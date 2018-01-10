Мало работали: россиянам отказывают в пенсии

Ежегодно Пенсионный фонд назначает 1,8-1,9 млн страховых пенсий россиянам, рассказали «Газете.Ru» в Пенсионном фонде. «От этого количества отказ из-за недобора пенсионных баллов или стажа составляет порядка 1,2%, из них из-за недостатка пенсионных баллов — всего 0,4% отказов (8,3 тысяч человек на всю страну)», — отмечают в Пенсионном фонде.

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Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил в интервью «Российской газете», что ПФР стал отказывать в назначении людям страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким категориям людей назначается социальная пенсия. Чиновник также рассказал, что если итоговый размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, то в таких случаях предусмотрена доплата как раз до уровня прожиточного минимума.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 9 045 рублей.

При этом эксперты уже предупреждали россиян, что проблема с назначением страховых пенсий будет только обостряться. В частности, в 2017 году россиянам отказывали в назначении страховой пенсии несмотря на то, что требования для ее назначения были минимальными. В частности, в 2017 году стаж для назначения пенсии должен был составлять всего восемь лет, а ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или балл) — 11,4.

Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии положена в 2017 году социальная пенсия. Но она не только ниже, но и назначается на пять лет позже, то есть женщины могут начать ее получать с 60 лет, а мужчины — с 65. Если в течение этих пяти лет человек будет официально трудоустроен, то имеет возможность накопить недостающие баллы или стаж.

При этом проблема с назначением страховой пенсии в 2017 году возникла в основном у россиян, которые работали неофициально, объясняют в ПФР. Нынешние «отказники» уже в 2002 году, когда была проведена масштабная реформа системы и введен персонифицированный учет, или трудились без официального оформления, или получали зарплаты в конвертах,

отмечал ранее «Газете.Ru» бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков.

При этом по нормам 400-ФЗ, на основании которого сейчас идет учет, назначение и выплата пенсий, постепенно стаж будет доведен до 15 лет, а необходимое количество коэффициентов — до 30. Это произойдет в 2024 году.

«И вот тут действительно могут начаться массовые проблемы, причем не столько с отказами, сколько с тем, что не весь стаж, а от него зависит и размер будущей пенсии, будет учтен», — разъясняет Сергей Беляков.

Требования действительно будут достаточно быстро меняться из-за увеличения стажа, необходимого для выхода на пенсию, и количества набранных баллов, говорит основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин. «Поэтому каждый год придется уточнять, подходит ли гражданин под данные критерии», - отмечает Алехин.

Эксперт предвидит, что

многие россияне «окажутся в сложной ситуации, так как не смогут претендовать на страховую пенсию». «Размер социальной пенсии значительно ниже, но проблема даже не столько в разнице между этими значениями, а в том, что размер социальной пенсии слишком маленький. Это фактически ставит всех граждан, которые не смогут получить страховую пенсию, за гранью бедности.

Застраховаться от этого можно, постоянно проверяя требования пенсионной системы, работая только официально и контролируя производимые работодателем отчисления», — говорит Алехин.

При этом не все эксперты считают требования по увеличению требований к стажу и количеству набранных баллов несправедливыми. Для назначения страховой пенсии человеку достаточно проработать 15 лет, из которых часть можно набрать с помощью декрета или армии, говорит директор развития агентской сети УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский. То есть если взять средний период трудоспособности за 30-35 лет, то из этого срока необходимо отработать половину

«Тем, кто не работает официально, особенно тем, кто не может этого делать в силу ряда причин (нет работы вообще, случайные заработки или официально на месте устроиться некуда), придется делать выбор: получать социальную пенсию по старости за счет государства или копить самим», — считает Звенигородский. При этом эксперт называет требования ПФР к стажу на самом деле «достаточно мягкими». Так, в СССР для получения страховой пенсии «нужно было 25 лет стажа, а на Западе — от 30 до 40 лет», добавляет он.

«Небольшое количество отказов в назначении страховой пенсии можно легко проверить по каждому случаю. Если человек был болен, то ему назначается пенсия по инвалидности, если же не хочет работать, то это его выбор, но выбор государства — показать человеку последствия. Для отказа в получении страховой пенсии по старости надо очень постараться, и основная проблема сейчас — небольшой размер пенсий для тех, кто всю жизнь проработал официально, но на крайне низких зарплатах»,

— резюмирует эксперт.

Этой же позиции придерживаются и в ПФР. Как прокомментировали «Газете.Ru» в ПФР, «для назначения любого вида пенсии в России (а их только по линии ПФР — 15) должны быть соблюдены определенные условия. «Страховая пенсия по старости не исключение. Если речь идет о гражданах, которые работают официально и получают «белую» зарплату, с которой страхователь платит страховые взносы, то выполнить эти условия несложно», — резюмируют в ПФР. Так, как отмечают в Пенсионном фонде, сегодня средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии, — 35 лет.