Кредитная история: приставов натравят на коллекторов

Правительство закрепит за приставами возможность проводить административное расследование в отношении коллекторов. Как стало известно «Газете.Ru», соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 28.7 КоАП» одобрен в понедельник, 25 декабря, на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Документ разработан Минюстом и согласован с Минфином и ФССП (Федеральной службой судебных приставов). Ожидается, что он будет внесен в Госдуму в начале следующего года.

Необходимость принятия документа объясняется защитой россиян от опасных для жизни и здоровья методов по взысканию просроченной задолженности со стороны коллекторов.

Только за первое полугодие этого года ФССП зафиксировала около 7 тысяч обращений от граждан, связанных с деятельностью коллекторов, и количество таких обращений растет, отмечается в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Сейчас для коллекторов предусмотрена административная ответственность (ст. 14.57 КоАП). Это не позволяет эффективно защищать права и свободы граждан, поскольку требует от приставов уделять «значительное время» для установления фактов «административного правонарушения».

ФССП не может получить нужную информацию, например, от операторов сотовой связи, чтобы «подтвердить количество состоявшихся телефонных переговоров либо отправленных сообщений» со стороны коллекторов в адрес должников.

«Операторы сотовой связи чаще всего отказываются в предоставлении соответствующей информации, ссылаясь на законодательство Российской Федерации о защите персональных данных», — отмечается в пояснительной записке.

Реализация законопроекта позволит проводить более тщательное расследование факта выявления административного правонарушения, выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного его рассмотрения в суде, резюмируется в документе.

Как поясняет «Газете.Ru» глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект, прежде всего, затронет деятельность так называемых «серых» коллекторов. По его словам, за деятельностью включенных в реестр ФССП легальных коллекторских агентств и осуществляется эффективный надзор. На данный момент в реестре ФССП — 170 коллекторских агентств.

«Привлечение к ответственности так называемых серых коллекторских агентств, которые ведут свою деятельность без включения в реестр, пока остается проблематичным. По закону у таких компаний нет никакого права заниматься взысканием долгов, за это грозят высокие административные штрафы. Но для привлечения к ответственности приставам необходимо собрать материал, доказывающий нарушения», — отмечает он.

Но сейчас судебных приставы не имеют права собирать объяснения у третьих лиц, например, жителей дома, в котором коллекторы развешивали объявления с персональными данными должника.

Были прецеденты, когда суды отказывались принимать такие объяснения в качестве доказательств, так как они собирались неуполномоченными должностными лицами, говорит Груздев. Предоставление права на административное расследование позволит приставам, по его словам, усилить защиту граждан.

Данная инициатива в теории весьма полезная, но на практике она вряд ли будет работать, комментирует юрист судебно-аналитического отдела Heads Consulting Александра Елизарова.

«ФССП на сегодняшний день и так крайне перегружена: приставы не справляются с теми объемами работы, которые поступают ежедневно. Это приводит в целом к проблемам с исполнительным производством, поэтому наделять их полномочиями еще и по контролю за коллекторскими агентствами бессмысленно, на защите граждан от произвола коллекторов это вряд ли серьезно отразится», - добавляет она.

ФССП перегружена и ресурсов проводить расследования у них нет, то есть принципиально ничего не изменится,

соглашается Дмитрий Клеточкин, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

В ФССП на запрос «Газеты.Ru», хватит ли у службы судебных приставов ресурсов, чтобы осуществлять административное расследование, ответили, что «служба судебных приставов не осуществляет нормативно-правовое регулирование своей деятельности». Эти функции возложены на правительство и Министерство юстиции, добавили в пресс-службе ФССП.

Коллекторы, которые входят в реестр ФССП, опасаются, что законодательные новеллы скажутся и на их деятельности.

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергей Шпетер рассказал «Газете.Ru», что в 2018 году банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства совместно с ФССП планируют внести ряд поправок в 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

После этого не будет возникать вопросов и противоречий, считать ли то или иное действие нарушением закона или нет. Сейчас разночтения иногда случаются, добавляет эксперт.

В свою очередь, финансовый омбудсмен Павел Медведев пояснил «Газете.Ru», что к нему часто обращаются заемщики с жалобами на действия коллекторов. Но если это легальные коллекторы, то последующие обращения в ассоциацию или на горячую линию позволяют решить проблему. «Если же это бандиты, то ничего не поможет, кроме эффективной работы полиции», — считает он.