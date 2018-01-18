Инфляция в России: догнать Европу, невзирая на санкции

«Инфляция по итогам прошлого года составила 2,5%, а недельная оценка (в годовом выражении) — 2,3%, все-таки мы относимся к ней как вблизи 4%», — сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме в рамках сессии «Вызовы денежно-кредитной политики Банка России в условиях замедления инфляции».

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Дмитриев отметил, что заявленный еще в 2013 году таргет в 4% сохраняется, однако это не означает, что инфляция должна составлять ровно 4% в каждом квартале текущего года.

Аномалия сбила рост цен в России

Инфляция «перелетела» таргет еще 4 месяца назад. В этой связи модератор сессии Павел Трунин из Института Гайдара попросил представителя ЦБ уточнить: вернется ли инфляции к целевому уровню в 4%? «Вернется, по мере исчерпания временных факторов», — ответил Дмитриев. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиулина, выступая на Гайдаровском форуме, прогнозировала рост инфляции в 2018 году на уровне 4%.

С Дмитриевым огласился Кирилл Кононов, старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Он уверен, что текущее замедление роста цен временное.

«Просто сошлось в одной точке много аномальных разовых факторов (низкая индексация цен производителями, укрепление рубля и другие). Когда они закончатся, инфляция будет больше 4%», — считает Кононов.

Но опасаться нужно не инфляции и остающихся все еще высокими инфляционных ожиданий населения, а, наоборот, дефляции, считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев.

Экономика России переохлаждена

«Первые звоночки» уже прозвучали в потребительском секторе и в промышленности, предупредил Солнцев.

Кроме того, жесткая политика ЦБ по зажиму инфляции привела к «беспрецедентному росту банкротств» компаний. Рост – максимальный с 2009 года. Но тогда был кризис, а сейчас кризиса вроде бы нет, экономика слабо, но растет, уточнил Солнцев. Кроме того,

погоня за низким уровнем инфляции обернулась тем, что российская экономика теперь переохлаждена.

А ЦБ продолжает держать ключевую ставку высокой – 7,75%.

Еще один риск, связанный с высокой ключевой ставкой – переток денег из реального сектора экономики в финансовую. В итоге инвестиции в производственную сферу не растут. Зато растут банкротства, особенно в строительстве, машиностроении и в ритейле.

Солнцев обозначил «порочный круг», нарисовавшийся по итогам действий ЦБ последних лет. Среди упомянутых им факторов — снижение качества корпоративного долга и рост числа банкротств, рост премии за кредитный риск, сохранение высоких процентных ставок по банковским кредитам и депозитам, дальнейшее ухудшение платежеспособности предприятий.

Все это, по его мнению, остановит восстановление экономики и приведет к закреплению стагнации. Он предлагает «энергично снижать» ключевую ставку ЦБ. Иного способа разорвать это «порочный круг» не существует.

Тарифы ЖКХ и акцизы на службе государства

Кононов попытался оправдать действия ЦБ, сравнив российкого регулятора с ФРС США, Банком Англии и Японии. Последний из них, например, борется с дефляцией уже не один год и у него ничего не получается. Проблема дефляции вообще для России не актуальна. Нам просто проиндексируют те расходы, которые зависят от государства, акцизы и и тарифы ЖКХ и инфляция сразу вырастет на 1,5%, считает Кононов.

Поддержал политику ЦБ и Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, член Экономического совета при президенте РФ. Признав интенсификацию роста банкротств компаний, он высказался в том духе, что на этот процесс можно посмотреть, как на очищение рынка от неконкурентносопособных предприятий.

«А экономика уж точно не переохлаждена. Например, на сессии с участием экспертов ОЭСР звучала оценка, что потенциальный рост экономики России, возможно, составляет полпроцента, а у нас сейчас рост в 1,5%. Разве это охлаждение», — сказал Гурвич.

Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-банк» призналась, что до последнего не верила, что у ЦБ получится сбить инфляцию до такого рекордного уровня. Ее прогноз по инфляции за прошлый год был 6%.

Не останавливаться на достигнутой величине инфляции призвал ЦБ директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Дробышевский.

«Таргет в 4% — это, надеюсь, лишь начало пути. Надо выходить на уровень инфляции в менее 2%, как в развитых странах», — предложил Дробышевский.

Но он признал, что это будет не просто: санкции Запада, российские контрсанкции и климатические изменения, влияющие негативно на сельское хозяйство, могут сорвать эти планы.

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2017 года выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза, обнародованные 17 января. В ноябре инфляция в еврозоне составляла 1,5%.

В Германии потребительские цены повысились на 1,6%, во Франции — на 1,2%, в Италии — на 1%, в Испании — на 1,2%. Самая высокая инфляция наблюдалась в Эстонии и Литве — 3,8%. На Кипре потребительские цены снизились на 0,4%, в Исландии — упали на 1% в годовом выражении.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что инфляция в еврозоне составит 1,4% в 2018 году.

Политика российского ЦБ направлена на поддержание инфляции около таргета 4% и на то, чтобы минимизировать отклонение как верх, так и вниз, говорила ранее Набиулина. «Чем стабильнее инфляция, тем быстрее мы можем смягчать денежно-кредитную политику, тем быстрее она станет нейтральной», — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от цели в 4%, чем вниз.