadarko Petroleum Corp. и ряд других компаний. Более мелкие операторы, согласно исследованию консалтинговой компании Jefferies, могут увеличить свои инвестрасходы всего на 8% по сравнению с 55-процентным ростом в 2017 году.

Миллиардер Гарольд Хамм, исполнительный директор Continental Resources Inc., заявил, что дополнительную прибыль от продажи нефти компания будет направлять на сокращение задолженности. Вслед за ним другие руководители компаний говорят, что намерены в этом году сосредоточиться на аккумулировании прибыли, выплате дивидендов и погашении задолженности.

Отрасль сланцевой добычи в США является высоко закредитованной, поэтому акционеры и инвесторы могут использовать период высоких цен не для наращивания добычи, а для выплат по кредитам и дивидендам, подчеркивает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Два года подряд крупнейшие сланцевые компании имели отрицательный или близкий к нулю свободный денежный поток, отмечает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова. К примеру, компания Whiting Petroleum в 2015 году понесла убыток (FCF) в размере $41 на 1 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), а по итогам 2016 года вышла на небольшую прибыль – $2 на 1 млн б.н.э.

За эти 2 года порядка 120 компаний объявили о банкротстве. Но по итогам января-октября 2017 года их было только 15, добавила эксперт.

На фоне увеличения цен на нефть экспоненциальный рост добычи происходит только на формации Пермиан, которая требует существенного объема инвестиций в связи с недостаточностью инфраструктуры.

Интересно, что вопреки позитивному тренду в добыче на этой формации происходит наращивание пробуренных, но незаконченных скважин, что подтверждает тезис о наличии ограничений по транспортным мощностям, добавляет эксперт.

Инвесторы не первый год призывают нефтяные компании снизить аппетиты в части бурения и начать, наконец, выплачивать нормальную прибыль. Согласно анализу Wall Street Journal данных FactSet,

компании, стоящие за нефтяным бумом в США, потратили на $265 млрд больше, чем получили прибыль от сланцев с 2010 года.

Однако Управление энергетической информации (EIA) США свой прогноз по добыче не меняет. По его ожиданиям,

в 2018 году добыча нефти в США достигнет 10 млн баррелей в сутки, что станет наибольшим показателем с 1970 года. По оценкам Министерства энергетики США, это произойдет в течение ближайших недель.

Для сравнения, в 2017 году добыча США составляла 9,2 млн б/с, а к 12 января 2018 года выросла до 9,75 млн б/с. Саудовская Аравия при этом добывает чуть более 10 млн б/с, Россия — 10,5 млн б/с.

Сами США не нуждаются в таком количестве сланцевой нефти, поскольку их переработка настроена под более тяжелую и сернистую нефть, а значит, избыток сланцевой нефти должен экспортироваться. Рынок Венесуэлы, где легкую нефть можно было бы смешать с высоковязкой, сейчас фактически закрыт из-за внутренних проблем. Остаются европейский и азиатский рынки, где конкуренция крайне высокая, подчеркивает Грушевенко.

Несмотря на все сложности отрасли, мир уже настроился на рост сланцевой добычи. И даже сами инвесторы нефтяного сектора США слабо верят в то, что добывающие компании выполнят свое обещание по перенаправлению прибыли. Кроме того, потенциал для роста отрасли был заложен инвестициями прошлых лет.

За счет прошлогодних вложений американские нефтяники накопили около 7000 пробуренных, но не до конца освоенных скважин. За счет них можно наращивать добычу без серьезных допзатрат.

Инвестиции в бурение, произведенные в 2017 году, приведут к увеличению добычи в первые месяцы 2018 года из-за 6-9-месячной задержки с момента бурения скважины до начала производства, отмечает WSJ.

В подтверждение этого в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз добычи в США на этот год до 10,4 млн баррелей в день.

МЭА не одиноко в своем прогнозе о росте добычи в США до уровня Саудовской Аравии уже в этом году. Многие аналитики склоняются к подобным темпам на фоне роста цен на нефть и количества уже пробуренных скважин, находящихся в резерве, отмечает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

Кроме того, планы по 15-процентному росту добычи сланцевые компании делали при ценах $50-60 за баррель, обращает внимание начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

«По нашим данным, 70% анонсированного увеличения производства было уже захеджировано по соответствующим контрактам», — добавляет эксперт.

Кроме цен на нефть, по мнению Суверова, на деятельность сланцевых компаний будет влиять доступ к капиталу и технологический прогресс. Что касается доступа к капиталу, то пока серьезных проблем с этим у сланцевых компаний нет, напротив, при текущих ценах инвестиции в отрасль возвращаются.

В части технологий нельзя исключать, что себестоимость производства будет немного снижаться, особенно это касается компаний, которые работают на менее конкурентоспособных сланцевых месторождениях.