Россия бьет рекорды, но опасается Трампа

С начала 2018 года отечественный индекс Мосбиржи демонстрирует уверенный рост. Стартовав 3 января примерно с 2100 пунктов, на торгах в пятницу 19 января он установил исторический максимум в 2303 пункта. На 18:00 по московскому времени индекс составлял 2290 пункта.

Рост фондовых индексов с начала года обеспечивается ожиданиями глобального экономического роста, чему способствует принятый в декабре прошлого года законопроект о налоговой реформе в США, отмечает Екатерина Еркина, портфельный управляющий УК «КапиталЪ».

В отношении европейской политики инвесторы тоже чувствуют уверенность. Протоколы последнего заседания европейского ЦБ свидетельствуют, что регулятор видит уверенное восстановление экономической активности.

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Российские индексы показывают с начала года опережающую динамику не только благодаря позитивному внешнему фону, но и благодаря существенному росту нефтяного рынка, чему способствовало успешное выполнение соглашения по сокращению добычи, а также напряженность между США и Ираном, говорит Екатерина Еркина.

Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал», среди других факторов, способствующих уверенному росту российских фондовых индексов, выделяет отложенный эффект, связанный с продолжительной изоляцией российского сегмента из геополитики, потихоньку размытый временем, а также адаптацией российской экономики к тем же санкциям.

На это наслаивается и глобальная эйфория в связи с ростом основных фондовых индексов, связанная, в том числе, с крайне благоприятными прогнозами роста мировой экономики, добавляет он.

«Полагаю, что установление исторического максимума дает участникам рынка хорошую возможность зафиксировать прибыль и посмотреть на развитие ситуации, находясь в деньгах, а не в бумагах»,

— в свою очередь считает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Но отечественные биржевые игроки не собираются впадать в эйфорию вслед за остальным миром. Есть целый ряд факторов, которые могут отбросить индексы далеко от нынешних рекордных уровней.

Аналитик считает одним из основных рисков — предстоящие президентские выборы, на которых «борьба оппозиции и текущей властной структуры будет довольно ожесточенной».

На срочном рынке упали и не растут объемы — это признак того, что многие профессиональные участники занимают выжидательную позицию уже сейчас, указывает он.

Сергей Королев, начальник отдела по работе с клиентами «Церих кэпитал менеджмент», обращает внимание на то, что надо следить за ценами на нефть и переговорами по соглашению по ограничению добычи ОПЕК+, а также за макроэкономическими показателями РФ.

Что касается американских санкций, то сценарий обвала при нем вполне может быть, считает он. Недавно появилась информация о том, что влиятельные американские сенаторы – Марко Рубио и другие, хотя включить Алишера Усманова и прокурора Юрия Чайку в санкционный список. «Это достаточно тревожный знак, очевидно – смягчение риторики США в сторону РФ ждать не стоит», — отмечает он и выделяет три санкционных сценария.

Первый – это введение санкций в отношении всего госдолга России, «говоря простым языком – покупать бумаги нельзя, купленные ранее необходимо распродавать». Если подобный вариант реализуется – то обвал неизбежен.

Второй – приобретать российский госдолг с определенной даты нельзя, но на ранее купленные бумаги ограничения не распространяется. Обвал будет скорее спекулятивный, и постепенно цены восстановятся.

Позитивным сценарием будет отсутствие ограничений на покупку российского госдолга.

В случае принятия жестких санкций в отношении российских компаний и физических лиц локальные фондовые индексы отреагируют снижением, соглашается Екатерина Еркина. В случае мягкого сценария санкций в котировках индексов этот сценарий, вероятнее всего, уже будет заложен.

Иван Манаенко отмечает, что ограничения на вложения в российские долговые бумаги опасны прежде всего для валютного рынка.

«Но для экспортно-ориентированной экономики это даже неплохо. А если учесть, что в этом году у нас выборы, то власти будет стараться максимально сгладить ситуацию с курсом, так что особых потрясений не произойдет и возможная коррекция будет скорее хорошей возможностью для покупок», — считает он.

Другое дело, говорит Манаенко, что глобальные индексы сейчас также бьют рекорды – рост индекса S&P Global в 2017 году более чем на 23%. Такой рост — хороший повод для коррекции, причины которой могут объявиться в любой момент, что уже не смогут игнорировать рынки развивающихся стран.