Россию обвинили в контрабанде нефти в КНДР

Российские танкеры как минимум три раза поставляли топливо Северной Корее за последние месяцы, невзирая на санкции, утверждает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейских службах безопасности.

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Поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России в КНДР нарушают режим антикорейских санкций, введенный Совбезом ООН и поддержанный Москвой, заявил один из источников.

Трансферы в октябре и ноябре показали, пишет агентство, что погрузка сырья происходит прямо в море, с корабля на корабль, отметил анонимный собеседник агентства.

Данные за сентябрь показали, что северокорейские танкеры шли напрямую из России на родину.

«Никаких свидетельств того, что правительство России было вовлечено в эти контрабандные поставки, не зафиксировано», — заявил один из источников. При этом он отметил, что эти поставки представляют собой «дорогу жизни» для КНДР.

Оба источника располагают данными военно-морской разведки и спутниковыми снимками судов, приписанных к российским портам на Дальнем Востоке. При этом Reuters пишет, что остальную информацию источники сообщать отказались, поскольку она является «засекреченной».

Министерство иностранных дел РФ и Таможенная служба отказались комментировать информацию о предполагаемых трансферах нефтепродуктов с российских танкеры на северокорейские суда.

Reuters сообщает, что им также не удалось уточнить объемы контрабандной нефти. Однако ряд маневров в океане, сделанных российскими танкерами, выглядит «необычно». Также агентство располагает информацией о том, что на несколько дней капитан российского танкера отключал GPS-передатчик.

По словам одного из источников, в контрабанде замешан танкер «Витязь», шедший под российским флагом. По версии Reuters, «Витязь» покинул порт Славянка неподалеку от Владивостока 15 октября с 1600 тоннами нефти — согласно портовым документам контроля.

Согласно официальным документам, «Витязь» направлялся к рыболовному флоту в Японском море, но отключил передатчик-транспондер, и его было невозможно отследить.

По версии западноевропейских служб безопасности, российский танкер прямо в море совершил перекачку нефти на танкер «Сам Ма 2» под флагом КНДР. Передатчик «Сам Ма 2» отключен начиная с августа, сообщает агентство.

Владелец российского танкера, компания «Алиса», отрицает любые контакты с северокорейскими судами и заявил, что не в курсе того, что «Витязь» заправлял рыболовные траулеры. Замдиректора владельца танкера, Ярослав Гук, заявил, что «Витязь» не участвовал в контрабанде нефти в КНДР.

«Абсолютно нет, это слишком опасно. Это было бы полным безумием», — заявил Гук в телефонном разговоре с Reuters.

Транспортный агент судна, ООО «Восточный берег», в свою очередь, отказался комментировать информацию о контактах с танкерами КНДР.

Два других танкера под флагами России совершали похожие сообщения в середине осени, выходя из портов Славянка и Находка, и также отключали транспондеры в открытом океане. В сентябре Reuters сообщал, что по меньшей мере восемь северокорейских судов вышли из России, наполненные нефтью «под завязку».

Источник, знакомый с мореходством на Дальнем Востоке России, рассказал агентству, что танкеры КНДР действительно перестали загружать топливо в российских портах — но теперь топливо к ним доставляется морем, где происходит трансфер с корабля на корабль. По словам источника, в контрабанде нефти участвуют даже рыбацкие шхуны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «попался с поличным», якобы поддерживая поставки нефти в КНДР.

«Пойманы с поличным: очень разочарован тем, что Китай позволяет нефти попадать в Северную Корею. Никакого дружеского урегулирования северокорейской проблемы [не будет], если это продолжится!» — написал Трамп в своем твиттере.

Сразу после этого Пекин открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН.

«Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции»,

— заявила представитель китайского МИДа Хуа Чунинь. По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, то Китай будет разбираться с ситуации в соответствии с законами.

После введения новых антикорейских санкций Россия призвала КНДР и США к диалогу и отметила неэффективность санкционного давления на Пхеньян.

«Пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры. Очевидно, что устаревшие, показавшие свою неэффективность алгоритмы решения ядерной проблемы Корейского полуострова результатов не дают», — указывается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.