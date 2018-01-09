Обещание вице-премьера: когда взлетит второй МС-21

Испытания второго магистрального лайнера МС-21 начнутся «в конце февраля — начале марта», анонсировал в своем Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин.

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«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера», — написал он.

В комментариях к своему посту он подчеркнул также, что серийно самолет будет выпускаться с отечественным двигателем ПД-14, который был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в структуру Ростеха) и в настоящее время проходит стендовые испытания.

В корпорации «Иркут» «Газете.Ru» пояснили, что «второй опытный самолет МС-21-300 выйдет на летные испытания с двигателями компании Pratt & Whitney».

Впоследствии самолет будет выпускаться с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney и ПД-14 ОДК. В настоящее время летные испытания отечественного ПД-14 перешли на последний этап перед получением сертификата Росавиации. В ОДК оперативный комментарий предоставить не смогли.

Ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 – новый отечественный лайнер, который был разработан «Иркутом» с ОКБ им. Яковлева. Первый самолет семейства поднялся в небо 28 мая 2017 года. После серии летных испытания в Иркутске, 17 октября прошлого года совершил беспосадочный перелет в подмосковный Жуковский, чтобы продолжить испытания на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С. Яковлева.

В настоящее время испытания первого опытного самолета МС-21-300 в Жуковском проходит согласно плану, выполнено более 30 полетов суммарной продолжительностью порядка 100 часов, заверили в корпорации. Всего, по плану, МС-21 должен налетать около тысячи часов. Получение им российского сертификата типа намечено на середину 2019 года, Сертификата типа EASA – на середину 2020 года.

Ранее в корпорации отмечали, что к летным испытаниям готовятся еще несколько лайнеров МС-21: второй летный самолет подготавливают к передаче в летно-испытательное подразделение (ЛИП), третий – находится в цехе окончательной сборки, его передача в ЛИП намечена на 2018 год, в то же время идет изготовление деталей и сборка отсеков фюзеляжа для четвертого МС-21.

В этом году на Иркутском авиационном заводе планируется завершить строительство логистического центра для самолетов МС-21, вводятся новые станции линии окончательной сборки. Ожидается, что постепенно производительность линии выйдет на уровень порядка 20 самолетов в год. К 2023 году корпорация имеет возможности увеличить производство до 70 машин в год

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что второй МС-21 будет готов к марту-апрелю, а к сентябрю должен быть готов лайнер с салоном для участия в демонстрационных показах.

Вице-президент корпорации «Иркут» по маркетингу и продажам Кирилл Будаев в ноябре отмечал, что МС-21 может быть представлен не раньше второго квартала 2018 года. ОАК ранее планировала представить воздушное судно на авиасалоне в Дубае, который проходил в середине ноября 2017 года, однако позже эти планы были скорректированы.

Первый самолет серийного выпуска, как ожидается, поступит в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в конце декабря прошлого года заявил, что четыре авиалайнера из первой десятки, которая будет спущена со стапелей ИАЗ, останется в регионе.

«Согласно подписанному между «Иркутом» и «Аэрофлотом» соглашению, первые 50 авиалайнеров МС-21 получит федеральный авиаперевозчик. Однако мы настояли, что первые самолеты должны остаться там, где их производят. В минувшую пятницу я получил справку о порядке выпуска МС-21, и там указано, что самый первый получит авиакомпания «ИрАэро». Это произойдет, ориентировочно, в IV квартале 2019 года. Всего мы рассчитываем получить четыре воздушных судна из первой десятки, — рассказал Сергей Левченко в ходе итоговой пресс-конференции 25 декабря.

У «ИрАэро» подписан твердый контракт с «Иркутом» на поставку десяти МС-21. Кроме того, у корпорации твердые контракты с «дочкой» госкорпорации «Ростех» — «Авиакапитал-Сервис» (на 85 самолетов), с лизинговой «Ильюшин Финанс Ко» (на 50 лайнеров) и «ВЭБ-лизингом» (на 30 самолетов).



Планируется также, что в Иркутске будет построен тренажер для обучения российских и зарубежных летчиков работе на МС-21.

В интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт ВШЭ Андрей Крамаренко отмечал, что чтобы выйти на сопоставимый с Boeing и Airbus порядок цен «Иркуту» необходимо производить порядка 200 пассажирских самолетов в году.

В лучшем случае 15–20% от такого выпуска получится «пристроить» на российском рынке, остальные должны идти на экспорт, полагает эксперт. По его мнению, если проект пойдет хорошо, он может быть интересен за рубежом.

В первую очередь, интерес могут проявить относительно небольшие перевозчики, у которых «переключение» на новый тип происходит более безболезненно, чем у крупных авиакомпаний, крепко привязанных к устоявшейся маршрутной сети и собственным мощностям по техобслуживанию и ремонту.