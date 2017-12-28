«Коррупционный»: такой газ из России Украине не нужен

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности договоров на поставку, чтобы «снизить тарифы для наших людей», заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — сказал украинский лидер.

«20 лет Украина была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа», — сетует президент. И только «решительными действиями, в том числе в международных судах», Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ, отмечает он.

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Последние «решительные действия в международных судах» закончились для Украины тем, что Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы, однако постановил «Нафтогазу» выплатить российской компании просроченною задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд.

Причем в интересах «Нафтогаза» отдать российскому концерну эти деньги как можно скорее — за каждый день просрочки будет взиматься 0,03%. Кроме того,

Арбитраж обязал Украину покупать в 2018-2019 году у «Газпрома» по 5 млрд кубометров газа в год.

В лучших традициях российско-украинских газовых споров каждая из сторон стала трактовать решения суда в свою пользу. Порошенко даже поздравил «Нафтогаз» с безоговорочной победой в многолетнем споре.

«Прежде всего, я хотел бы поздравить вас и юридическую команду НАК «Нафтогаз», поздравить правительство, поздравить весь народ Украины с тем, что Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды», — сказал он, назвав итог арбитражного разбирательства «огромным вкладом в энергетическую безопасность» Украины.

В ответ заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что позиция Украины по решению Стокгольмского арбитража является странной.

«В прошлую пятницу Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в отношении иска «Газпрома» по контракту на поставку. И в отличие от громогласных заявлений украинской стороны… Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайне мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража. Потому что, прежде всего, основные положения контракта признаны действительными», — сказал Медведев.

Он напомнил, что «Нафтогаз» должен будет выплатить более $2 млрд вместе с пени. Также украинской стороне было отказано в их требованиях о «переплате» за газ в объеме $14 млрд.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет. Вот уже за три дня — $1,8 млн накопилось. Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен. А то, как это представляет украинская сторона, что называется «плюй в глаза — все божья роса», — подытожил Медведев.

Стоит отметить, что накануне выступления Порошенко про «некоррупционный газ» коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прямые поставки газа из России будут выгодны для Украины, поскольку она сможет закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — сказал Ветренко.

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть, фактически, покупая у них тот же российский газ, но с наценкой.

Аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко поясняет, что импортируемый Украиной газ со стороны ЕС является так называемым реверсным газом, т.е. российским газом, который возвращается на Украину практически сразу после пересечения западной границы страны. Формально, стоимость газа из ЕС для Украины определяется как цена газа на одном из европейских хабов плюс транспортировка до границы с Украиной, в результате цена газа возрастает.

Стоимость российского газа для Украины может оказаться ниже поставок газа из Европы, ведь дополнительной транспортной составляющей здесь нет, добавляет аналитик.

При этом, тема возможного возврата к закупкам российского газа периодически всплывает в риторике украинских руководителей. Летом вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию «Экономическая правда» заявил, что Киев готов рассмотреть возможность возврата к прямым закупкам газа у России, если точка передачи газа для европейских потребителей будет перенесена с западной на восточную границу страны.

«Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — заявил в ответ на это официальный представитель российской энергетической корпорации Сергей Куприянов.

Слова украинского президента — это просто красивые заявления, которые не имеют ничего общего с тарифной политикой в стране, отмечает украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Украина в настоящее время не имеет никаких препятствий для закупки российского газа: есть действующий контракт, есть решение Стокгольмского арбитража, отмечает Валентин Землянский. Более того, Украина, по решению суда, должна будет закупать газ у РФ – договоры должны выполняться. Нельзя работать по принципу подростка: буду, не буду, хочу, не хочу, отмечает эксперт. При этом он полагает, что тарифы для населения вырастут в любом случае.