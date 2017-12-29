«Большая чистка»: за три года уйдет 200 банков

Даже за два дня до Нового года Центробанк не снижает активность по расчистке банковского рынка от недобросовестных игроков. В пятницу, 29 декабря, ЦБ лишил лицензии и ввел временную администрацию в вологодский банк «Северный кредит».

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Как говорится в сообщении регулятора, в ходе проверки ЦБ в банке установлено «отсутствие в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 г. крупный портфель ценных бумаг». Проверка сделки «выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств», указывает ЦБ.

Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя «Северного кредита» и имеет признаки «схемных» операций. «Таким образом, недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения», — сообщает регулятор.

Кроме того, АО КБ «Северный Кредит» «не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю», объясняет ЦБ принятое решение.

Банк России неоднократно применял в отношении банка «Северный Кредит» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

По итогам третьего квартала 2017 года кредитное учреждение занимало 247-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс». С лето банк находится под санкциями США из-за работы банка в Крыму.

25 декабря банк сообщил о пропаже своего руководства, отметив, что проблемы начались после прихода новых акционеров. «Приобретя в 2017 г. значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО «КБ «Северный кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО «КБ «Северный кредит» подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио председателя правления Крылов Сергей, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», - говорилось в сообщении банка «Северный кредит».

Также банк предупреждал своих клиентов, что те, кто не успел снять денежные средства с банковских карточек банка «Северный кредит» в 2017 году, смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году после официального сообщения об отзыве лицензии.

Представители банка подчеркивали, что после отзыва у «Северного кредита» лицензии вкладчики смогут получить возмещение в размере до 1,4 млн руб., так как банк является участником системы страхования вкладов.

В следующем году ЦБ обещает продолжить зачистку банковского рынка. Как заявила на днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью на телеканале «Россия 24», политика по оздоровлению банковского сектора РФ будет продолжаться еще 2-3 года.

«Мы еще будем вынуждены чуть чаще отзывать лицензии, чем это должно быть. После этого мы хотели бы перейти к ситуации, когда случаи отзыва и санации будут единичными, исключительными»,

— сказала Набиуллина.

Банк России начал активно очищать банковский рынок от недобросовестных игроков с лета 2013 года. При этом в 2013 году были отозваны 32 лицензии кредитных организаций, в 2014 году — 86, в 2015 году — 93, а 2016 году — 97. В 2017 году банковский рынок потерял более 50 банков. На данный момент в банковской системе осталось менее чем 500 банков.

Эксперты не сомневаются, что 2018 год будет не менее тревожным для банков, чем этот.

«ЦБ продолжит чистку банковского сектора, так как, по словам самого же регулятора, пройдена лишь половина пути. По нашим оценкам через 2-3 года число банков сократится до приблизительно 300. Поскольку большинство банков, которым придется уйти, мелкие, существенного влияния на банковский сектор это оказывать не будет. Даже крупные банки, которые были санированы в последнее время (имеется в виду санация Бинбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка - «Газета.Ru»), в масштабах сектора не такие уж большие. Так что никаких потрясений глобально не будет, а будет планомерная работа по чистке этих «авгиевых конюшен».

Какие-то банки потеряют лицензию и будут ликвидированы, какие-то крупные, более значимые, если столкнуться с проблемами, будут спасены, и их возьмет под свое крыло фонд консолидации», — успокаивает аналитик Fitch Александр Данилов.