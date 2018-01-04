«Альфа-банк не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Альфа-банк прекращает сотрудничество с ОПК из-за угрозы санкций.

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«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин на своей странице в фейсбуке.

Ранее первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил радиостанции «Эхо Москва», что банк оповестил оборонные предприятия о прекращении их обслуживания из-за санкций.

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Просто мы стараемся максимально сократить риски», — отмечает представитель Альфа-банка.

Со схожим заявлением в декабре 2017 года выступил также основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. В интервью изданию Forbes в ответ на вопрос об обслуживании оборонных предприятий и санкционном запрете на эту деятельность Фридман сказал: «Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли». «Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», — добавляет он.

При этом бизнесмен подчеркнул, что финансирование оборонных предприятий в основном происходит за счет государства.

Сейчас условия, при которых банки могут работать с деньгами гособоронзаказа, прописаны в законе. В частности, это капитал не менее 100 млрд руб., нахождение банка под контролем РФ или Банка России, а также наличие у него лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Банки, не соответствующие этим требованиям, правительство может включать в список отдельным решением.

Еще до подписания этого закона, осенью 2017 года, в СМИ появилась информация о том, что Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая «Рособоронэкспорту», может стать специализированным банком по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса.

По словам источников газеты «Коммерсантъ», дискуссии на данную тему проводятся на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, Минфина, ЦБ, а также Сбербанка и ВТБ.

«Выделение специального банка для ОПК потребовалось из-за высокого риска ужесточения санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями госбанки. Кроме РФК также рассматриваются Связь-банк и Новикомбанк», — поясняло издание.

Возможность создания специализированного банка для работы с оборонными заказами изучается после подписания президентом США Дональдом Трампом последнего закона о российских санкциях.

Согласно этому закону, о котором и говорят представители Альфа-банка, санкции могут быть наложены на любое предприятие, осуществляющее «значительные транзакции» с российскими военными. Такая формулировка ставит под угрозу капитализацию банков, занимающихся оборонными заказами.

К числу банков, которые до декабря имели право работать с предприятиями гособоронзаказа, относились Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР.

В то же время правительство стремится перевести ОПК на современную бизнес-модель управления. Такие цели еще в начале 2017 года ставил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Необходим перевод оборонно-промышленного комплекса на современную бизнес-модель управления, что предполагает вполне разумный уровень рентабельности. Мы понимаем, что эта сфера особая, но тем не менее продукцию нужно продать, а высокотехнологичные рынки плотно утрамбованы конкурентами», — говорил Медведев.

Премьер-министр также отметил необходимость привлечения в отрасль инновационных решений. По его словам, ОПК должен генерировать инновационные идеи, которые при дальнейшей модификации могли бы быть использованы в гражданской промышленности.